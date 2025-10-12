Masz do wydania 4000 złotych i chcesz kupić jak najlepszy telefon? Dobra wiadomość jest taka, że wybór jest spory. Zła zaś, że… wybór jest spory. Trudno może być Ci się zdecydować, ale wierzę, że ten ranking smartfonów do 4000 złotych pomoże Ci podjąć właściwą decyzję.

Jaki smartfon do 4000 złotych wybrać w 2025 roku?

Budżet na poziomie 4000 złotych pozwala Ci kupić naprawdę dobry smartfon. W ofertach niektórych producentów jest to już poziom flagowy, u innych – po prostu wysoka półka. Tak czy inaczej, możesz oczekiwać bardzo wysokiej wydajności, świetnego wyświetlacza, ponadprzeciętnych aparatów oraz pierwszorzędnej jakości wykonania.

Jeśli 4000 złotych to dla Ciebie górna granica i tak właściwie to wolisz wydać mniej, rzuć okiem na zestawienia najlepszych telefonów z niższych progów cenowych:

Tymczasem wróćmy do tematu. Oto, jak przedstawia się zestawienie…

Najlepszy smartfon do 4000 złotych. Ranking 2025:

Jak widzisz, na ranking składa się osiem modeli z katalogów siedmiu różnych producentów. Tworząc to zestawienie starałem się zmieścić w nim urządzenia dostosowane do różnych potrzeb i preferencji, a cechą wspólną – poza wysoką jakością – jest, rzecz jasna, cena poniżej 4000 złotych.

Co oferują najlepsze smartfony do 4000 złotych w 2025 roku?

Smartfony z tej kategorii cenowej najczęściej są wyposażane w najwydajniejsze procesory na rynku, takie jak Qualcomm Snapdragon 8 Elite czy MediaTek Dimensity 9400+ albo też autorskie chipsety pokroju Exynosa 2400, Tensora G5 czy A19. Towarzyszy im nie mniej niż 8 GB RAM, a często jest to 12 albo i 16 GB. Do tego dochodzi nie mniej niż 128 GB pamięci masowej.

Standardem na tej półce cenowej są też jasne wyświetlacze OLED o wysokiej rozdzielczości, żywej kolorystyce i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Możesz także oczekiwać wysokiej jakości zdjęć. Smartfony kosztujące ponad 3000 złotych najczęściej są wyposażone w główny aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz jednostkę ultraszerokokątną, a nierzadko na pokładzie znajduje się również teleobiektyw oferujący zoom optyczny.

Niestety, standardem nie są nieprzeciętnie pojemne akumulatory (choć są od tej zasady wyjątki – także w tym zestawieniu). Przejdźmy zatem do konkretów. Innymi słowy…

Zaczynamy!

Samsung Galaxy S25 FE – prawie flagowy smartfon do 4000 złotych

Zestawienie otwiera Samsung Galaxy S25 FE, czyli (prawie) flagowy smartfon w (prawie) przystępnej cenie. Zastosowany w nim procesor Exynos 2400, z którym współpracuje 8 GB RAM, zapewnia całkiem niezłą wydajność na co dzień, a akumulator o pojemności 4900 mAh pozwala Ci oczekiwać długiego czasu pracy. Na uwagę zasługuje też nieprzeciętnie wysoka (jak na Samsunga) moc ładowania – nawet do 45 W.

Smartfon świetnie sprawdza się we wszelkich zastosowaniach multimedialnych. Nie tylko ze względu na wysoką wydajność, ale też niezłe głośniki stereo i bardzo dobry wyświetlacz. To 6,7-calowy panel Dynamic AMOLED 2X, cechujący się rozdzielczością 2340×1080 pikseli i częstotliwością odświeżania sięgającą 120 Hz.

Nieźle przedstawia się także sekcja fotograficzna. Tworzą ją trzy aparaty z tyłu: główny 50 Mpix z OIS, teleobiektyw 8 Mpix z OIS i ultraszerokokątny 12 Mpix, a także kamerka 12 Mpix z przodu. Wisienką na torcie jest zaś system Android 16 z nakładką One UI 8, a więc czymś, co śmiało można nazwać bramą do świata sztucznej inteligencji (tutaj: Galaxy AI).

