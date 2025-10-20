Co dalej z serią Samsung Galaxy S26? Podsumowujemy ostatnie doniesienia

Wydawało się, że wiemy już prawie wszystko na temat serii Samsung Galaxy S26. Tymczasem w ostatnich dniach pojawiło się dużo nowych informacji, które całkowicie zmieniają obraz nowej generacji flagowych smartfonów producenta z Korei Południowej.

Miała być rewolucja w serii Galaxy S. Odwołano ją

Przez sześć lat skład flagowej linii Galaxy S był (względnie) stały. W 2026 roku miało jednak dojść do znaczących zmian, ponieważ zamiast trio w postaci Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra, na rynku miał zadebiutować tercet, składający się z modeli Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge i Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy S26 Edge miał zastąpić miejsce Galaxy S+, podczas gdy dopisek „Pro” w Galaxy S26 Pro nie miałby większego znaczenia, gdyż nie zapowiadało się na żadne znaczące ulepszenia względem Galaxy S25, którego byłby następcą. Mimo to oswoiliśmy się z myślą, że tak ma wyglądać przyszłoroczna oferta koreańskiego producenta.

Najnowsze informacje przedstawiają jednak zupełnie inny obraz kolejnej generacji serii Galaxy S. Zgodnie z nimi w 2026 roku zadebiutują modele Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra. Samsung miał zrezygnować z wprowadzenia na rynek Galaxy S26 Edge oraz rozpocząć prace nad Galaxy S26+ (o numerze SM-S947), a także porzucić dopisek „Pro” w podstawowym flagowcu.

Samsung Galaxy S26 może też mieć taki sam zestaw aparatów jak jego poprzednik, aczkolwiek Koreańczycy mają testować również inny. Najlepiej zobrazuje to tabela:

Prawdopodobny scenariusz (pesymistyczny i bardziej prawdopodobny) Opcjonalny scenariusz (optymistyczny i mniej prawdopodobny) Aparat szerokokątny 50 Mpix

Isocell S5KGN3 50 Mpix

Isocell S5KGNG Aparat ultraszerokokątny 12 Mpix

Sony IMX564 50 Mpix

Isocell S5KJN3

(taki jak w Galaxy S25 Ultra) Teleobiektyw 10 Mpix

Isocell S5K3K1 12 Mpix

Isocell S5K3LD Aparat na przodzie 12 Mpix

Isocell S5K3LU Sony IMX874

Po raz kolejny pojawiły się również informacje, że Samsung wykorzysta procesor Exynos 2600 w całej serii Galaxy S26. To niekoniecznie musi być złą wiadomością, jako że ma on zapewniać ponad 6-krotnie wyższą wydajność NPU w porównaniu do NPU w Apple A19 Pro oraz o 14% wyższą wydajność wielordzeniową i aż 75% wyższą wydajność GPU. Z kolei w porównaniu z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 wydajność NPU ma być o ~30% wyższa, a GPU o nawet 29%.

Seria Samsung Galaxy S26 zadebiutuje dużo później niż się spodziewaliśmy

Według greckiego portalu TechManiacs, któremu w przeszłości zdarzało się przekazać potwierdzone później informacje (jednak nie zawsze), południowokoreański producent miał przenieść premierę serii Samsung Galaxy S26 na marzec 2026 roku, zamiast zaprezentować ją w styczniu.

Bo chociaż prace nad modelem Galaxy S26 Ultra podobno już się zakończyły, to w przypadku Galaxy S26 mają być dalekie od tego. Niewykluczone też, że zmiana planów wobec pozostałych smartfonów, wchodzących w skład flagowej serii, tj. anulowanie Galaxy S26 Edge i przywrócenie Galaxy S26+, również wymusiły przełożenie premiery o dwa miesiące.