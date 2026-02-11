samsung galaxy logo
źródło: Samsung
Samsung podał datę premiery serii Galaxy S26. Wiemy o nich już wszystko

Grzegorz Dąbek·
Samsung dziś oficjalnie podał datę premiery serii Galaxy S26. Nie jest ona zaskoczeniem, podobnie jak nie będą niespodzianką parametry nowych eSek. W sieci pojawiła się bowiem kompletna specyfikacja nadchodzącej trójki.

Data premiery serii Samsung Galaxy S26 oficjalnie podana przez producenta

Data premiery Galaxy S26 już od dawna krążyła po sieci w nieoficjalnych doniesieniach na temat nowych flagowców firmy z Korei Południowej. Dziś sam zainteresowany oficjalnie ogłosił, że seria Samsung Galaxy S26 zostanie zaprezentowana 25 lutego 2026 roku. Właśnie ten termin wskazywały liczne przecieki, dlatego nie jest on dla nas tajemnicą.

Warto zauważyć, że premiera Galaxy S26 odbędzie się dużo później niż prezentacja poprzednich generacji:

Specyfikacja smartfonów Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra też nie jest już tajemnicą

Roland Quandt ujawnił na łamach portalu WinFuture pełną specyfikację nowych flagowców Samsunga, które będą sprzedawane w Europie. Podał również ich ceny.

Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26+Samsung Galaxy S26 Ultra
WyświeltaczDynamic AMOLED 2X
6,3 cala
2340×1080 pikseli
120 Hz
Corning Gorilla Glass Armor 2		Dynamic AMOLED 2X
6,7 cala
3120×1440 pikseli
120 Hz
Corning Gorilla Glass Armor 2		Dynamic AMOLED 2X
6,9 cala
3120×1440 pikseli
120 Hz
Corning Gorilla Glass Armor 2
ProcesorExynos 2600Exynos 2600Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM12 GB12 GB12/16 GB
Pamięć wbudowana256/512 GB256/512 GB256/512 GB/1 TB
Slot na microSDNIENIENIE
Akumulator4300 mAh
ładowanie przewodowe do 25 W
ładowanie indukcyjne		4900 mAh
ładowanie przewodowe do 45 W
ładowanie indukcyjne		5000 mAh
ładowanie przewodowe do 60 W
ładowanie indukcyjne
Aparat na przodzie12 Mpix
f/2.2
26 mm
1/3,2″
1,12 μm
PDAF		12 Mpix
f/2.2
26 mm
1/3,2″
1,12 μm
PDAF		12 Mpix
f/2.2
26 mm
1/3,2″
1,12 μm
PDAF
Aparat na tyle– główny 50 Mpix (f/1.8), 24 mm, 1/1,56″, 1,0 μm, Dual Pixel PDAF, OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2), 120°, 13 mm, 1/2,55″ 1,4 μm
– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4), 67 mm, 1/3,94″, 1,0 μm, PDAF, OIS, 3x zoom optyczny		– główny 50 Mpix (f/1.8), 24 mm, 1/1,56″, 1,0 μm, Dual Pixel PDAF, OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2), 120°, 13 mm, 1/2,55″ 1,4 μm
– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4), 67 mm, 1/3,94″, 1,0 μm, PDAF, OIS, 3x zoom optyczny		– główny 200 Mpix (f/1.4), 24 mm, 1/1.3″, 0,6 μm, wielokierunkowy PDAF, OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.9), 120°, 1/2.5″, 0,7 μm, Dual-Pixel PDAF
– teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix (f/2.8), 111 mm, 1/2.52″, 0,7 μm, PDAF, OIS, 5x zoom optyczny
– teleobiektyw 10 Mpix, 1/3.94″, PDAF, OIS, 3x zoom optyczny
Wideo– 8K w 30/24 klatkach na sekundę
– 4K w 30/60 klatkach na sekundę		– 8K w 30/24 klatkach na sekundę
– 4K w 30/60 klatkach na sekundę		– 8K w 30/24 klatkach na sekundę
– 4K w 30/60 klatkach na sekundę
Łączność5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (be), NFC, eSIM, dual SIM, USB-C5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (be), NFC, eSIM, dual SIM, USB-C5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (be), NFC, eSIM, dual SIM, USB-C
Głośniki stereoTAKTAKTAK
Wymiary149,6×71,7×7,2 mm158,4×75,8×7,3 mm163,6×78,1×7,9 mm
Waga167 gramów190 gramów214 gramów
System operacyjnyAndroid 16
One UI 8.5		Android 16
One UI 8.5		Android 16
One UI 8.5
Dostępne kolorybiały, czarny, niebieski, fioletowybiały, czarny, niebieski, fioletowybiały, czarny, niebieski, fioletowy

Jaka będzie cena Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra w Europie?

Według informacji, przekazywanych przez Rolanda Quandta, ceny nowych flagowców Samsunga będą zaczynały się od:

  • 999 euro – Galaxy S26,
  • 1269 euro – Galaxy S26+,
  • 1469 euro – Galaxy S26 Ultra.

Naturalnie ceny mogą nieznacznie różnić się w poszczególnych krajach, ale będą wyższe niż w zeszłym roku o około 20-40 euro (~85-170 złotych). Dla przypomnienia poniżej ceny Galaxy S25 z dnia polskiej premiery:

  • Galaxy S25
    • 256 GB – 4199 złotych
    • 512 GB – 4699 złotych
  • Galaxy S25+
    • 256 GB – 4999 złotych
    • 512 GB – 5499 złotych
  • Galaxy S25 Ultra
    • 256 GB – 6399 złotych
    • 512 GB – 6899 złotych
    • 1 TB – 7999 złotych
