Wybieramy najlepszy tablet do 1000 złotych. Wbrew pozorom nie tylko jest z czego wybierać, ale wręcz wybór jest naprawdę spory. Znajdzie się coś z dużym, jak i z małym ekranem, z samym Wi-Fi, ale też z modemem LTE. W tym rankingu znajdziesz sześć modeli – moim zdaniem są to najlepsze tablety do 1000 złotych, jakie można obecnie kupić.

Najlepszy tablet do 1000 złotych to…

Nie tak prędko. Mam nadzieję, że uda Ci się go znaleźć w tym zestawieniu, ale na początek kilka informacji praktycznych. Na ranking składają się najlepsze tablety w cenach od nieco ponad 500 do 1000 złotych. Nie są ułożone w żadnej konkretnej kolejności, więc tym aspektem zupełnie się nie sugeruj.

Tworząc to zestawienie starałem się zmieścić w nim urządzenia o różnej charakterystyce, aby sprostać wymaganiom jak największej liczby użytkowników. Równocześnie jednak nie chciałem Cię przytłoczyć nadmiarem dostępnych opcji, stąd ostatecznie proponowanych modeli jest tylko sześć (za to w wielu różnych konfiguracjach). Oto one…

Jaki tablet do 1000 złotych? Ranking 2026:

Co obecnie oferuje dobry tablet do 1000 złotych? Czego możesz oczekiwać?

Nie oszukujmy się – 1000 złotych to niewielki budżet, gdy chcesz kupić tablet. Może jednak okazać się w zupełności wystarczający, o ile tylko Twoje wymagania nie są przesadnie duże. Jeżeli szukasz urządzenia do podstawowych zadań: czytania artykułów w internecie, oglądania filmów i seriali, robienia notatek na wykładach czy zdobywania wiedzy po szkole lub pracy, jesteś w stanie znaleźć dla siebie coś ciekawego.

Czas na konkrety. Za dobry tablet do 1000 złotych w 2026 roku należy uznać taki, który ma na pokładzie co najmniej 4, a najlepiej 6 lub 8 GB RAM. Jego sercem jest zaś ośmiordzeniowy procesor klasy MediaTek Helio G99 lub nawet któryś z plasujących się wyżej układów SoC. Możesz liczyć też na akumulator o pojemności 5000 mAh lub większej (nierzadko ponad 7000 mAh), zapewniający ok. 10 godzin działania, zanim skończy się w nim energia.

W zależności od preferencji możesz wybrać niespełna 9-, 10- lub 11-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości – w sam raz do codziennych zastosowań i oglądania wideo. Przeważnie towarzyszyć będą mu też głośniki stereo.

Jeżeli masz większe oczekiwania, rozważ zwiększenie budżetu. Jeśli jednak taka specyfikacja Ci odpowiada, już teraz rzuć okiem na poniższe propozycje.

Zaczynajmy!

Jaki tablet do 500 złotych wybrać?

Zanim przejdę do omówienia modeli tworzących faktyczny ranking, chciałbym poświęcić parę słów urządzeniom najtańszym. Czy w ogóle warto się nimi interesować? Cóż, prawda jest taka, że nawet najlepszy tablet do 500 złotych nie zdoła zaoferować komfortowych warunków do pracy. Problemem będzie przeważnie kiepski procesor lub zbyt mała ilość pamięci operacyjnej.

Taki tablet może być dobrą opcją dla kogoś, kto ma bardzo małe wymagania, potrzebuje sprzętu do absolutnie podstawowych zastosowań i jest w stanie zaakceptować nieszczególnie płynne działanie systemu.

W takim przypadku mogę polecić Lenovo Tab One, który (w konfiguracji 4/64 GB) mieści się w budżecie 500 złotych. Ma 8,7-calowy wyświetlacz IPS, przyzwoity procesor MediaTek Helio G85 i akumulator o pojemności 5100 mAh, ale pewnym ograniczeniem może być fakt, że z internetem pozwala łączyć się jedynie przez Wi-Fi.

Jeśli zależy Ci na modemie LTE, postawiłbym na Ulefone Tab A9 Pro (w wersji 4/128 GB). Ogólnie prezentuje nieco niższy poziom niż wyżej opisany model Lenovo, ale procesor MediaTek Helio G91 zapewnia całkiem niezłe działanie, a akumulator 5040 mAh – akceptowalny czas pracy. Do wyświetlania obrazu służy zaś 8,68-calowy ekran IPS.

