Samsung Galaxy S25 Edge odniósł zaskakujący sukces tam, gdzie mają dużo pieniędzy

Żaden smartfon Samsunga nie wzbudził w ostatnim czasie tyle emocji, co Samsung Galaxy S25 Edge. Okazuje się, że cieszył się on szczególnie dużą popularnością tam, gdzie klienci mają więcej pieniędzy.

Smartfon Samsung Galaxy S25 Edge pokonał model, z którym – wydawałoby się – nie ma żadnych szans

W maju 2025 roku Samsung pokazał, że przed jego sklepem w Korei Południowej ustawiła się długa kolejka po smartfon Samsung Galaxy S25 Edge, a gdy pierwszy klient odebrał swój egzemplarz, w całym sklepie rozległy się brawa i wiwaty. Niewiele później pojawiły się jednak informacje, że Galaxy S25 Edge nie cieszy się oczekiwaną popularnością, co nie dla wszystkich było zaskoczeniem.

Teraz firma Counterpoint Research opublikowała raport, który ujawnił, że smartfon Samsung Galaxy S25 Edge miał świetny start nie tylko w Korei Południowej, ale też w Europie Zachodniej. Przez pierwszy tydzień dostępności sprzedawał się bowiem lepiej niż cztery ostatnie modele z serii Galaxy S+ (Galaxy S25+, Galaxy S24+, Galaxy S23+ i Galaxy S22+). Ustępuje jedynie Galaxy S21+ z 2021 roku.

źródło: Counterpoint Research

Jedna jaskółka wiosny jednak nie czyni

Patrząc z tej perspektywy, można powiedzieć, że smartfon Samsung Galaxy S25 Edge odniósł sukces, mimo iż wydawało się, że nie ma szans z Galaxy S25+, który oferuje znacznie lepszy czas pracy na akumulatorze. A właśnie to jeden z najważniejszych aspektów dla klientów.

Duża popularność w pierwszym tygodniu niekoniecznie musi jednak być dobrym prognostykiem na przyszłość. Jak bowiem zauważa Counterpoint Research, większość klientów w Europie kupuje model podstawowy z serii Galaxy S lub topowy z dopiskiem „Ultra”. Środkowy Galaxy S+ sprzedaje się najgorzej, więc punkt odniesienia dla Galaxy S25 Edge jest raczej niewielki.

Ponadto Jan Stryjak z Counterpoint Research bierze pod uwagę możliwość, że kto chciał go kupić, to już to zrobił w ramach atrakcyjnej oferty przedsprzedażowej i później smartfon Samsung Galaxy S25 Edge może cieszyć się znacznie mniejszym „wzięciem” wśród klientów.

Cena Galaxy S25 Edge w Polsce mocno w dół

Smartfon Samsung Galaxy S25 Edge zadebiutował w Polsce 13 maja 2025 roku i przez długi czas, także po zakończeniu przedsprzedaży, wersję 512 GB można było kupić w cenie wariantu 256 GB, tj. za 5399 złotych (zamiast 5899 złotych).

Dziś w sklepie internetowym producenta model 256 GB sprzedawany jest za 4459 złotych, czyli aż o 940 (!) złotych taniej. Cena wersji 512 GB to z kolei 5399 złotych. Kupując za pośrednictwem aplikacji Samsung Shop, można dodatkowo zaoszczędzić 5%.