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy S25 FE:

wyświetlacz: 6,7 cala, AMOLED, 2340×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: Samsung Exynos 2400 (4 nm, do 3,21 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 8 Mpix z OIS (teleobiektyw) + 12 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 12 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6e, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4900 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 161,3×76,6×7,4 mm, 190 g,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy S25 – najlepszy smartfon z małym ekranem

W kategorii do 4000 złotych mieści się także podstawowy model z flagowej serii koreańskiego producenta, czyli Samsung Galaxy S25. Pod pewnymi względami jest gorszy od urządzenia z dopiskiem FE, chociażby jeśli chodzi o akumulator (ma jedynie 4000 mAh i obsługuje ładowanie z mocą maksymalnie 25 W). W innych kwestiach ma nad nim przewagę…

Wśród atutów wymienić wypada teleobiektyw o wyższej rozdzielczości (10 Mpix), ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, obsługę Wi-Fi 7, więcej pamięci operacyjnej (12 GB), no i przede wszystkim topowy procesor z ubiegłego roku: Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Samsung Galaxy S25 (fot. Samsung)

Nie bez znaczenia dla wielu osób będzie fakt, że Samsung Galaxy S25 to też najlepszy telefon z małym ekranem do 4000 złotych, a przynajmniej jeden z najlepszych (bo konkurencja jest spora – wśród niej znajdziecie chociażby Xiaomi 15, którego porównywaliśmy z Vivo X200 FE).

Wyświetlacz cechuje się przekątną 6,2 cala, a zarazem wysoką rozdzielczością Full HD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz. To solidna i sprawdzona opcja dla osób, które nie lubią eksperymentów, lecz chcą czegoś, na czym na pewno mogą polegać.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy S25:

wyświetlacz: 6,2 cala, AMOLED, 2340×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm, do 4,47 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 10 Mpix z OIS (teleobiektyw) + 12 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 12 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4000 mAh, ładowanie maks. 25 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 146,9×70,5×7,2 mm, 162 g,

cena i dostępność:

Google Pixel 10 – mały smartfon o wielkich możliwościach

Ciekawą alternatywą dla Samsunga Galaxy S25 jest najnowsza propozycja giganta z Mountain View, czyli Google Pixel 10. Ten smartfon również ma całkiem mały wyświetlacz (6,3 cala), na który patrzy się z czystą przyjemnością. Kolory są nasycone, kontrast – bardzo wysoki, a jasność na tyle duża, by nawet ostre słońce nie było w stanie zaburzyć czytelności.

Procesor Google Tensor G5 w parze z 12 GB RAM radzi sobie bez zarzutu nie tylko z podstawowymi zadaniami. Akumulator o pojemności 4970 mAh spokojnie zaś pozwala korzystać ze smartfona cały dzień, nawet bardziej intensywnie.

Zdjęcia robione z użyciem aparatów zainstalowanych w nowym Pixelu może nie sprawią, że będziesz zbierać szczękę z podłogi, ale wyglądają nieźle. Produkują je: główny sensor 48 Mpix z OIS, teleobiektyw 10,8 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym, ultraszerokokątna jednostka 13 Mpix oraz kamerka 10,5 Mpix do selfie. I choć nie jest to może najbardziej opłacalny smartfon na tej półce cenowej, to nie można nie nazwać go dobrym.

Najważniejsze cechy smartfona Google Pixel 10:

wyświetlacz: 6,3 cala, OLED, 2424×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: Google Tensor G5 (3 nm, do 3,78 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 48 Mpix z OIS + 10,8 Mpix z OIS (teleobiektyw) + 13 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 10,5 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6e, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4970 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 152,8×72×8,6 mm, 204 g,

cena i dostępność:

Apple iPhone 17 – najlepszy iPhone do 4000 złotych

Pozostańmy wśród amerykańskich producentów, ale skierujmy wzrok na tego, którego urządzenia cieszą się zdecydowanie większą popularnością. Jeśli chcesz sobie sprawić smartfon firmy Apple, najlepszym wyborem do 4000 złotych jest zaprezentowany we wrześniu iPhone 17.

