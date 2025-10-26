Zebrałem najlepsze smartfony do 5000 złotych. Ranking, a właściwie bardziej przegląd, jaki masz przed sobą, pomoże Ci optymalnie wydać takie pieniądze, w zależności od tego, jakie konkretnie są Twoje potrzeby i oczekiwania.

Jaki smartfon do 5000 złotych wybrać w 2025 roku?

Próg 5000 złotych jest dość specyficzny. Wiele flagowców bowiem trafiło już do rankingu najlepszych smartfonów do 4000 złotych, ceny innych zaś przekraczają poziom pięciu tysięcy. To swego rodzaju pomost, na którym znajdują się świetne urządzenia – może i nie te, o których jest najgłośniej, ale zdecydowanie te warte zakupu.

W tym zestawieniu znajdziesz 7 modeli, których ceny nie przekraczają 5000 złotych. Postawiłem na reprezentantów różnych kategorii: jest coś z małym wyświetlaczem i coś ze składanym ekranem. Są dwa modele kierowane do graczy i parę urządzeń oferujących nieprzeciętne możliwości fotograficzne. Tak to wygląda…

Najlepszy smartfon do 5000 złotych. Ranking 2025:

Apple iPhone 17 – najlepszy iPhone do 5000 złotych

– najlepszy iPhone do 5000 złotych Google Pixel 10 Pro – bardzo dobry telefon do 5000 złotych

– bardzo dobry telefon do 5000 złotych Samsung Galaxy S25+ – telefon z dobrym aparatem do 5000 złotych

– telefon z dobrym aparatem do 5000 złotych Samsung Galaxy Z Flip 7 – składany smartfon do 5000 złotych

– składany smartfon do 5000 złotych Motorola Razr 60 Ultra – dobry smartfon ze składanym ekranem

– dobry smartfon ze składanym ekranem Asus ROG Phone 9 – gamingowy smartfon do 5000 złotych

– gamingowy smartfon do 5000 złotych Redmagic 10 Pro – jeszcze jeden dobry smartfon dla graczy

Co oferują najlepsze smartfony do 4500 lub 5000 złotych?

Najlepsze modele z tej półki oferują bardzo dobre wyświetlacze OLED i świetne zestawy aparatów (nierzadko z teleobiektywami, rozszerzającymi możliwości fotograficzne). Standardem są również topowe procesory, na czele z chipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite, wspomagane nawet przez 16 GB pamięci operacyjnej.

Możesz również oczekiwać akumulatorów zapewniających cały dzień działania, nowoczesnych standardów łączności bezprzewodowej oraz wysokiej kultury pracy.

Jeśli Twoje wymagania nie są aż tak wysokie, sprawdź również zestawienia nieco tańszych modeli:

Tymczasem przejdźmy już do rzeczy. Innymi słowy…

Zaczynamy!

Apple iPhone 17 – najlepszy iPhone do 5000 złotych

Zaprezentowany we wrześniu iPhone 17 miał swoje miejsce w rankingu smartfonów do 4000 złotych i nie mogło go zabraknąć też w zestawieniu najlepszych telefonów do 5000 złotych. O tysiaka droższy wariant oferuje dwa razy więcej pamięci (512 GB) i jest jedną z najbardziej godnych rozważenia opcji na tej półce cenowej. Może już nie tak opłacalną, jak wariant podstawowy, ale wciąż świetną.

Najnowszy model bazowy w katalogu firmy Apple może się pochwalić naprawdę niezłą specyfikacją. Na jej czele stoi 6,3-calowy wyświetlacz OLED o wysokiej rozdzielczości, częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz i jasności sięgającej aż 3000 nitów. Do tego obsługuje tryb Always on Display.

Poza jasnością i częstotliwością ekranu urosła także rozdzielczość ultraszerokokątnego aparatu – wynosi teraz 48 Mpix, tak samo jak aparatu głównego, wzbogaconego o optyczną stabilizację obrazu (OIS) i teleobiektyw z 2-krotnym zoomem. Z przodu natomiast znajduje się kamerka o rozdzielczości 18 Mpix, z nietypową, bo kwadratową matrycą, dzięki której możliwe jest przełączanie się pomiędzy orientacją portretową i krajobrazową bez konieczności obracania samego smartfona.

Nowy iPhone 17 to także wydajny procesor Apple A19, łączność 5G i Wi-Fi 7 oraz akumulator o pojemności 3692 mAh z obsługą szybkiego ładowania (o mocy maksymalnie 40 W).

