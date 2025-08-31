Co wiemy o smartfonach z serii Galaxy S26? Podsumowanie przecieków

Każdy dzień przybliża nas do premiery kolejnej generacji flagowych smartfonów Samsunga na 2026 rok. Nowe, najlepsze modele w ofercie producenta z Korei Południowej, mają przed nami coraz mniej tajemnic. Co już wiemy o serii Galaxy S26?

Seria Galaxy S26 zerwie z wieloletnią tradycją. Jak będą nazywać się kolejne flagowce Samsunga?

Począwszy od 2020 roku i premiery serii Galaxy S20, producent z Korei Południowej co roku wprowadza na rynek trzy high-endowe modele: Galaxy S2x, Galaxy S2x+ oraz Galaxy S2x Ultra. W 2025 roku do oferty Samsunga dołączył jednak jeszcze Galaxy S25 Edge, który został zaprezentowany 13 maja 2025 roku.

Mimo że Samsung Galaxy S25 Edge nie sprzedawał się zgodnie z oczekiwaniami producenta (aczkolwiek w samej Europie Zachodniej Galaxy S25 Edge cieszył się zaraz po premierze większą popularnością niż Galaxy S25+, Galaxy S24+, Galaxy S23+ i Galaxy S22+), Koreańczycy nie zamierzają porzucić tej koncepcji. Wręcz przeciwnie – Galaxy S Edge zyska jeszcze większe znaczenie.

Kolejna generacja rodziny Galaxy S ma bowiem składać się z następujących modeli:

Galaxy S26 Pro (NPA1),

Galaxy S26 Edge (NPA2),

Galaxy S26 Ultra (NPA3).

O ile Galaxy S26 Pro będzie można uznać za bezpośredniego następcę Galaxy S25, o tyle Galaxy S25+ nie doczeka się sukcesora. Jego rolę przejmie Galaxy S26 Edge. Gwoli wyjaśnienia: NPA w nazwie kodowej oznaczać ma „nowy paradygmat” („paradygmat” to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki – za Wikipedia).

Jakie będą smartfony Samsung Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge i Galaxy S26 Ultra? Nie tylko smuklejsze

Koreańczycy co roku modyfikują konstrukcję swoich flagowców. Przywoływany już Galaxy S25 Edge, którego czas pracy pozostawia wiele do życzenia, stanowi zapowiedź kierunku, w jaki pójdzie producent w 2026 roku.

Samsung zmniejszy bowiem grubość wszystkich swoich flagowców z serii Galaxy S na 2026 rok. Według przecieków, Galaxy S26 Pro ma mieć grubość 6,7 mm, Galaxy S26 Edge – 5,5 mm, a Galaxy S26 Ultra – 7,8 mm. Porównanie z poprzednikami najlepiej zobrazuje tabela:

Grubość Grubość poprzednika Różnica Galaxy S26 Pro 6,7 mm 7,2 mm (Galaxy S25) 0,5 mm Galaxy S26 Edge 5,5 mm 5,8 mm 0,3 mm Galaxy S26 Ultra 7,8 mm 8,2 mm 0,4 mm

Producent z Korei Południowej wprowadzi też kilka innych zmian konstrukcyjnych, które powinny pozytywnie wpłynąć na komfort użytkowania. Wszystkie cztery rogi w modelu Samsung Galaxy S26 Ultra mają bowiem być bardziej zaoblone, a do tego każdy smartfon z serii Galaxy S26 otrzyma dodatkową antenę NFC, która zostanie umieszczona przy górnej krawędzi.

Mówi się też, że w Galaxy S26 Ultra powróci wyspa, którą ostatni raz widzieliśmy w Galaxy S21 Ultra. Pozwoli ona umieścić wewnątrz smartfona lepsze aparaty niż w Galaxy S25 Ultra – dzięki wyspie Koreańczykom łatwiej będzie im je „zatuszować”, skoro flagowiec ma być smuklejszy od swojego poprzednika.

Ważną informacją jest również, że Galaxy S26 Ultra ma zachować slot na S Pen. Może to być ostatni model z miejscem na stylus, gdyż w Galaxy S27 Ultra może już nie być slotu na rysik.

Porównanie grubości Samsung Galaxy S25 Edge (u góry) vs Samsung Galaxy S25 Ultra (na dole)

W jakie ekrany Samsung wyposaży flagowce z rodziny Galaxy S26?

O ile duże zmiany zajdą w składzie i grubości kolejnej generacji flagowej serii smartfonów, o tyle w przypadku wyświetlaczy będziemy mieli w dużej części do czynienia z powtórką z rozrywki. Nadchodzące modele będą miały bowiem ekrany o następujących przekątnych:

Galaxy S26 Pro – 6,3 cala (zaokrąglone z 6,27 cala),

Galaxy S26 Edge – 6,7 cala (zaokrąglone z 6,66 cala),

Galaxy S26 Ultra – 6,9 cala (zaokrąglone z 6,89 cala).