Gdybym pisał o poprzedniku, uczciwie musiałbym przyznać, że smartfony z Androidem na tej półce cenowej są w stanie zaoferować więcej. Na szczęście Apple postanowiło nieco zmienić podejście do swojego bazowego modelu, na temat którego – wreszcie – można powiedzieć, że stał się atrakcyjną propozycją w swojej cenie.

iPhone 17 (źródło: Apple)

Względem szesnastki zmieniło się naprawdę wiele. Bazowy wariant startuje z 256 GB na pliki, ekran ma wreszcie częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz i obsługuje Always on Display, a i jasność szczytowa urosła z 2000 do 3000 nitów, podobnie jak rozdzielczość ultraszerokiego aparatu – z 12 do 48 Mpix.

Gdybym miał do wydania 4000 złotych i koniecznie chciał kupić iPhone’a, postawiłbym właśnie na ten model.

Najważniejsze cechy smartfona Apple iPhone 17:

wyświetlacz: 6,3 cala, OLED, 2622×1206 pikseli, 120 Hz,

procesor: Apple A19,

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 48 Mpix z OIS + 48 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 18 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 3692 mAh, ładowanie maks. 40 W,

system operacyjny: iOS 26,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 149,6 x 71,5 x 7,95 mm, 177 g,

cena i dostępność:

Honor Magic 7 Pro – świetny smartfon z dobrym aparatem do 4000 złotych

Wyspa aparatów w smartfonie Honor Magic 7 Pro jest olbrzymia i skutecznie może zniechęcić do wyboru tego modelu. Może jednak warto przymknąć na to oko, bo w zamian otrzymujemy rewelacyjną jakość zdjęć i robiący wrażenie zoom. Urządzenie dysponuje głównym aparatem 50 Mpix ze zmienną przysłoną, peryskopowym teleobiektywem 200 Mpix i ultraszerokokątnym modułem 50 Mpix.

Do tego Magic ma na pokładzie ex-topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite z 12 GB pamięci operacyjnej do pomocy. Akumulator o pojemności 5250 mAh zapewnia długi czas działania, a ładowanie z mocą 100 W (lub 80 W w opcji indukcyjnej) gwarantuje szybkie uzupełnianie energii. Ocena 8,5/10, jaką Kasia przyznała mu w recenzji, nie jest przypadkowa.

Tak Kasia napisała w podsumowaniu: „wymienianie jego zalet wypadałoby zacząć od przyciągającego wzrok designu (w wersji perłowej) czy też elegancji (w wersji klasycznej – czarnej), jak i odporności na zalania i pył (IP68/IP69). Świetny wyświetlacz i głośniki, dobry czas pracy (mimo niższej pojemności akumulatora niż w Chinach i w poprzedniku, ale za to jest węglowo-krzemowy), bardzo dobre możliwości foto i bezkompromisowa wydajność – to kolejne z nich”.

Najważniejsze cechy smartfona Honor Magic 7 Pro:

wyświetlacz: 6,8 cala, LTPO OLED, 2800×1280 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm, do 4,32 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 200 Mpix z OIS (teleobiektyw) + 50 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5250 mAh, ładowanie maks. 100 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 162,7×77,1×8,8 mm, 223 g,

cena i dostępność:

OnePlus 13 – uniwersalność bez kompromisów

Najmocniejszym rywalem dla smartfona Honor Magic 7 Pro wydaje się flagowy model innego chińskiego producenta, mianowicie OnePlus 13. Może i nie ma on jednej konkretnej cechy, która wyróżniałaby go na tle konkurencji, ale sztukę balansowania wszystkiego opanowano w nim do perfekcji.

OnePlus 13 jest doskonałym smartfonem dla kogoś, kto nie ma sprecyzowanych wymagań, ale marzy mu się porządny i świetnie wyposażony sprzęt za mniej niż 4000 złotych. Oferuje wyśmienity procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, sparowany z 16 GB RAM, akumulator o pojemności 6000 mAh z szybkim ładowaniem 120 W oraz pyło- i wodoszczelną obudowę (w klasach IP68/IP69).

Do tego wcale nie musi się wstydzić swoich trzech aparatów z tyłu (o rozdzielczości 50 Mpix każdy): zarówno główny (z OIS), teleobiektyw (z OIS i 3-krotnym zoomem optycznym), jak i ultraszerokokątny zapewniają niezłe możliwości. Zresztą, kamerka 32 Mpix z przodu także jest niczego sobie.

