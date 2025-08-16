Szykują się zmiany nazw w serii Galaxy S26. Nie pomyl smartfonów

Jeżeli rozważaliście zakup Samsunga Galaxy S26, nie spotkacie go w sklepach – przynajmniej nie pod tą nazwą. Nowe przedpremierowe informacje o koreańskich flagowcach sugerują zmiany w nazwie. Czego zatem konkretnie będziemy szukać na półkach na początku 2026 roku?

Co wiemy o serii Galaxy S26?

Pewne rzeczy nie za bardzo mają ochotę się zmieniać i w przypadku flagowych urządzeń Samsunga z Serii Galaxy S26 jesteśmy przekonani, że smartfony trafią na rynek w okolicach stycznia 2026 roku. Póki co parametry techniczne pozostają w większości tajemnicą, choć możemy się spodziewać, że Koreańczycy umieszczą w telefonach flagowy układ mobilny Snapdragon 8 Elite 2, a na niektórych rynkach mogą skorzystać z autorskiego SoC Exynos.

Nieco większą liczbą szczegółów udostępnił właśnie znany informator Digital Chat Station. Dzięki niemu poznaliśmy wycinek specyfikacji jednego ze smartfonów oraz plany Samsunga co do nazywania swoich flagowych urządzeń.

Samsung Galaxy S26 Pro nadchodzi

Wpis DCS potwierdza, że zmiany w nazywaniu urządzeń w serii Galaxy S26 nadchodzą. Galaxy S26 Plus nadal pozostanie środkowym modelem, jednak będzie stanowił on również następcę modelu Galaxy S25 Edge i niewykluczone, że przejmie po nim przydomek. W przypadku bazowego modelu koreański gigant ma zdecydować się natomiast na dodanie końcówki Pro.

Jaki zatem ma być Galaxy S26 Pro (nazwa modelu SM-S9420)? Na szczęście informator podaje, że kompaktowy charakter bazowego flagowca nigdzie się nie wybiera i smartfon otrzyma ekran o przekątnej 6,27 cala – będzie to zatem niewielka zmiana względem poprzednika, gdzie zastosowano 6,20-calowy panel i nie powinna odbić się aż tak na poręczności sprzętu. Oprócz tego wpis sugeruje obecność nieco większego akumulatora, którego pojemność ma wzrosnąć z 4000 do 4300 mAh.

Czy zmiana pojemności wpłynie znacząco na czas pracy urządzenia zależy oczywiście od wydajności i optymalizacji układu mobilnego. O tym, jak ta sztuka uda się Samsungowi, przekonamy się dopiero za kilka miesięcy.