Dwa ostatnie smartfony otrzymają zatem wyświetlacze o takich samych przekątnych jak ich bezpośredni poprzednicy, natomiast Galaxy S26 Pro będzie miał o ~0,1 cala większy ekran niż Galaxy S25.

Jest też mowa, że przynajmniej w przypadku Galaxy S26 Ultra Samsung wykorzysta technologię CoE OLED i depolaryzacji, co ma przełożyć się na mniejszą grubość panelu i mniejsze zapotrzebowanie na prąd z akumulatora oraz bardziej żywe kolory i redukcję refleksów świetlnych.

Jaki procesor będzie miał Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge i Galaxy S26 Ultra?

Samsung co roku stara się, aby przynajmniej część jego flagowców miała na pokładzie procesor Exynos. Jak będzie w przypadku serii Galaxy S26? Na tę chwilę więcej niż pewne jest jedynie to, że Galaxy S26 Ultra zostanie wyposażony w procesor (SM8850) Qualcomm Snadpragon 8 Elite 2 lub Snapdragon 8 Elite Gen 2, aczkolwiek pojawiła się też informacja, że ostatecznie może on nazywać się… Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Amerykanie w ten sposób „zrównaliby” nazewnictwo, gdyż w przygotowaniu jest także Snapdragon 8 Gen 5 (SM8445). Przy okazji można wspomnieć, że SoC Snapdragon 8s Gen 5 (SM8835) prawdopodobnie nie zostanie wprowadzony na rynek.

Wracając do serii Galaxy S26 – jest coraz bardziej prawdopodobne, że Samsung rozpocznie masową produkcję procesora Exynos 2600 w 2025 roku, do czego ma zostać wykorzystany 2-nm proces technologiczny. Jeżeli Koreańczykom uda się osiągnąć niezbędny wolumen produkcji, najprawdopodobniej układ ten trafi do Galaxy S26 Pro i Galaxy S26 Edge.

Szczególnie że bardzo im na tym zależy, ponieważ montowanie SoC Qualcomm Snapdragon we flagowych smartfonach jest bardziej kosztowne niż użycie własnych procesorów Exynos. Dla Samsunga byłby to zatem wymierny zysk. Nie bez powodu Samsung Galaxy Z Flip 7 ma układ Exynos 2500, podczas gdy wcześniej wszystkie flipy miały Snapdragony.

Choć Exynos 2600 na liście parametrów może wywołać grymas na twarzach niektórych osób, Koreańczycy starają się, aby nie miał on takich bolączek jak poprzednicy, w tym problemów z przegrzewaniem się. W tym celu mieli wykorzystać nową technologię pakowania chipów – Heat Pass Block.

HPB to radiator na bazie miedzi, zintegrowany z procesorem aplikacyjnym (AP) i DRAM. Jego zadaniem jest absorbowanie ciepła, wytwarzanego przez CPU, układ graficzny (GPU), NPU i inne podzespoły w SoC. W połączeniu z efektywnym systemem rozpraszania ciepła, który powinien znaleźć się na pokładzie nowych eSek, temperatury mają szanse być utrzymywane w ryzach.

Zdjęcia z premiery serii Samsung Galaxy S25 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Czy Samsung w końcu wyposaży flagowce z serii Galaxy S26 w większe akumulatory?

Również na tej niwie Koreańczycy zagwarantują Wam déjà vu, ponieważ Samsung Galaxy S26 Ultra zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh, podobnie jak Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra i Galaxy S20 Ultra.

Wcześniej mówiło się, że producent może zamontować baterię 5500 mAh, wykorzystującą technologię układania w stosy, która pozwala osiągnąć większą pojemność bez zwiększania wielkości ogniwa. Pojawiły się również informacje, że Samsung pracuje nad akumulatorami o pojemnościach od 6000 do nawet 7000 mAh, aczkolwiek pewne jest, że nie zostaną one zastosowane w najbliższej generacji flagowców.

O ile jednak pojemność akumulatora w Galaxy S26 Ultra nie ulegnie zmianie, o tyle zwiększyć się ma maksymalna obsługiwana moc ładowania – z dotychczasowych 45 do 60 W. Na zmianę wielkości baterii należy natomiast przygotować się w przypadku dwóch pozostałych modeli, gdyż w Galaxy S26 Pro ma znaleźć się ogniwo 4300 mAh, a w Galaxy S26 Edge – 4200 mAh.

