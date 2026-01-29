Taka ma być cena Samsunga Galaxy S26 w Europie. Pozytywne zaskoczenie

Cena modeli z rodziny Samsung Galaxy S26 długo pozostawała tajemnicą, ponieważ nawet sam producent nie wiedział, jaka powinna być, aby wilk był syty, a i owca cała. W końcu jednak pojawiły się konkretne liczby. Jest pozytywne zaskoczenie.

Ile będzie kosztował Samsung Galaxy S26? Cena w Europie podobno ma być taka

W przeszłości pojawiły się informacje, że Samsung Galaxy S26 będzie droższy niż Galaxy S26, aczkolwiek w tym przypadku była mowa o sytuacji Korei Południowej. Na innych rynkach producent podobno chciał utrzymać ceny na niezmienionym poziomie, mimo że ceny pamięci szybko rosną, co nie pozostaje bez wpływu na ceny smartfonów (co pokazał już m.in. przykład Motoroli Moto G17 i Moto G17 Power, zaprezentowanych 28 stycznia 2026 roku).

Renomowany informator, Roland Quandt, ujawnił ceny flagowych smartfonów z serii Samsung Galaxy S26, które mają obowiązywać w Szwecji:

Samsung Galaxy S26 256 GB – 11990 SEK 512 GB – 13990 SEK

Samsung Galaxy S26+ 256 GB – 14490 SEK 512 GB – 16990 SEK

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB – 16990 SEK 512 GB – 18990 SEK 1 TB – 22490 SEK



Dla porównania, tyle kosztowały smartfony z serii Samsung Galaxy S25 w momencie premiery:

Samsung Galaxy S25 128 GB – 9900 SEK 256 GB – 10990 SEK 512 GB – nie jest dostępny w Szwecji

Samsung Galaxy S25+ 256 GB – 14490 SEK 512 GB – 15990 SEK

–Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB – 17990 SEK 512 GB – 19490 SEK 1 TB – 22490 SEK



Galaxy S26 Galaxy S25 Galaxy S26+ Galaxy S25+ Galaxy S26 Ultra Galaxy S25 Ultra 128 GB – 9900 SEK – – – – 256 GB 11990 SEK 10990 SEK 14490 SEK 14490 SEK 16990 SEK 17990 SEK 512 GB 13990 SEK – 16990 SEK 15990 SEK 18990 SEK 19490 SEK 1 TB – – – – 22490 SEK 22490 SEK

Jak widać, ceny smartfonów z rodziny Samsung Galaxy S26 zostaną ustalone na podobnym poziomie. W niektórych przypadkach będą takie same, a w innych lekko wzrosną lub nawet spadną. Roland Quandt zaznacza, że zwyczajowo ceny w Szwecji są wyższe niż w innych krajach, na co wpływ ma szwedzka waluta, wyższy podatek VAT i inne czynniki.

źródło: Evan Blass

Ujawniona została też europejska cena słuchawek Samsung Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro

Wraz ze smartfonami z serii Samsung Galaxy S26 zadebiutują też nowe słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) – Samsung Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro. Według przedpremierowych doniesień, te pierwsze mają kosztować 179 euro (równowartość około 750 złotych), a drugie 249 euro (~1050 złotych). Dla przypomnienia, słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 kosztowały w momencie premiery 749 złotych, a Galaxy Buds 3 Pro 1029 złotych.

W okresie przedsprzedaży producent podobno zamierza dodawać w prezencie ładowarkę indukcyjną o mocy 25 W, aczkolwiek oferta ta może nie obowiązywać na wszystkich rynkach. Oba modele będą dostępne w białym i czarnym kolorze, a Buds 4 Pro dodatkowo w morelowym.