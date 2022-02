Najbardziej wyczekiwana premiera lutego! Wiemy już wszystko o nowościach Samsunga!

Akcja partnerska

9 lutego 2022 roku – ta data od jakiegoś czasu zwiastowała premierę smartfonów z serii ███████ ██████ ███ . Wysłałam na przeszpiegi samozwańczego detektywa Malca, by wywiedział się wszystkiego na temat ██████ ███ , ██████ ████ i ██████ ███ █████ . Oto wszystko, co wiemy!

Najważniejsza premiera: ███████ ██████ ███ █████ !

███████ ██████ ███ █████ to pierwszy przedstawiciel serii ██████ █ wyposażony w █████ █ ███ . Jak powiedzieli przedstawiciele firmy i z czym trudno się nie zgodzić, ██████ ███ █████ ███████ █ █████ ███████████ █ ███████████████ █████ ██████ ████ ██ ███████████ █████ ██████ ██ ██████ ██ ██████████ ██████ █████████ ████████████ ███████ .

Zacznijmy jednak od najważniejszego komponentu każdego nowoczesnego telefonu, czyli wyświetlacza. W ██████ ███ █████ znajdziemy ███████████ ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej ███ ”, rozdzielczości ████ i częstotliwości odświeżania ███ Hz. Nowością jest jeszcze wyższa niż w poprzedniku █████████ █████████ , która teraz wynosi aż ████ ██████ ████████████ ████ ███████ . █ ███████ ████████████ ███████ ███████ █████ ███████████ .

W swojej prezentacji ████████ ██████ ███ █████ , producent najwięcej miejsca poświęcił dwóm aspektom: ████████ oraz ████████ █ ███ . ██████ ███ ██ █ █████ ██████ ████ miało dotychczas miejsce, █████ ████ █ ████████ █████████ █ ██████████ █ ███ ███████ ███████ .

Samsung zapewnia, że funkcja ███████ ██████ ███████████ ██ ███████ została znacznie usprawniona, a i korzystanie ██ ███████ ma być bardziej komfortowe.

Wzrosła również liczba możliwości ██████ █ ███ . Dzięki █████ ████ zapiszemy między innymi ██████ ███████████ ███ ███████████ jeszcze szybciej niż dotychczas – █ ████████████ ██████████████ ███████ ██ ████████ ██ ███████ ████████████ ██ ███████ ███ █████████ .

Jest też tryb █████████████ ████ , który umożliwia współpracę między ██████ ███ █████ █ █████████ █ █████ ██████ ███ ███ ████████ ███ ████████ ██ █████████ ██ ██████████ ███████ █████████ ██████████ ████ █████████████ ██████ ████████ █████████ ████████████ ████████ ██ ████████ .

Pod względem aparatu Samsung poszedł w █████████████ █████ ██ ████ ████ ███ █████ . W ██████ ███ █████ znajdziemy poczwórny aparat: główny ███ Mpix █████ + ultraszeroki ██ Mpix █████ + tele ██ ████ ██ ████ █████ + tele ██ ████ ███ ████ █████ , przy czym ██████████ ██████ ████ ███████ i zastosowanie █████████ ████████████ █ ███████████ , co było możliwe dzięki █████████████████ ██████ █████████ ███████ ███████████████ ███████ ████ .

Samsung chwali swoją nowość za ulepszony ████ ██████████ ██ ███████████████ ██████████████ ███████████ █████ ███ , jak również ████ █████ , który ma być dużo bardziej █████████████ █ ███████████ niż w przypadku poprzednika.

Dość niespodziewaną nowością jest nowa █████████ ███████ ███ █████████████ . ██████ ███ , bo tak się nazywa, pozwala ██████████ █████████ █████████ █████████ █ ██████████ ███████ ██ ████████ █ ████████ ████ ███ █ ███ █ ██ ████ ██████████████ ███ ██ ██████████ ███ ██████████ . Co najważniejsze, █████████ ████ █████████ ███ ████████ █████████ ██████ ███ █████ .

Rozszerzone zostały również możliwości ██████████ █████ . Wśród nowych funkcji znajdziemy między innymi opcję pozwalającą na ████████████ ████████████ █████████ ███████ ███ ██ ██ ████ █████ ██ ██ █████████ █████ ██ █ █████ ██████ █████████ . Ciekawszą opcją zdaje się być jednak ████ ███████ , czyli █████████████ █████ ██ █████ █████████████ ████ █ ███ ████████ ███████████ █ ████████ ██ ███████████ ██ ████████ ██████ ██████ ███████ █████████████ █████████ █████ █ ████████ ███ █ ██████████ ███████ █████ ████ ███ ██████████ .

Samsung w swoich materiałach marketingowych podkreśla, że ██████ ███ █████ ma █████████ ██████ █ ██ , jaki kiedykolwiek ██████████ █ ██████████ . Cóż, nie mogę się doczekać aż sama będę miała okazję to sprawdzić!

Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że korzystając z nowych smartfonów Samsunga ██████ ██████ ████████ ███ ██████ ████████ ████████ █ ██████ █████ ███████████ ███ █ █████ ████ , bezpośrednio w aplikacji Snapchat. Być może pamiętacie, że podobne rozwiązanie było kiedyś dostępne na Instagramie (swoją drogą, szkoda, że już go nie ma).

