Samsung podał datę premiery serii Galaxy S26. Wiemy o nich już wszystko

Samsung dziś oficjalnie podał datę premiery serii Galaxy S26. Nie jest ona zaskoczeniem, podobnie jak nie będą niespodzianką parametry nowych eSek. W sieci pojawiła się bowiem kompletna specyfikacja nadchodzącej trójki.
Data premiery serii Samsung Galaxy S26 oficjalnie podana przez producenta
Data premiery Galaxy S26 już od dawna krążyła po sieci w nieoficjalnych doniesieniach na temat nowych flagowców firmy z Korei Południowej. Dziś sam zainteresowany oficjalnie ogłosił, że seria Samsung Galaxy S26 zostanie zaprezentowana 25 lutego 2026 roku. Właśnie ten termin wskazywały liczne przecieki, dlatego nie jest on dla nas tajemnicą.
Warto zauważyć, że premiera Galaxy S26 odbędzie się dużo później niż prezentacja poprzednich generacji:
- Galaxy S20 – 11 lutego 2020 roku,
- Galaxy S21 – 14 stycznia 2021 roku,
- Galaxy S22 – 9 lutego 2022 roku,
- Galaxy S23 – 1 lutego 2023 roku,
- Galaxy S24 – 17 stycznia 2024 roku,
- Galaxy S25 – 22 stycznia 2025 roku,
- Galaxy S26 – 25 lutego 2026 roku.
Specyfikacja smartfonów Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra też nie jest już tajemnicą
Roland Quandt ujawnił na łamach portalu WinFuture pełną specyfikację nowych flagowców Samsunga, które będą sprzedawane w Europie. Podał również ich ceny.
|Samsung Galaxy S26
|Samsung Galaxy S26+
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|Wyświeltacz
|Dynamic AMOLED 2X
6,3 cala
2340×1080 pikseli
120 Hz
Corning Gorilla Glass Armor 2
|Dynamic AMOLED 2X
6,7 cala
3120×1440 pikseli
120 Hz
Corning Gorilla Glass Armor 2
|Dynamic AMOLED 2X
6,9 cala
3120×1440 pikseli
120 Hz
Corning Gorilla Glass Armor 2
|Procesor
|Exynos 2600
|Exynos 2600
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12 GB
|12 GB
|12/16 GB
|Pamięć wbudowana
|256/512 GB
|256/512 GB
|256/512 GB/1 TB
|Slot na microSD
|NIE
|NIE
|NIE
|Akumulator
|4300 mAh
ładowanie przewodowe do 25 W
ładowanie indukcyjne
|4900 mAh
ładowanie przewodowe do 45 W
ładowanie indukcyjne
|5000 mAh
ładowanie przewodowe do 60 W
ładowanie indukcyjne
|Aparat na przodzie
|12 Mpix
f/2.2
26 mm
1/3,2″
1,12 μm
PDAF
|12 Mpix
f/2.2
26 mm
1/3,2″
1,12 μm
PDAF
|12 Mpix
f/2.2
26 mm
1/3,2″
1,12 μm
PDAF
|Aparat na tyle
|– główny 50 Mpix (f/1.8), 24 mm, 1/1,56″, 1,0 μm, Dual Pixel PDAF, OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2), 120°, 13 mm, 1/2,55″ 1,4 μm
– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4), 67 mm, 1/3,94″, 1,0 μm, PDAF, OIS, 3x zoom optyczny
|– główny 50 Mpix (f/1.8), 24 mm, 1/1,56″, 1,0 μm, Dual Pixel PDAF, OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2), 120°, 13 mm, 1/2,55″ 1,4 μm
– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4), 67 mm, 1/3,94″, 1,0 μm, PDAF, OIS, 3x zoom optyczny
|– główny 200 Mpix (f/1.4), 24 mm, 1/1.3″, 0,6 μm, wielokierunkowy PDAF, OIS
– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.9), 120°, 1/2.5″, 0,7 μm, Dual-Pixel PDAF
– teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix (f/2.8), 111 mm, 1/2.52″, 0,7 μm, PDAF, OIS, 5x zoom optyczny
– teleobiektyw 10 Mpix, 1/3.94″, PDAF, OIS, 3x zoom optyczny
|Wideo
|– 8K w 30/24 klatkach na sekundę
– 4K w 30/60 klatkach na sekundę
|– 8K w 30/24 klatkach na sekundę
– 4K w 30/60 klatkach na sekundę
|– 8K w 30/24 klatkach na sekundę
– 4K w 30/60 klatkach na sekundę
|Łączność
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (be), NFC, eSIM, dual SIM, USB-C
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (be), NFC, eSIM, dual SIM, USB-C
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (be), NFC, eSIM, dual SIM, USB-C
|Głośniki stereo
|TAK
|TAK
|TAK
|Wymiary
|149,6×71,7×7,2 mm
|158,4×75,8×7,3 mm
|163,6×78,1×7,9 mm
|Waga
|167 gramów
|190 gramów
|214 gramów
|System operacyjny
|Android 16
One UI 8.5
|Android 16
One UI 8.5
|Android 16
One UI 8.5
|Dostępne kolory
|biały, czarny, niebieski, fioletowy
|biały, czarny, niebieski, fioletowy
|biały, czarny, niebieski, fioletowy
Jaka będzie cena Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra w Europie?
Według informacji, przekazywanych przez Rolanda Quandta, ceny nowych flagowców Samsunga będą zaczynały się od:
- 999 euro – Galaxy S26,
- 1269 euro – Galaxy S26+,
- 1469 euro – Galaxy S26 Ultra.
Naturalnie ceny mogą nieznacznie różnić się w poszczególnych krajach, ale będą wyższe niż w zeszłym roku o około 20-40 euro (~85-170 złotych). Dla przypomnienia poniżej ceny Galaxy S25 z dnia polskiej premiery:
- Galaxy S25
- 256 GB – 4199 złotych
- 512 GB – 4699 złotych
- Galaxy S25+
- 256 GB – 4999 złotych
- 512 GB – 5499 złotych
- Galaxy S25 Ultra
- 256 GB – 6399 złotych
- 512 GB – 6899 złotych
- 1 TB – 7999 złotych