Najważniejsze cechy smartfona Apple iPhone 17:

wyświetlacz: 6,3 cala, OLED, 2622×1206 pikseli, 120 Hz,

procesor: Apple A19,

pamięć: 8 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 48 Mpix z OIS + 48 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 18 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 3692 mAh, ładowanie maks. 40 W,

system operacyjny: iOS 26,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 149,6×71,5×7,95 mm, 177 g,

cena i dostępność:

Alternatywnie za najlepszy iPhone do 5000 złotych może zostać też uznany ubiegłoroczny iPhone 16 Pro. W moim odczuciu jednak będzie on lepszym wyborem tylko w jednej sytuacji – gdy oczekujesz najwyższej jakości nagrań wideo i zdjęć z dużym przybliżeniem. W codziennych zastosowaniach fotograficznych iPhone 17 spisuje się jednak równie dobrze, a do tego jest wydajniejszy i ma lepszy wyświetlacz.

Google Pixel 10 Pro – bardzo dobry telefon do 5000 złotych

Najpoważniejszym rywalem dla iPhone’a 17 jest Google Pixel 10 Pro. Jest to aktualnie jeden z najlepszych smartfonów do 5000 złotych w androidowym ekosystemie, a wariant ze 128 GB pamięci mieści się nawet w kategorii do 4500 złotych.

Został wyposażony w wydajny procesor Tensor G5 sparowany z 16 GB RAM, a do tego ma akumulator o pojemności 4870 mAh, który bez problemu wystarcza na cały dzień intensywnej pracy. Obsługuje też szybkie ładowanie z mocą 30 W, jak również ładowanie bezprzewodowe (do 15 W).

Google Pixel 10 Pro (fot. Google)

Jednym z największych atutów tego modelu jest 6,3-calowy wyświetlacz LTPO OLED o wysokiej rozdzielczości. W dodatku chroni go szkło Gorilla Glass Victus 2, a całość cechuje się odpornością na pył i wodę (w klasie IP68).

Na uwagę zasługuje też jego potrójny aparat z tyłu (główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 48 Mpix i teleobiektyw 48 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym). A do tego to Google, więc możesz również liczyć na najnowszą wersję Androida i możliwość wykorzystania pełni potencjału drzemiącego w sztucznej inteligencji Gemini.

Najważniejsze cechy smartfona Google Pixel 10 Pro:

wyświetlacz: 6,3 cala, LTPO OLED, 2856×1280 pikseli, 120 Hz,

procesor: Google Tensor G5 (3 nm, do 3,78 GHz),

pamięć: 16 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 48 Mpix z OIS (teleobiektyw) + 48 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 42 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4870 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 152,8×72×8,6 mm, 207 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Google Pixel 10 Pro ok. 4400 zł Allegro Komputronik Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Samsung Galaxy S25+ – telefon z dobrym aparatem do 5000 złotych

Kuba w recenzji nazwał model Samsung Galaxy S25+ „bardzo, bardzo dobrym i w gruncie rzeczy kompletnym smartfonem”, a wśród zalet wymienił między innymi „bardzo dobry ekran, świetną wydajność i dobrą kulturę pracy na co dzień, funkcjonalny i estetyczny interfejs One UI 7 z funkcjami Galaxy AI oraz integracją z Gemini, dobrą baterię i wysoką jakość wykonania”.

Na osobny akapit zasługuje system aparatów. Tworzą go: główny sensor 50 Mpix z OIS, (oferujący 3-krotny zoom optyczny) teleobiektyw 10 Mpix z OIS oraz ultraszerokokątny moduł 12 Mpix. „Aparat pod kątem plastyki i kolorystyki oferuje naprawdę bardzo dobrą jakość zdjęć” – podsumował Kuba, ostatecznie wystawiając ocenę 8,8/10.

Jeśli marzy Ci się bardzo dobry, a przy tym uniwersalny smartfon, który nie zawodzi w żadnym kontekście, a już szczególnie jeśli chodzi fotografię, to Samsung Galaxy S25+ wydaje się bardzo rozsądnym wyborem.