Osobiście jednak spróbowałbym wygospodarować trochę dodatkowej gotówki i kupić na przykład…

Oscal Pad 90 Pro – najlepszy tablet do 700 złotych

Zestawienie otwiera Oscal Pad 90 Pro – całkiem dobry i stosunkowo tani tablet z LTE. Jeśli ta marka nic Ci nie mówi, to spieszę z wyjaśnieniem, że jest to jedna z córek spółki Blackview, która na polskim rynku obecna jest od dawna. Pomysł na nią był (i jest) taki, by oferować przystępne cenowo, a przy tym atrakcyjne wizualnie i solidne urządzenia. Ten model dobrze wpisuje się w ten opis.

Ma spory, bo 11-calowy wyświetlacz IPS o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Dzięki temu dobrze sprawdza się podczas oglądania filmów i seriali, ale też w zadaniach, takich jak nauka czy przeglądanie sieci. Problematyczna może też okazać się jasność sięgająca jedynie 350 nitów – w domu wystarczy, ale na dworze w słoneczny dzień trudno będzie zobaczyć na nim cokolwiek.

Oscal Pad 90 Pro (źródło: Oscal)

Nie jest też demonem szybkości, ale procesor Unisoc T615 jest w stanie zapewnić przyzwoitą płynność działania, szczególnie że ma do pomocy 8 GB RAM. Z internetem może łączyć się przez LTE lub Wi-Fi. Ma też na pokładzie moduły GPS i Bluetooth 5.0, a całość uzupełniają dwa aparaty: 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu. Kolejnym atutem jest długi czas pracy gwarantowany przez akumulator o pojemności 7700 mAh (i tylko szkoda, że nie obsługuje on szybkiego ładowania).

Najważniejsze cechy tabletu Oscal Pad 90 Pro:

wyświetlacz: 11 cali, LCD, 1920×1200 pikseli, 120 Hz, 350 nitów,

procesor: Unisoc T615 (12 nm; do 1,8 GHz),

pamięć: 8 GB RAM / 256 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: 4G/LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0,

akumulator: 7700 mAh (ładowanie do 10 W),

system operacyjny: Android 15 (Dok OS P 4.2),

wymiary: 258,1 x 169,6 x 8 mm,

waga: 534 g,

cena i dostępność:

Lenovo Idea Tab – uniwersalny tablet do multimediów

Jeśli Twoje oczekiwania są nieco większe, postawiłbym na Lenovo Idea Tab. To kolejny 11-calowiec, ale zdecydowanie lepiej wyposażony. Jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 6300 sparowany z 8 GB RAM. Obraz cechuje się rozdzielczością 2560×1600 pikseli, a ekran nie dość, że oferuje jasność na nieco wyższym poziomie (do 500 nitów), to jeszcze ma powłokę redukującą ilość zostawianych odcisków. Od razu wspomnę, że w zestawie otrzymujemy również rysik!

Akumulator ma pojemność 7040 mAh i obsługuje ładowanie z mocą 20 W, dzięki czemu uzupełnianie energii zajmuje niewiele ponad 2 godziny. Do tego dochodzą niezłe głośniki z Dolby Atmos, a w razie czego można jeszcze skorzystać z portu mini jack. Na dobrą sprawę do pełni szczęścia brakuje tylko modemu LTE.

Lenovo Idea Tab (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Piotrek miał niedawno okazję sprawdzić ten sprzęt w akcji. Ocena 8/10 dobrze pokazuje, że producentowi udało się stworzyć naprawdę udaną konstrukcję. W recenzji możemy przeczytać, że ten model „kusi atrakcyjną ceną, dużym ekranem o wysokiej rozdzielczości oraz dodatkiem w postaci rysika w zestawie, [a] do tego schludną obudową i przyzwoitym wykonaniem”.

Najważniejsze cechy tabletu Lenovo Idea Tab:

wyświetlacz: 11 cali, LCD, 2560×1600 pikseli, 90 Hz, 500 nitów,

procesor: MediaTek Dimensity 6300 (6 nm; do 2,4 GHz),

pamięć: 8 GB RAM / 128 lub 256 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2,

akumulator: 7040 mAh (ładowanie do 20 W),

system operacyjny: Android 15,

wymiary: 254,6 x 166,1 x 6,9 mm,

waga: 480 g,

cena i dostępność:

OnePlus Pad Lite – stosunkowo tani tablet z dużą baterią

OnePlus Pad Lite nie jest najwydajniejszym tabletem w tym zestawieniu. Wprawdzie duet tworzony przez procesor MediaTek Helio G100 i 6 GB RAM jest w stanie zaoferować płynne działania Androida i podstawowych aplikacji, ale do bardziej wymagających zadań może to być trochę za mało.

