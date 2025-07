One UI 9 nie zadebiutuje z Galaxy S26? Samsung zmienia strategię

Samsung przestaje aktualizować swoje flagowe smartfony Galaxy S do nowej wersji Androida jako pierwsze? Tak wynika z najnowszych informacji. Producent rezygnuje z dotychczasowej praktyki na rzecz większej synchronizacji z premierami serii Galaxy Z. Samsung nie tylko przebudowuje harmonogram wdrażania nowych wersji One UI, ale też skutecznie odcina źródła doniesień, które do tej pory ujawniały wiele nowości przed oficjalną premierą.

Nowa strategia Samsunga dotycząca One UI

Dotąd to właśnie seria Galaxy S była pierwszą, która otrzymywała dużą aktualizację Androida z nową wersją One UI. Od przyszłego roku będzie inaczej. Samsung planuje powiązać premiery kolejnych wersji swojej nakładki systemu operacyjnego z serią Galaxy Z, czyli ze składanymi modelami. Dla przykładu, One UI 9 oparte na Androidzie 17, zadebiutuje dopiero z przyszłorocznymi Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Flip 8, a nie – jak można by się spodziewać – z Galaxy S26.

W praktyce oznacza to, że nowa główna wersja One UI nie będzie już przypisana do modeli Galaxy S. Te będą teraz jako pierwsze otrzymywać tzw. wersje „x.5”, takie jak One UI 8.5. Paradoksalnie to właśnie w tych edycjach Samsung zamierza zawrzeć największe zmiany wizualne i funkcjonalne, związane z interfejsem i integracją funkcji AI. Mimo że nie będą one oparte na najnowszym Androidzie, mogą okazać się ciekawszą i bardziej dopracowaną aktualizacją niż wersja x.0 dostępna wcześniej dla serii Z.

Let me explain the future One UI update plan for you:



For each generation of Z Fold:

It will receive major One UI version updates aligned with Google's Android releases. For example, One UI 8 will be based on Android 16, and One UI 9 will sync with Android 17.



For each… — PhoneArt (@UniverseIce) July 25, 2025

Zdaniem UniverseIce, Samsung nadal traktuje serię Galaxy S priorytetowo. Zmiana strategii ma pozwolić na dłuższy cykl rozwoju oprogramowania przed jego wdrożeniem na tych urządzeniach, co w praktyce może przynieść bardziej stabilne i bogatsze w funkcje aktualizacje. Nie zmienia to jednak faktu, że użytkownicy Galaxy S przestaną jako pierwsi doświadczać nowości z kolejnych edycji Androida, co dla wielu może być rozczarowujące.

Koniec przecieków? Samsung łata dziurę w systemie

Równolegle z planami przebudowy harmonogramu aktualizacji, wygląda na to, że Samsung zamknął też źródło, które przez lata było odpowiedzialne za przecieki związane z wersjami beta One UI. Chodzi o podatność w systemie FOTA, która umożliwiała dostęp do wewnętrznych wersji systemu dzięki narzędziom takim jak CheckFirm. Użytkownicy mogli wcześniej podejrzeć nowe funkcje, zanim zostały one ogłoszone.

Teraz jednak luka została załatana. Według doniesień serwisu SammyGuru, zgłoszenia od społeczności w tym konkretne od użytkownika o pseudonimie Farlune, doprowadziły do całkowitego zamknięcia możliwości odszyfrowywania metadanych i przeglądania niewydanych wersji systemu.

Dla użytkowników oznacza to jedno. Doniesienia dotyczące One UI 9 i kolejnych wersji mogą stać się rzadkością. Będziemy musieli teraz czekać na oficjalne informacje od Samsunga, zamiast polegać na wyciekających kompilacjach.

Pożyjemy, zobaczymy.