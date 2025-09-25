Potęga! Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 nie ma słabych stron

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 – tak nazywa się najnowszy topowy chipset w ofercie amerykańskiego producenta. Jego specyfikacja imponuje i obiecuje wyśmienite możliwości. Procesor ma cechować się nie tylko wyższą wydajnością, ale i pierwszorzędną energooszczędnością. Lada moment zasili flagowe smartfony.

Premiera Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Specyfikacja imponuje

Nowy chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 został opracowany w litografii 3 nm i wykorzystuje rdzenie Oryon 3. generacji. Dzięki nim ma zapewniać aż o 20% wyższą wydajność niż Snapdragon 8 Elite z 2024 roku.

Tak jak w jego przypadku mamy do czynienia z 2 rdzeniami głównymi i 6 wspomagającymi, ale częstotliwość taktowania w obu przypadkach wzrosła. Poprzednik oferował taktowanie, odpowiednio, do 4,32 GHz i 3,53 GHz. Tymczasem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 osiąga (rekordowe!) 4,6 GHz i 3,62 GHz.

Chipset został również wyposażony w nowy procesor graficzny Adreno, który (ponoć) może pochwalić się o 23% wyższą wydajnością i ray tracingiem lepszym o 25%. Obsługuje najnowsze technologie firmy Qualcomm, takie jak skalowanie Game Super Resolution 2.0, upłynnianie Frame Motion Engine 3.0 czy przyspieszanie Game Post-Processing Accelerator. Można również liczyć na HDR z 10-bitową głębią kolorów.

Całość uzupełnia procesor do przetwarzania zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Nowy Hexagon oferuje o 37% wyższą wydajność i zapewnia odpowiednie warunki do pracy rozmaitym agentom AI. Za łączność odpowiadają zaś: modem Qualcomm X85 5G (oferujący transfery nawet do 12,5 Gb/s – wzrost z 10 Gb/s w X80 5G, który był zainstalowany u poprzednika) oraz system FastConnect 7900 (tu bez zmian).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (źródło: Qualcomm)

W parze z wydajnością idzie energooszczędność

Poza wyższą wydajnością, firma Qualcomm skoncentrowała się także na energooszczędności. W przypadku CPU zużycie energii ma być niższe o 35%, w GPU – o 20%, a w NPU – o 16% (na wat). Chipset jako całość cechować ma się oszczędnością energii na poziomie 16% w porównaniu do poprzednika, co – według wyliczeń amerykańskiego producenta – przekłada się na blisko 2 godziny dodatkowego grania.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 to też pierwszy na świecie mobilny chipset, zdolny do nagrywania wideo z kodekiem APV (Advanced Professional Video). Dodam od razu, że obsługuje kamery o rozdzielczości do 320 Mpix i pozwala na rejestrowanie wideo w jakości 8K/60fps, 4K/120fps i 1080p/480fps.

Poza tym chipset jest kompatybilny z wyświetlaczami 4K+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz i QHD+ 240 Hz oraz kodekiem audio aptX Lossless (24-bit/96 kHz). W kontekście pamięci zaś obsługuje RAM typu LPDDR5X o częstotliwości taktowania do 5300 MHz i pamięć masową UFS 4.1.

Porównanie Qualcomm Snapdragon 8 Elite vs Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs MediaTek Dimensity 9500

W tym tygodniu na rynku zadebiutował także najważniejszy rywal opisywanego Snapdragona, mianowicie MediaTek Dimensity 9500. Proponuję zatem porównanie nowego chipsetu również z nim, a nie tylko z poprzednią generacją. Wygląda to tak:

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 MediaTek Dimensity 9500 Proces technologiczny 3 nm 3 nm 3 nm CPU 2x Oryon [Prime] (4,32 GHz)

6x Oryon [Performance] 2x Oryon [Prime] (4,6 GHz)

6x Oryon [Performance] 1x C1-Ultra (4,21 GHz)

3x C1-Premium

4x C1-Pro GPU Adreno Adreno Arm Mali-G1 Ultra MC12 NPU Qualcomm Hexagon Qualcomm Hexagon MediaTek NPU 990 Pamięć UFS 4.0

LPDDR5X (5300 MHz) UFS 4.1

LPDDR5X (5300 MHz) UFS 4.1

LPDDR5X (5333 MHz) Łączność 5G (3GPP-R17/18)

Wi-Fi 7 (5,8 Gb/s)

Bluetooth 6.0 5G (3GPP-R17/18)

Wi-Fi 7 (5,8 Gb/s)

Bluetooth 6.0 5G (3GPP-R17)

Wi-Fi 7 (7,3 Gb/s)

Bluetooth 6.0 Aparat 320 Mpix

8K/60fps 320 Mpix

8K/60fps 320 Mpix

8K/60fps Wyświetlacz QHD+, 240 Hz QHD+, 240 Hz WQHD+, 180 Hz

Kiedy pojawią się pierwsze smartfony z Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5?

Pierwsze smartfony z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 pojawią się na rynku lada chwila. Pracuje nad nimi pokaźne grono producentów, w tym Asus, Honor, Iqoo, Nubia, OnePlus, Oppo, Realme, Redmagic, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi i ZTE.