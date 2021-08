Cena Galaxy A52s 5G w Polsce jest naprawdę dobra. Będzie kusić

Nowy Samsung Galaxy A52s 5G został zaprezentowany oficjalnie tydzień temu i już można go kupić w Polsce. Jego cena jest niższa niż się spodziewaliśmy i tylko odrobinę wyższa niż cena Galaxy A52 5G.

Galaxy A52s 5G to niemal kopia 1:1 Galaxy A52 5G, tylko z innym procesorem

Samsung Galaxy A52s 5G tylko nieznacznie różni się od Galaxy A52 5G, a właściwie zaledwie jedną rzeczą. W nowym modelu zastosowano bowiem procesor Qualcomm Snapdragon 778G, natomiast w pierwowzorze Qualcomm Snapdragon 750G. Pozostała specyfikacja jest już identyczna w obu przypadkach.

Reklama

Warto też wspomnieć o tym, że wbrew temu, co podawało wiele serwisów, w tym polskich, Samsung nie dodaje do Galaxy A52s 5G ładowarki o mocy 25 W – a przynajmniej taka informacja widnieje na brytyjskiej stronie tego modelu, bowiem na polskiej wciąż na próżno go szukać.







Samsung Galaxy A52s 5G (źródło: Samsung)

Cena Galaxy A52s 5G w Polsce jest atrakcyjna

W momencie prezentacji Galaxy A52s 5G Samsung poinformował, że nowy smartfon będzie kosztował w Wielkiej Brytanii równowartość ~2200 złotych. Jest jednak dobra wiadomość – cena Galaxy A52s 5G w Polsce została ustalona na zauważalnie niższym poziomie, gdyż wynosi 1999 złotych.

Dla przypomnienia, za Galaxy A52 5G w podobnej konfiguracji, tj. z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, klienci musieli zapłacić 1899 złotych. Różnica w cenie wynosi zatem tylko 100 złotych i jak najbardziej jest akceptowalna.

Cena Galaxy A52s 5G w Polsce została ustalona na 1999 złotych (źródło: RTV Euro AGD)

Według licznych informacji, Galaxy A52 5G cieszył się ogromną popularnością wśród klientów na całym świecie i można się spodziewać, że Samsung Galaxy A52s 5G powtórzy jego sukces. Jego specyfikacja jest bowiem bardzo atrakcyjna – obejmuje m.in. wyświetlacz Super AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aparat główny o rozdzielczości 64 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, głośniki stereo z Dolby Atmos, moduł NFC i akumulator o pojemności 5000 mAh.

Ponadto nie można też nie wspomnieć o tym, że Samsung Galaxy A52s 5G ma obudowę z certyfikatem IP67, zatem odporną na pył i wodę, aczkolwiek mimo wszystko nie zaleca się kąpieli w basenie czy morzu ze smartfonem w dłoni.