Rdzeń jego specyfikacji tworzą: procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite dla Galaxy i 12 GB RAM, akumulator 4900 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W oraz 6,7-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o wysokiej rozdzielczości i dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania: od 1 do 120 Hz. Całość zamyka konstrukcja odporna na pył i wodę.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy S25+:

wyświetlacz: 6,7 cala, AMOLED, 3120×1440 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite dla Galaxy (3 nm, do 4,47 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 10 Mpix z OIS (teleobiektyw) + 12 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 12 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4900 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 15 / One UI 7,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 158,4×75,8×7,3 mm, 190 g,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy Z Flip 7 – składany smartfon do 5000 złotych

W ofercie południowokoreańskiego producenta znajduje się jeszcze jeden intrygujący model w cenie poniżej 5000 złotych. Mam tu na myśli Samsung Galaxy Z Flip 7, czyli jeden z najlepszych składanych smartfonów typu flip spośród dostępnych na polskim rynku.

Jak na klapkę jest wyjątkowo smukły – po złożeniu ma 13,7 mm grubości, a po rozłożeniu – jedynie 6,5 mm. Do tego może pochwalić się całkiem sporym wyświetlaczem na zewnątrz (o przekątnej 4,1 cala). Wprawdzie domyślnie służy tylko do wyświetlania powiadomień i widżetów, ale z poradnika Kasi dowiesz się, jak otwierać wszystkie aplikacje na zewnętrznym ekranie Galaxy Z Flip.

Wewnętrzny ekran ma 6,9 cala i oferuje rozdzielczość Full HD+, częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz jasność dochodzącą aż do 2600 nitów. W środku zaś znalazło się miejsce na wydajny procesor Samsung Exynos 2500 sparowany z 12 GB RAM. Trochę zniechęcający może być jedynie akumulator o pojemności 4300 mAh, szczególnie że ładowanie odbywa się z mocą maksymalnie 25 W, co w 2025 roku nie jest zbyt imponującym wynikiem.

Na koniec jeszcze słówko o (całkiem niezłych) możliwościach fotograficznych. Galaxy Z Flip 7 został wyposażony w główny aparat 50 Mpix, ultraszerokokątną jednostkę 12 Mpix oraz dodatkową kamerkę o rozdzielczości 10 Mpix do selfie.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy Z Flip 7:

wyświetlacz wewnętrzny: 6,9 cala, LTPO AMOLED 2X, 2520×1080 pikseli, 120 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: prostokątny, 4,1 cala, Super AMOLED, 1048×948 pikseli,

procesor: Samsung Exynos 2500 (3 nm, do 3,3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 12 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 10 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4300 mAh, ładowanie maks. 25 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP48,

wymiary (rozłożony): 166,7×75,2×6,5 mm,

wymiary (złożony): 85,5×75,2×13,7 mm,

waga: 188 g,

cena i dostępność:

Motorola Razr 60 Ultra – dobry smartfon ze składanym ekranem

Motorola Razr 60 Ultra stanowi bardzo interesującą alternatywę dla wyżej wspomnianego Samsunga. Bez dwóch zdań jest najlepiej wyposażonym flipem na rynku, a do tego całkiem nieźle się prezentuje.

Topowy Razr ma na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 GB pamięci operacyjnej i akumulator o pojemności 4700 mAh, który można ładować z mocą nawet 68 W (a bezprzewodowo – z mocą 30 W, czyli większą niż w przypadku Galaxy Z Flip 7 przez kabelek).

Motorola Razr 60 Ultra (fot. Motorola)

Do tego dochodzą dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix z tyłu oraz kolejny o takiej samej rozdzielczości z przodu. Na uwagę zasługuje również wewnętrzny wyświetlacz w rozmiarze 7 cali, wyróżniający się także częstotliwością odświeżania 165 Hz i jasnością sięgającą 4500 nitów. Ekran na zewnątrz ma 4 cale, wypełnia prawie całą pokrywę i jest w pełni funkcjonalny.

W porównaniu do propozycji Samsunga jest więc praktycznie w każdej kategorii lepszy, ale… ma dwa minusy. Pierwszy to tendencja do nagrzewania się pod obciążeniem. Drugi – zdecydowanie większa grubość.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Razr 60 Ultra:

wyświetlacz wewnętrzny: 7 cali, LTPO AMOLED, 2912×1224 piksele, 165 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: prostokątny, 4 cale, LTPO AMOLED, 1272×1080 pikseli,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm, do 4,32 GHz),

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4700 mAh, ładowanie maks. 68 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP48,

wymiary (rozłożony): 171,48×73,99×7,19 mm,

wymiary (złożony): 88,12×73,99×15,69 mm,

waga: 199 g,

cena i dostępność:

Oczywiście sucha specyfikacja to jedno. Kuba poddał oba modele szeregowi testów – sprawdź, jak wypada realne porównanie Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Motorola Razr 60 Ultra.

