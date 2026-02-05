Cena Galaxy S26 w Europie zwali Cię z nóg. Nowe informacje przerażają

Pod koniec stycznia pojawiły się pierwsze informacje na temat cen smartfonów z serii Galaxy S26, które brzmiały całkiem optymistycznie. Później dowiedzieliśmy się, że w jednym z krajów ceny mogą pójść mocno, wręcz niewiarygodnie w górę. Najnowsze doniesienia nie zwiastują aż tak dużych podwyżek, ale też znacznie większe niż się spodziewaliśmy.

Nowe informacje wskazują, że cena Galaxy S26 w Europie będzie wyższa niż cena Galaxy S25 (z jednym wyjątkiem)

Pierwsze informacje na temat cen smartfonów z serii Galaxy S26 wskazywały, że Samsung podniesie – ale tylko w wybranych przypadkach – ceny o równowartość około 200 lub 400 złotych. Równocześnie w niektórych cena miała być taka sama jak w poprzednim roku lub nawet niższa.

Nowe informacje, przekazane przez portal Dealabs, są optymistycznie wyłącznie dla osób, które planują kupić smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB, ponieważ jedynie jego cena (we Francji) ma pozostać na niezmienionym poziomie. Wszystkie pozostałe modele i wersje będą droższe.

Galaxy S26 Galaxy S25 Galaxy S26+ Galaxy S25+ Galaxy S26 Ultra Galaxy S25 Ultra 256 GB 999 euro 959 euro 1269 euro 1169 euro 1469 euro 1469 euro 512 GB 1199 euro 1079 euro 1469 euro 1289 euro 1669 euro 1589 euro 1 TB – – – – 1969 euro 1829 euro

Różnica w cenie względem poprzednika wyniesie zatem:

Galaxy S26 256 GB – 40 euro (równowartość około 170 złotych) 512 GB – 120 euro (~510 złotych)

Galaxy S26+ 256 GB – 100 euro (~420 złotych) 512 GB – 180 euro (~760 złotych)

Galaxy S26 Ultra 256 GB – 0 euro 512 GB – 80 euro (~340 złotych) 1 TB – 140 euro (~590 złotych)



Dla przypomnienia ceny smartfonów z serii Galaxy S25 w dniu polskiej premiery:

Galaxy S25 256 GB – 4199 złotych 512 GB – 4699 złotych

Galaxy S25+ 256 GB – 4999 złotych 512 GB – 5499 złotych

Galaxy S25 Ultra 256 GB – 6399 złotych 512 GB – 6899 złotych 1 TB – 7999 złotych



Klienci zapłacą więcej i dostaną mniej – oferta przedsprzedażowa na Galaxy S26 nie zapowiada się atrakcyjnie

Wygląda jednak na to, że klienci nie tylko zapłacą więcej, ale też dostaną mniej. Pod koniec 2025 roku pojawiły się bowiem informacje, że Samsung nie zamierza sprzedawać w przedsprzedaży Galaxy S26 z dwukrotnie większą pamięcią w cenie modelu z dwa razy mniej pojemnym dyskiem jak miało to miejsce w poprzednich latach.

Koreańczycy na pewno przygotują coś, co będzie miało na celu zachęcić do zakupu, lecz jeszcze nie wiadomo, co konkretnie. Prywatnie spodziewam się słuchawek w prezencie (w bardziej optymistycznym scenariuszu smartwatcha, choć raczej nie) i rabatu za użycie do płatności Samsung Pay (które jest dostępne w Polsce od października 2025 roku) oraz dodatkowego bonusu w przypadku równoczesnego odsprzedania starego telefonu.

Premiera serii Samsung Galaxy S26 ma odbyć się 25 lutego 2026 roku o godzinie 19:00 czasu polskiego.