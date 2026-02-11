Samsung podał datę premiery serii Galaxy S26. Wiemy o nich już wszystko

Samsung dziś oficjalnie podał datę premiery serii Galaxy S26. Nie jest ona zaskoczeniem, podobnie jak nie będą niespodzianką parametry nowych eSek. W sieci pojawiła się bowiem kompletna specyfikacja nadchodzącej trójki.

Data premiery serii Samsung Galaxy S26 oficjalnie podana przez producenta

Data premiery Galaxy S26 już od dawna krążyła po sieci w nieoficjalnych doniesieniach na temat nowych flagowców firmy z Korei Południowej. Dziś sam zainteresowany oficjalnie ogłosił, że seria Samsung Galaxy S26 zostanie zaprezentowana 25 lutego 2026 roku. Właśnie ten termin wskazywały liczne przecieki, dlatego nie jest on dla nas tajemnicą.

Warto zauważyć, że premiera Galaxy S26 odbędzie się dużo później niż prezentacja poprzednich generacji:

Specyfikacja smartfonów Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra też nie jest już tajemnicą

Roland Quandt ujawnił na łamach portalu WinFuture pełną specyfikację nowych flagowców Samsunga, które będą sprzedawane w Europie. Podał również ich ceny.

Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26+ Samsung Galaxy S26 Ultra Wyświeltacz Dynamic AMOLED 2X

6,3 cala

2340×1080 pikseli

120 Hz

Corning Gorilla Glass Armor 2 Dynamic AMOLED 2X

6,7 cala

3120×1440 pikseli

120 Hz

Corning Gorilla Glass Armor 2 Dynamic AMOLED 2X

6,9 cala

3120×1440 pikseli

120 Hz

Corning Gorilla Glass Armor 2 Procesor Exynos 2600 Exynos 2600 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB 12 GB 12/16 GB Pamięć wbudowana 256/512 GB 256/512 GB 256/512 GB/1 TB Slot na microSD NIE NIE NIE Akumulator 4300 mAh

ładowanie przewodowe do 25 W

ładowanie indukcyjne 4900 mAh

ładowanie przewodowe do 45 W

ładowanie indukcyjne 5000 mAh

ładowanie przewodowe do 60 W

ładowanie indukcyjne Aparat na przodzie 12 Mpix

f/2.2

26 mm

1/3,2″

1,12 μm

PDAF 12 Mpix

f/2.2

26 mm

1/3,2″

1,12 μm

PDAF 12 Mpix

f/2.2

26 mm

1/3,2″

1,12 μm

PDAF Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.8), 24 mm, 1/1,56″, 1,0 μm, Dual Pixel PDAF, OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2), 120°, 13 mm, 1/2,55″ 1,4 μm

– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4), 67 mm, 1/3,94″, 1,0 μm, PDAF, OIS, 3x zoom optyczny – główny 50 Mpix (f/1.8), 24 mm, 1/1,56″, 1,0 μm, Dual Pixel PDAF, OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2), 120°, 13 mm, 1/2,55″ 1,4 μm

– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4), 67 mm, 1/3,94″, 1,0 μm, PDAF, OIS, 3x zoom optyczny – główny 200 Mpix (f/1.4), 24 mm, 1/1.3″, 0,6 μm, wielokierunkowy PDAF, OIS

– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.9), 120°, 1/2.5″, 0,7 μm, Dual-Pixel PDAF

– teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix (f/2.8), 111 mm, 1/2.52″, 0,7 μm, PDAF, OIS, 5x zoom optyczny

– teleobiektyw 10 Mpix, 1/3.94″, PDAF, OIS, 3x zoom optyczny Wideo – 8K w 30/24 klatkach na sekundę

– 4K w 30/60 klatkach na sekundę – 8K w 30/24 klatkach na sekundę

– 4K w 30/60 klatkach na sekundę – 8K w 30/24 klatkach na sekundę

– 4K w 30/60 klatkach na sekundę Łączność 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (be), NFC, eSIM, dual SIM, USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (be), NFC, eSIM, dual SIM, USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (be), NFC, eSIM, dual SIM, USB-C Głośniki stereo TAK TAK TAK Wymiary 149,6×71,7×7,2 mm 158,4×75,8×7,3 mm 163,6×78,1×7,9 mm Waga 167 gramów 190 gramów 214 gramów System operacyjny Android 16

One UI 8.5 Android 16

One UI 8.5 Android 16

One UI 8.5 Dostępne kolory biały, czarny, niebieski, fioletowy biały, czarny, niebieski, fioletowy biały, czarny, niebieski, fioletowy

Jaka będzie cena Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra w Europie?

Według informacji, przekazywanych przez Rolanda Quandta, ceny nowych flagowców Samsunga będą zaczynały się od:

999 euro – Galaxy S26,

1269 euro – Galaxy S26+,

1469 euro – Galaxy S26 Ultra.

Naturalnie ceny mogą nieznacznie różnić się w poszczególnych krajach, ale będą wyższe niż w zeszłym roku o około 20-40 euro (~85-170 złotych). Dla przypomnienia poniżej ceny Galaxy S25 z dnia polskiej premiery:

Galaxy S25 256 GB – 4199 złotych 512 GB – 4699 złotych

Galaxy S25+ 256 GB – 4999 złotych 512 GB – 5499 złotych

Galaxy S25 Ultra 256 GB – 6399 złotych 512 GB – 6899 złotych 1 TB – 7999 złotych