Nie ma też najlepszego ekranu, pomimo że jego 11-calowy panel LCD o wysokiej rozdzielczości radzi sobie w akcji bez zarzutu i potrafi nacieszyć oczy, a system pozwala dobrze wykorzystać tak dużą przestrzeń. Jest jednak konkretny powód, dla którego model ten zdecydowanie zasłużył na miejsce w rankingu – to jego akumulator o pojemności 9340 mAh, który pozwala odtwarzać wideo nawet przez 11 godzin nim wyczerpie się energia. Jej uzupełnianie zaś jest błyskawiczne – dzięki obsłudze szybkiego ładowania z mocą 33 W.

OnePlus Pad Lite (źródło: OnePlus)

Razem wszystko to sprawia, że jest to naprawdę dobry tablet do pracy, jak i rozrywki – nie tylko w domu, ale i poza nim. Po raz kolejny najbardziej brakuje modemu LTE (przy tym w sprzedaży dostępny jest również model oferujący łączność komórkową, ale jego cena przekracza założony budżet – wynosi 1099 złotych).

Najważniejsze cechy tabletu OnePlus Pad Lite:

wyświetlacz: 11 cali, LCD, 1900×1200 pikseli, 90 Hz, 500 nitów,

procesor: MediaTek Helio G100 (6 nm; do 2,2 GHz),

pamięć: 6 GB RAM / 128 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4,

akumulator: 9340 mAh (ładowanie do 33 W),

system operacyjny: Android 15,

wymiary: 254,9 x 166,4 x 7,4 mm,

waga: 530 g,

cena i dostępność:

Redmi Pad 2 – najbardziej opłacalny tablet do 1000 złotych

Za najbardziej opłacalny tablet w założonym budżecie uznaję jednak Redmi Pad 2. On również ma na pokładzie procesor MediaTek Helio G100, dzięki czemu wydajność stoi na naprawdę niezłym poziomie. Ma też zapewniający długi czas pracy akumulator o przyzwoitej pojemności (9000 mAh), ale obsługuje ładowanie z mocą maksymalnie 18 W.

Jednym z największych atutów tego modelu jest 11-calowy wyświetlacz LCD o bardzo wysokiej rozdzielczości. Dużą przestrzeń roboczą bez trudu wykorzystamy dzięki dobrze pomyślanym rozwiązaniom, jakich pełno w systemie HyperOS 2, bazującym na Androidzie 15. Do tego dochodzą niezłe głośniki, a metalowa obudowa cechuje się nieprzeciętną wytrzymałością.

Redmi Pad 2 (fot. Xiaomi)

Do wyboru jest kilka wersji, a każda z nich może pochwalić się atrakcyjnym stosunkiem ceny do możliwości. Za mniej niż 700 złotych da się kupić podstawowy model z samym Wi-Fi w konfiguracji 4/128 GB, a za niespełna 900 złotych – albo z dwa razy większą ilością pamięci, albo też z modemem LTE, jeśli to on stanowi priorytet.

Najważniejsze cechy tabletu Redmi Pad 2:

wyświetlacz: 11 cali, LCD, 2560×1600 pikseli, 90 Hz, 600 nitów,

procesor: MediaTek Helio G100 (6 nm; do 2,2 GHz),

pamięć: 4 lub 8 GB RAM / 128 lub 256 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, (opcjonalnie) 4G/LTE,

akumulator: 9000 mAh (ładowanie do 18 W),

system operacyjny: Android 15 (HyperOS 2),

wymiary: 254,6 x 166 x 7,4 mm,

waga: 510 g,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy Tab A11 – dobry tablet z małym ekranem

Dotychczasową część rankingu zdominowały 11-calowe tablety. I choć nazwa kolejnego modelu mogłaby sugerować, że też należy do tej kategorii rozmiarowej, w rzeczywistości jest propozycją dla osób poszukujących sprzętu z wyraźnie mniejszym ekranem. Samsung Galaxy Tab A11 został konkretnie wyposażony w panel LCD o przekątnej 8,7 cala.