Asus ROG Phone 9 – gamingowy smartfon do 5000 złotych

Ranking zamykają dwa modele rywalizujące ze sobą o tytuł najlepszego smartfona dla graczy do 5000 złotych. Pierwszym kandydatem jest Asus ROG Phone 9 wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM i akumulator o pojemności 5800 mAh, zapewniający całkiem niezły czas pracy na jednym ładowaniu.

Jak przystało na smartfon do gier, poza wysoką wydajnością może także pochwalić się wyśmienitym wyświetlaczem. Jest to mianowicie 6,78-calowy panel typu AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania dochodzącej do 165 Hz. Płynność i dynamika stoją zatem na doskonałym poziomie.

Asus ROG Phone 9 (Źródło: Asus)

Mniej imponujący, ale nadal niezły jest zestaw aparatów oferowany przez Asusa. Tworzą go: główny sensor 50 Mpix, ultraszerokokątny moduł 13 Mpix, przeznaczona do fotografii makro matryca 5 Mpix oraz przednia kamerka o rozdzielczości 32 Mpix.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o ciekawostkach, takich jak efektywny system chłodzenia GameCool 9 oraz AirTriggery – to ultradźwiękowe czujniki na krawędzi, pełniące funkcję dodatkowych przycisków. W grach robi to robotę.

Najważniejsze cechy smartfona Asus ROG Phone 9:

wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, 2400×1080 pikseli, 165 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm, do 4,32 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 13 Mpix (ultraszerokokątny) + 5 Mpix (makro) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5800 mAh, ładowanie maks. 65 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 163,8×76,8×8,9 mm, 300 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Asus ROG Phone 9 ok. 4500 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Redmagic 10 Pro – jeszcze jeden dobry smartfon dla graczy

Drugą z moich propozycji dla graczy jest Redmagic 10 Pro, który może Cię zainteresować także wtedy, kiedy marzy Ci się smartfon z dużą baterią. Akumulator w tym modelu cechuje się pojemnością aż 7050 mAh, dzięki czemu zapewnia długą rozgrywkę, ale i możliwość normalnego użytkowania przez 2 dni na jednym ładowaniu.

Podobnie jak w przypadku Asusa sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ale towarzyszy mu nieco więcej, bo 16 GB pamięci operacyjnej w formacie LPDD5X. Taki duet zapewnia bardzo wysoką wydajność, ale pod dużym obciążeniem trzeba liczyć się z mocnym nagrzewaniem się urządzenia.

Redmagic 10 Pro (fot. Nubia)

Wśród atutów tego modelu znajdują się również: 6,85-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz fizyczne triggery, dające realną przewagę w grach.

Na korzyść tego smartfona przemawia również wyraźnie mniejsza waga, ale z drugiej strony oferuje on gorsze możliwości fotograficzne. Sekcję aparatów tworzą dwa sensory 50 Mpix (główny i ultraszerokokątny) oraz moduł 2 Mpix do makro, a także jednostka 16 Mpix na froncie. Urządzenie nie spełnia też wymogów żadnej klasy IP.

Najważniejsze cechy smartfona Redmagic 10 Pro:

wyświetlacz: 6,85 cala, AMOLED, 2688×1216 pikseli, 144 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm, do 4,32 GHz),

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 50 Mpix (ultraszerokokątny) + 2 Mpix (makro) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 7050 mAh, ładowanie maks. 100 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: brak,

wymiary i waga: 163,4×76,1×8,9 mm, 229 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Redmagic 10 Pro ok. 5000 zł Allegro Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Czy warto kupić telefon za 5000 złotych? A jeśli tak, to który?

Tak, jak wspominałem już we wstępie, kategoria 4000-5000 złotych jest dość specyficzna. Modelu dla siebie mogą szukać tu przede wszystkim osoby, którym zależy na bardzo wysokiej wydajności i nieprzeciętnych możliwościach fotograficznych. Poszukiwacze prawdziwych flagowców mogą być jednak zmuszeni do dołożenia kilku stówek, a – z drugiej strony – zwykli użytkownicy mogą nie zauważyć różnic względem tańszych urządzeń.

Niemniej telefony za 4500 czy 5000 złotych prawie na pewno Cię nie zawiodą. Dobrze wypadają zarówno te uniwersalne modele, jak iPhone 17, Samsung Galaxy S25+ lub Google Pixel 10 Pro, jak i gamingowe bestie czy składaki. Każde z urządzeń, przedstawionych w tym przeglądzie, jest sprzętem godnym polecenia.