Najważniejsze cechy smartfona OnePlus 13:

wyświetlacz: 6,82 cala, LTPO AMOLED, 3168×1440 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm, do 4,32 GHz),

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix z OIS (teleobiektyw) + 50 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 6000 mAh, ładowanie maks. 120 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 163,3×76,5×8,5-8,9 mm, 210-213 g,

cena i dostępność:

Xiaomi 15T Pro – bardzo dobry smartfon o szerokich możliwościach

„Xiaomi 15T Pro nie ma jednoznacznej wady, która mogłaby go skreślić z Waszej listy zainteresowań. Spodziewałam się po nim lepszego czasu pracy i lepszych głośników, bo – choć są stereo – to w tej cenie grają nieszczególnie. Czasem powiadomienia potrafią się zagubić, a obudowa lekko nagrzać (aczkolwiek znowu nieprzesadnie), ale – poza tym – to naprawdę fajny telefon” – tak napisała o nim Kasia w recenzji zwieńczonej notą 8,6/10.

Nie brakuje mu zalet – począwszy od świetnego ekranu, otoczonego wyjątkowo smukłymi ramkami, przez wydajne i stabilne działanie, zapewniane przez procesor MediaTek Dimensity 9400+ oraz akumulator o pojemności 5500 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 90 W, aż po rewelacyjne aparaty.

Główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix z OIS robi niezłe zdjęcia w różnych warunkach. Ultraszerokokątna jednostka 12 Mpix wypada nieco gorzej, ale największe wrażenie robi teleobiektyw 50 Mpix oferujący 5-krotny zoom optyczny. To propozycja, którą zdecydowanie warto rozważyć.

Najważniejsze cechy smartfona Xiaomi 15T Pro:

wyświetlacz: 6,83 cala, AMOLED, 2772×1280 pikseli, 144 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm, do 3,73 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 1 TB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix z OIS (teleobiektyw) + 12 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5500 mAh, ładowanie maks. 90 W,

system operacyjny: Android 15 / HyperOS 2,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 162,7×77,9×7,96 mm, 210 g,

cena i dostępność:

Realme GT 7 Pro – dobry smartfon do 4000 złotych z dużą baterią

Zestawienie zamyka Realme GT 7 Pro – świetna propozycja, jeśli celujesz w smartfon z dużą baterią. Model ten został wyposażony w akumulator o pojemności 6500 mAh, co spokojnie wystarcza na 1,5 do 2 dni normalnego użytkowania. W dodatku urządzenie obsługuje szybkie ładowanie z mocą 120 W, dzięki czemu setkę osiąga w zaledwie 40 minut.

A to nie koniec atutów: „rewelacyjny wyświetlacz i fenomenalna szybkość działania również w typowych codziennych zastosowaniach to to, co mnie zdecydowanie przekonuje” – napisała Kasia w recenzji. Po stronie plusów zapisała też jakość zdjęć, więc wspomnę od razu, że smartfon Realme dysponuje głównym aparatem 50 Mpix z OIS, teleobiektywem 50 Mpix z OIS i 3-krotnym zoomem optycznym oraz ultraszerokokątnym modułem 8 Mpix.

O wysoką wydajność dba natomiast zestaw komponentów tworzony przez procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM i szybką pamięć masową w formacie UFS 4.0. Dzięki temu możesz liczyć na fenomenalną płynność, także podczas korzystania z zaawansowanych narzędzi czy grania.

Najważniejsze cechy smartfona Realme GT 7 Pro:

wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, 2780×1264 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm, do 4,32 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix z OIS (teleobiektyw) + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 6500 mAh, ładowanie maks. 120 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 162,45×76,89×8,55 mm, 223 g,

cena i dostępność:

Podsumowanie. Jaki telefon do 4000 złotych kupić?

Trudno byłoby wskazać jednego faworyta, bo wiele zależy od tego, czego konkretnie oczekujesz. Jeśli szukasz zbalansowanej opcji, OnePlus 13 lub Samsung Galaxy S25 wydają się optymalnym rozwiązaniem. Jeżeli jednak priorytetem jest fotografia, skierowałbym raczej wzrok na Honor Magic 7 Pro albo Xiaomi 15T Pro. Z kolei wielkim atutem Realme GT 7 Pro jest długi czas pracy…, a iPhone’a 17 – dla wielu po prostu to, że jestem smartfonem Apple ;)

Cóż, jest z czego wybierać.