Jest więc bardziej poręczny, co zdecydowanie sprzyja jego mobilności. Podobnie jak lekka konstrukcja i akumulator o pojemności 5100 mAh. Przy tym, dzięki procesorowi MediaTek Helio G99 jest w stanie zaoferować także całkiem płynne działanie i to nie tylko w tych absolutnie podstawowych zadań.

Samsung Galaxy Tab A11 (źródło: Samsung)

Dopełnieniem całości są głośniki stereo oraz dwie niezłe kamerki: 8 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu. Wszystko to razem składa się na naprawdę niezłą opcję do zastosowań multimedialnych.

I choć jest to jedyny przedstawiciel kategorii małych tabletów w tym rankingu, to występuje w tylu wariantach, że bez trudu powinno Ci się udać znaleźć odpowiedni model dla siebie i to nie przekraczając założonego budżetu: od podstawowego wariantu z samym Wi-Fi i 4/64 GB pamięci za nieco ponad 500 złotych, po konfigurację 8/128 GB z modemem LTE za niespełna 1000 złotych.

Najważniejsze cechy tabletu Samsung Galaxy Tab A11:

wyświetlacz: 8,7 cala, LCD, 1340×800 pikseli, 90 Hz, ~450 nitów,

procesor: MediaTek Helio G99 (6 nm; do 2,2 GHz),

pamięć: 4 lub 8 GB RAM / 64 lub 128 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, (opcjonalnie) 4G/LTE,

akumulator: 5100 mAh (ładowanie do 15 W),

system operacyjny: Android 15,

wymiary: 211 x 124,7 x 8 mm,

waga: 335 g,

Huawei MatePad 11.5 (2. gen) – świetny tablet z matowym ekranem

Choć wracamy do większych rozmiarów, pozostańmy jeszcze przy tabletach z wyjątkowymi ekranami. Huawei MatePad 11.5 (2. gen) jest takim właśnie urządzeniem, a to za sprawą matowej powłoki, w której nie obija się światło, co pozwala bardziej komfortowo, a także bardziej zdrowo z niego korzystać.

Tablety z matowymi ekranami są rzadkością, ale ich nabywcy bardzo rzadko żałują decyzji o ich wyborze. Wyświetlacz w urządzeniu Huawei w dodatku cechuje się częstotliwością odświeżania 120 Hz i wysoką rozdzielczością. Bez problemu obsługuje także rysik, który zresztą stanowi część zestawu.

Huawei MatePad 11.5 2.gen PaperMatte (źródło: Huawei)

Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 sparowany z 8 GB RAM nieźle radzi sobie w najróżniejszych zastosowaniach. Dalej: akumulator o pojemności 7700 mAh spokojnie wystarcza na 10 godzin działania, a cztery głośniki dobrze brzmią i oferują przekonujące efekty przestrzenne. Przy tym wszystkim urządzenie waży niespełna pół kilograma i ma 6,85 mm grubości, a sama konstrukcja jest naprawdę solidna – dzięki zastosowaniu aluminium. I tylko modemu brakuje.

Dla części osób problemem może być także brak natywnej obsługi aplikacji Google, ale to akurat da się w znacznym stopniu obejść. Jak? Sprawdź nasz poradnik dotyczący instalowania aplikacji Google na tabletach Huawei.

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad 11.5 (2. gen):

wyświetlacz: 11,5 cala, LCD, 2200×1440 pikseli, 120 Hz, 420 nitów,

procesor: Qualcomm Snapdraon 7 Gen 1 (4 nm; do 2,4 GHz),

pamięć: 8 GB RAM / 256 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2,

akumulator: 7700 mAh (ładowanie do 20 W),

system operacyjny: HarmonyOS 3.1,

wymiary: 260 x 176 x 6,85 mm,

waga: 499 g,

Dobry i tani tablet? To nie muszą być dwa różne urządzenia

Modele w tym rankingu pokazują dość wyraźnie, że dobry i tani tablet to wcale nie muszą być dwa różne urządzenia. Nie wydając fortuny, jesteśmy dziś w stanie kupić przenośny komputer z dobrym ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości, z podzespołami gwarantującymi płynne działanie podstawowych aplikacji i akumulatorem, który nie wyczerpie się nagle po kilku godzinach zabawy lub nauki.

A jeśli masz jakieś dodatkowe pytanie, to sekcja komentarzy pozostaje do Twojej dyspozycji.