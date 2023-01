Samsung potwierdził, że Galaxy S23 Ultra zaoferuje 200 Mpix aparat

Mówiło się o tym już od wielu miesięcy, lecz do tej pory Samsung w żaden sposób nie odnosił się do nieoficjalnych, przedpremierowych doniesień na temat Galaxy S23 Ultra. Dzisiejsze ogłoszenie Koreańczyków nie pozostawia jednak żadnych wątpliwości – nowa, topowa eSka będzie miała aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix.

Samsung zaprezentował sensor 200 Mpix, który trafi do Galaxy S23 Ultra

Od początku każdy Galaxy S Ultra oferował aparat główny o wysokiej rozdzielczości – w każdym przypadku było to 108 Mpix. Po trzech latach Koreańczycy zdecydowali się zrobić krok do przodu i umieścić w najnowszym modelu matrycę o prawie dwukrotnie większej rozdzielczości, bo aż 200 Mpix. Dziś ogłosili oficjalną premierę sensora ISOCELL HP2, który jest dedykowany flagowym smartfonom (firma używa również określenia smartfony premium jutra).

Moment zaanonsowania nowej matrycy światłoczułej, informacja, że jest ona dedykowana flagowym smartfonom jutra oraz liczne doniesienia o tym, że Samsung Galaxy S23 Ultra zaoferuje aparat o rozdzielczości 200 Mpix, nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że sensor w pierwszej kolejności trafi właśnie do następcy Galaxy S22 Ultra. Czy Koreańczycy udostępnią go również innym producentom? Moim zdaniem jest to wątpliwe – raczej spodziewam się, że trafi też do kolejnej/kolejnych generacji Galaxy S Ultra.

Samsung nie pozostawia jednak swoich klientów z niczym, ponieważ ma dla nich 200 Mpix matryce ISOCELL HP3 i ISOCELL HPX. Ponadto mogą oni też zaopatrzyć się w sensor OmniVision OVB0B, więc nie mają powodów do narzekania na brak wyboru.

Samsung ISOCELL HP2 – specyfikacja

Matryca dysponuje 200 mln pikseli o wielkości 0,6 µm. Producent podkreśla, że jednocześnie ma ona format optyczny 1/1,3″, czyli jest wielkości powszechnie stosowanych sensorów o rozdzielczości 108 Mpix, więc nie zajmuje więcej miejsca, pomimo blisko dwukrotnie wyższej rozdzielczości. Oznacza to, że smartfony z ISOCELL HP2 nie będą miały większych wysp/garbów na panelach tylnych.

Jak w przypadku każdego sensora o wysokiej rozdzielczości, także w ISOCELL HP2 zastosowano technologię łączenia sąsiadujących pikseli (nawet szesnastu) w jeden większy, co przyda się w trudnych warunkach oświetleniowych. Mogą mieć one rozmiar 1,2 μm lub 2,4 μm, co oznacza, że zdjęcie będzie miało rozdzielczość – odpowiednio – 50 Mpix lub 12,5 Mpix. W takich sytuacjach wykorzystana zostanie też technologia Super QPD, dzięki której można wykorzystać wszystkie 200 Mpix do szybszego i precyzyjniejszego ustawiania ostrości.

Koreańczycy zaimplementowali w swoim najnowszym, high-endowym sensorze również nową technologię Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), dzięki której redukowane są prześwietlenia i poprawiane odwzorowanie kolorów, szczególnie w jasnych warunkach oświetleniowych.

Ponadto Samsung ISOCELL HP2 zapewnia wsparcie dla nagrywania wideo w 8K w rozdzielczości ~33 Mpix (w 50 Mpix, aby zminimalizować kadrowanie) i 30 klatkach na sekundę, a także rejestrowania wideo HDR 4K w 60 klatkach na sekundę.