Tym, co mnie naprawdę mocno cieszy, jest zastosowanie █████████ ██████████ , które przyda się, mając do dyspozycji akumulator o pojemności ████ mAh. Najnowszy smartfon Samsunga nie obsługuje już jedynie 25-Watowego ładowania, a ██ -Watowe (przy czym musicie pamiętać, że stosowną ładowarkę trzeba dokupić osobno).

Co ważne, uzupełnienie energii akumulatora ██████ ███ █████ do 50% ma trwać mniej niż ██ minut. Jak ja na to czekałam! W Galaxy S21 Ultra 5G ładowanie trwało… no, sami przyznajcie, trochę zbyt długo.

███████ ██████ ███ █████ działa w oparciu o Androida ██ z OneUI ███ , jest też wyposażony w ███ ████ ███ █████████ ████ ███ █ ███ . Obudowa chroniona jest ███████ █████ ███████ █████████ █ ███████ ███ █ █ ██████ , a wartym wspomnienia jest też fakt, że ███████████ ████████ ██████ ███████████ ████ .

W sprzedaży będą ██████ ██████ █████████ ███████ █ █ ██ ████████ ███ █ ███ ██ ████████ █████████████ ███████ ██████ █ ████ ██ . Na rynku ███████ ██████ ███ █████ pojawi się w ████████ kolorach: █████████ ███████ ██████ ███████ ██████ ███████ █████ .

Rodzinę uzupełniają: ██████ ███ █ ██████ ████

Podstawową różnicę, względem ██████ ███ █████ , stanowi fakt, że ██████ ███ i ██████ ████ mają ████████ ██████ . Musicie też wiedzieć, że ██████ ███ wspiera ładowanie ██ █ , natomiast ██████ ████ , podobnie jak ██████ ███ █████ – ██ W.

Urządzenia różnią się od siebie również przekątną ekranu ( ███ ” vs ███ ”) – a co za tym idzie także wielkością, wagą oraz pojemnością akumulatora – ████ mAh vs ████ mAh. Większy z nich obsługuje też ████ ██ █████████ ████ ██ oraz ███ , którego ██████████ ██████ ███ ███ ███████ .

██████ ███ i ██████ ████ będą dostępne w następujących wersjach kolorystycznych: ███████ ██████ ███████ ██████ ███████ █████ ████ ████ ████ .

Poniżej znajdziecie pełną listę parametrów technicznych zaprezentowanych dziś przez ████████ nowości:

model ███████ ██████ ███ ███████ ██████ ████ ███████ ██████ ███ █████ ekran ██████ ██████████ ████ ██████████ ██████ ██ ███████ ███ ██████ ██████████ ████ ██████████ ██████ ██ ███████ ███ ██████ ██████████ ████ ███████ ██████ ██ ██████ ███ █████████ ██ ████ ██████ █████ █ ███ ███ ███ ███ procesor ██████ ████ █ ██ ██████ ████ █ ██ ██████ ████ █ ██ GPU ███████ ███ ███████ ███ ███████ ███ RAM █ ██ █ ██ █ ██ █ ██ ██ pamięć ███ ██ █ ███ ██ ███ ██ █ ███ ██ ███ ██ █ ███ ██ █ ███ ██ █ █ ██ system ███████ ██ █ ███ ██ ███ ███████ ██ █ ███ ██ ███ ███████ ██ █ ███ ██ ███ aparat ██ ████ █████ ███ █ ████████████ ██ ████ █████ █ ████ ██ ████ █████ ███ ██ ████ █████ ███ █ ████████████ ██ ████ █████ █ ████ ██ ████ █████ ███ ███ ████ █████ █ ████████████ ██ ████ █████ █ ████ ██ ████ ██ ████ █████ █ ████ ██ ████ ███ ████ █████ kamerka ██ ████ █████ ██ ████ █████ ██ ████ █████ bateria ████ ███ ████ ███ ████ ███ ładowanie ██ █ ██████████ ██ █ █████████████ ████████ ██████████ ██ █ ██████████ ██ █ █████████████ ████████ ██████████ ██ █ ██████████ ██ █ █████████████ ████████ ██████████ NFC, USB typu C, Bluetooth, GPS ███ ███ ███ ████ ████ █ ████ ██ ████ ██ głośniki ██████ ██████ ██████ microSD ███ ███ ███ dual SIM ███ █ ████ ███ █ ████ ███ █ ████ 3.5 mm jack audio ███ ███ ███ czytnik linii papilarnych ████ ████████████████ █ ███████ ████ ████████████████ █ ███████ ████ ████████████████ █ ███████ odporność ████ ████ ████ ███ ███ ███ ███ w pudełku ████████ █████ ███ ████████ █████ ███ ████████ █████ ███ wymiary ███ █ ████ █ ███ ██ █████ █ ████ █ ███ ██ █████ █ ████ █ ███ ██ waga ███ █ ███ █ ███ █

Premiera już 9 lutego o 16:00!

Ceny nowości?

W momencie publikacji tego materiału, niestety, oficjalne ceny ██████ ████ ██████ ████ █ ██████ ███ █████ nie są znane. Gdy tylko karty zostaną odkryte, damy Wam znać o cenach i ofercie przedsprzedażowej w osobnym wpisie.

Wypatrujcie go już o 16:00!

Materiał powstał przy współpracy z Samsung Polska. Mam nadzieję, że takie podejście do premiery smartfona przypadnie Wam do gustu! :)