Co dalej z serią Samsung Galaxy S26? Podsumowujemy ostatnie doniesienia

Wydawało się, że wiemy już prawie wszystko na temat serii Samsung Galaxy S26. Tymczasem w ostatnich dniach pojawiło się dużo nowych informacji, które całkowicie zmieniają obraz nowej generacji flagowych smartfonów producenta z Korei Południowej.
Miała być rewolucja w serii Galaxy S. Odwołano ją
Przez sześć lat skład flagowej linii Galaxy S był (względnie) stały. W 2026 roku miało jednak dojść do znaczących zmian, ponieważ zamiast trio w postaci Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra, na rynku miał zadebiutować tercet, składający się z modeli Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge i Galaxy S26 Ultra.
Samsung Galaxy S26 Edge miał zastąpić miejsce Galaxy S+, podczas gdy dopisek „Pro” w Galaxy S26 Pro nie miałby większego znaczenia, gdyż nie zapowiadało się na żadne znaczące ulepszenia względem Galaxy S25, którego byłby następcą. Mimo to oswoiliśmy się z myślą, że tak ma wyglądać przyszłoroczna oferta koreańskiego producenta.
Najnowsze informacje przedstawiają jednak zupełnie inny obraz kolejnej generacji serii Galaxy S. Zgodnie z nimi w 2026 roku zadebiutują modele Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra. Samsung miał zrezygnować z wprowadzenia na rynek Galaxy S26 Edge oraz rozpocząć prace nad Galaxy S26+ (o numerze SM-S947), a także porzucić dopisek „Pro” w podstawowym flagowcu.
Samsung Galaxy S26 może też mieć taki sam zestaw aparatów jak jego poprzednik, aczkolwiek Koreańczycy mają testować również inny. Najlepiej zobrazuje to tabela:
|Prawdopodobny scenariusz (pesymistyczny i bardziej prawdopodobny)
|Opcjonalny scenariusz (optymistyczny i mniej prawdopodobny)
|Aparat szerokokątny
|50 Mpix
Isocell S5KGN3
|50 Mpix
Isocell S5KGNG
|Aparat ultraszerokokątny
|12 Mpix
Sony IMX564
|50 Mpix
Isocell S5KJN3
(taki jak w Galaxy S25 Ultra)
|Teleobiektyw
|10 Mpix
Isocell S5K3K1
|12 Mpix
Isocell S5K3LD
|Aparat na przodzie
|12 Mpix
Isocell S5K3LU
|Sony IMX874
Po raz kolejny pojawiły się również informacje, że Samsung wykorzysta procesor Exynos 2600 w całej serii Galaxy S26. To niekoniecznie musi być złą wiadomością, jako że ma on zapewniać ponad 6-krotnie wyższą wydajność NPU w porównaniu do NPU w Apple A19 Pro oraz o 14% wyższą wydajność wielordzeniową i aż 75% wyższą wydajność GPU. Z kolei w porównaniu z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 wydajność NPU ma być o ~30% wyższa, a GPU o nawet 29%.
Seria Samsung Galaxy S26 zadebiutuje dużo później niż się spodziewaliśmy
Według greckiego portalu TechManiacs, któremu w przeszłości zdarzało się przekazać potwierdzone później informacje (jednak nie zawsze), południowokoreański producent miał przenieść premierę serii Samsung Galaxy S26 na marzec 2026 roku, zamiast zaprezentować ją w styczniu.
Bo chociaż prace nad modelem Galaxy S26 Ultra podobno już się zakończyły, to w przypadku Galaxy S26 mają być dalekie od tego. Niewykluczone też, że zmiana planów wobec pozostałych smartfonów, wchodzących w skład flagowej serii, tj. anulowanie Galaxy S26 Edge i przywrócenie Galaxy S26+, również wymusiły przełożenie premiery o dwa miesiące.