Pojemność akumulatora Pojemność akumulatora w poprzedniku Różnica Galaxy S26 Pro 4300 mAh 4000 mAh (Galaxy S25) +300 mAh Galaxy S26 Edge 4200 mAh 3900 mAh +300 mAh Galaxy S26 Ultra 5000 mAh

(ładowanie do 60 W) 5000 mAh

(ładowanie do 45 W) 0 mAh

Pojawiły się też sugestie, że seria Galaxy S26 może obsługiwać ładowanie indukcyjne Qi2 i oferować wbudowane magnesy, jednak mogłoby to równocześnie oznaczać usunięcie funkcji indukcyjnego ładowania zwrotnego.

Jakie aparaty w smartfonach z serii Galaxy S26? Więcej starego i trochę nowego

Samsung nie wprowadza rewolucyjnych zmian w aparatach w swoich flagowych smartfonach. Ogromnym zaskoczeniem były więc wieści, że Galaxy S26 Ultra może mieć mniej aparatów niż Galaxy S25 Ultra – dwa teleobiektywy miał bowiem zastąpić jeden o rozdzielczości 200 Mpix.

Mówiło się też, że Galaxy S26 Ultra może otrzymać aparat ze zmienną przysłoną i sensorem o wielkości 1/1,1″, a ponadto pojawiły się informacje, że Galaxy S26 Ultra będzie miał podekranowy aparat jak Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Fold 6.

Na tę chwilę „pewne” jest, że przynajmniej dwa z ww. scenariuszy się nie ziszczą (choć pozostałe prawdopodobnie również nie). Samsung Galaxy S26 Ultra ponownie będzie miał aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix z matrycą Isocell HP2, którą firma stosuje od czasów Galaxy S23 Ultra, aczkolwiek przysłona ma mieć w nim stałą wartość f/1.4.

Do tego na tyle tego smartfona znajdzie się 50 Mpix teleobiektyw z 5x zoomem optycznym, co wyklucza umieszczenie 200 Mpix teleobiektywu. To także sugeruje, że Koreańczycy nie zrezygnują z drugiego teleobiektywu o niższej rozdzielczości z mniejszym zoomem optycznym. W Galaxy S25 Ultra za 3x zoom optyczny odpowiada „oczko” o rozdzielczości 10 Mpix.

Wiemy również, że Samsung Galaxy S26 Edge będzie mieć 50 Mpix aparat z obiektywem ultaszerokokątnym, podczas gdy w Galaxy S25 Edge aparat ultraszerokokątny ma 12 Mpix. Aparat główny powinien zachować rozdzielczość 200 Mpix.

Obecnie nie mamy natomiast informacji na temat konfiguracji aparatów w Galaxy S26 Pro.

Zdjęcia z premiery serii Samsung Galaxy S25 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Z jaką wersją One UI zadebiutują smartfony z rodziny Galaxy S26?

Przez lata Samsung przyzwyczaił nas do tego, że pod koniec roku prezentował nowe One UI, a na początku kolejnego roku kalendarzowego fabrycznie otrzymywały je flagowe smartfony najnowszej generacji z linii Galaxy S. Ten schemat odszedł jednak do historii przez zmianę harmonogramu wydawniczego dla Androida.

Jako pierwsze system Android 16 z One UI 8 (do którego aktualizacja ruszy we wrześniu 2025 roku) fabrycznie zaoferowały bowiem Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE i Galaxy Z Fold 7. Samsung Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge i Galaxy S26 Ultra mają zadebiutować z One UI 8.5 na pokładzie, wciąż bazującym na Androidzie 16.

Ma to być nowy standard, ale – co ciekawe – to właśnie wersje One UI x.5 mają przynosić najwięcej nowości, a przy okazji być bardziej dopracowane. Ponadto użytkownicy serii Galaxy S26 mogą zyskać dostęp do Gemini, Perplexity i ChatGPT.

Jaka będzie cena Samsunga Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge i Galaxy S26 Ultra?

Cena Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge i Galaxy S26 Ultra pozostaje na tę chwilę tajemnicą. Możemy jedynie przypomnieć ceny smartfonów z serii Galaxy S25 (z dnia polskiej premiery):

Samsung Galaxy S25 12/128 GB – 3999 złotych 12/256 GB – 4199 złotych 12/512 GB – 4699 złotych

Samsung Galaxy S25+ 12/256 GB – 4999 złotych 12/512 GB – 5499 złotych

Samsung Galaxy S25 Edge 12/256 GB – 5399 złotych 12/512 GB – 5899 złotych

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB – 6399 złotych 12/512 GB – 6899 złotych 12 GB/1 TB – 7999 złotych



Artykuł będzie aktualizowany i edytowany w miarę pojawiania się nowych informacji aż do premiery linii Galaxy S26 w 2026 roku.