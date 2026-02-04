Miało nie być takiego Samsunga Galaxy S26. Może jednak mieć sens

Ostateczna specyfikacja serii Galaxy S26 z pewnością jest już zatwierdzona, jednak Samsung wciąż ma pole do manewru. Nie jest wykluczone, że wykorzysta je, aby skłonić więcej klientów do zakupu jego flagowego smartfona.

Samsung Galaxy S26 ze 128 GB pamięci może jednak trafić do sprzedaży. Powód? Astronomiczne ceny

Informator, posługujący się na platformie X nickiem Arsène Lupin, dzięki któremu poznaliśmy przedpremierowo cenę Xiaomi 17 Ultra w Europie, udostępnił informację na temat cen serii Samsung Galaxy S26 w Bułgarii. Według niego cennik ma przedstawiać się następująco:

Galaxy S26 12/256 GB – 1199 euro (równowartość około ~5060 złotych) 12/512 GB – 1429 euro (~6030 złotych)

Galaxy S26+ 12/256 GB – 1499 euro (~6330 złotych) 12/512 GB – 1729 euro (~7300 złotych)

Galaxy S26 Ultra 12/256 GB – 1739 euro (~7340 złotych) 12/512 GB – 1969 euro (~8310 złotych) 12 GB/1 TB – 2329 euro (~9830 złotych)



Arsène Lupin zastrzega, że Bułgaria przyjęła euro dopiero 1 stycznia 2026 roku i te (wysokie) ceny nie będą obowiązywały w „większości innych krajów europejskich”. Informator twierdzi również, że Samsung może wprowadzić na rynek Galaxy S26 ze 128 GB pamięci wbudowanej, co w takiej sytuacji wydaje się rozsądne, ponieważ będzie tańszy i tym samym „bardziej dostępny” dla klientów.

Choć Arsène Lupin zdaje się wiązać ceny z przyjęciem euro, to taki scenariusz wydaje się wręcz nieprawdopodobny. Owszem, słyszy się, że ceny w Bułgarii poszły w górę przez euro, ale nie jest możliwy aż tak ogromny wzrost, nawet w sytuacji, gdy ceny pamięci rosną w ekspresowym tempie jak nigdy przedtem.

Aktualnie bowiem cennik serii Galaxy S25 w Bułgarii wygląda następująco:

Galaxy S25 12/128 GB – 899 euro 12/256 GB – 959 euro 12/512 GB – 1079 euro

Galaxy S25+ 12/256 GB – 1249 euro 12/512 GB – 1369 euro

Galaxy S25 Ultra 12/256 GB – 1449 euro 12/512 GB – 1569 euro 12 GB/1 TB – 1809 euro



W kontrze do przekazanych przez Arsène Lupina informacji stoją też wcześniejsze przecieki dotyczące cen serii Galaxy S26 w Europie, które wskazywały na to, że niektóre ceny zostaną utrzymane, a inne nieco wzrosną lub nawet spadną. Grecki serwis Techmaniacs także donosi, że Samsung nie chce podnosić cen (ale nie może również ich obniżyć), aczkolwiek niewykluczone są niewielkie różnice względem bezpośrednich poprzedników.

Wszystko wskazuje zatem na to, że mieszkańcy Bułgarii mogą odetchnąć, podobnie jak klienci z Polski.

Tymczasem Samsung podgrzewa atmosferę przed premierą Galaxy S25 Ultra, która już (podobno) 25 lutego 2026 roku

Niedawno Samsung ogłosił, że Samsung Galaxy S26 Ultra zaoferuje nową funkcję ochrony prywatności, która uchroni przed wścibskim zaglądaniem przez ramię. Teraz natomiast producent opublikował serię filmów, na których widać funkcje, jakie z pewnością zaoferuje jego najnowszy flagowiec (niekoniecznie wszystkie modele z serii Galaxy S26) – to dużo jaśniejsze wideo w nocy oraz bardzo duże przybliżenie.

Mają być one wspierane przez AI. Tutaj warto przypomnieć, iż Samsung w końcu zadeklarował, że podstawowe funkcje Galaxy AI będą dostępne za darmo bezterminowo, a jedynie bardziej zaawansowane mogą wymagać wykupienia subskrypcji.

Przy okazji przypomnę, że znamy już wygląd smartfonów z serii Samsung Galaxy S26. Pojawiły się też informacje na temat specyfikacji Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra.