Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G – tablet do pracy i zabawy

Na rynku tabletów można znaleźć nie tylko sporo nowych urządzeń, ale także wszechstronne perełki, które można wykorzystać zarówno w pracy, jak i do rozrywki po godzinach. Świetnym przykładem takiego urządzenia jest Samsung Galaxy Tab S7 FE. Dlaczego warto się nim zainteresować?

Pracuj wygodnie

Czy tablet może zastąpić przenośny komputer? Producenci tych pierwszych od lat starają się udowodnić, że w podstawowych zadaniach – jak najbardziej tak. Co więcej, tablety są sprzętami o wiele bardziej mobilnymi niż laptopy, a na wielu polach nie ustępują im możliwościami. W szczególności, jeśli mamy do dyspozycji duży, dotykowy wyświetlacz obsługujący rysik, a zarazem możliwość podłączenia fizycznej klawiatury i myszki.

Tak właśnie jest w przypadku Galaxy Tab S7 FE 5G. Wyświetlacz o przekątnej 12,4 cala pozwala pomieścić trzy okna aplikacji obok siebie i korzystać z edytora tekstu oraz przeglądarki podczas wykonywania zadań biurowych. Jest to jeszcze wygodniejsze podczas korzystania ze środowiska DeX, stworzonego specjalnie do pracy na wielu oknach.

Wygląd DeX do złudzenia przypomina interfejs znany z laptopów z systemem Windows, dzięki czemu nie trzeba uczyć się obsługi urządzenia od podstaw. Co ważne, aplikacje pakietu Office są tutaj preinstalowane, dzięki czemu subskrybenci Microsoft 365 mogą od razu skorzystać z potencjału Galaxy Tab S7 FE 5G.

Samsung Galaxy Tab S7 FE | fot. Tabletowo.pl

Osoby, które pracują twórczo, również docenią spory wyświetlacz. Podczas rysowania z pewnością przyda się dołączony do zestawu rysik S Pen, rozpoznający 4096 poziomów nacisku.

Jeśli jednak podstawowy model okaże się niewystarczający, Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G obsługuje również S Pen Pro, który współpracuje również z wybranymi smartfonami Samsung. Pozwala to na głębszą integrację obu urządzeń i płynną pracę bez konieczności czasochłonnego przesyłania zawartości pomiędzy nimi.

Rysik sprawdza się także bardzo dobrze do robienia odręcznych notatek i pozwala zastąpić studenckie zeszyty lub ciężkiego laptopa zgrabnym tabletem, który z łatwością można zmieścić w każdym plecaku przy jednoczesnym odciążeniu pleców podczas podróży na uczelnię.

Samsung Galaxy Tab S7 FE | fot. Tabletowo.pl

I choć praca z domu jest teraz niesamowicie popularna, nie każdy z nas ma możliwość wykonywać obowiązki we własnych czterech ścianach. Warto w takim wypadku rozejrzeć się za urządzeniem oferującym dostęp do sieci niezależnie od tego, gdzie aktualnie się znajdujemy. Galaxy Tab S7 w wersji z modemem 5G sprawia, że nie trzeba przejmować się bezpieczeństwem sieci Wi-Fi w pobliżu lub niespodziewanym wyczerpaniem całego pakietu danych na naszym smartfonie.

Sieć piątej generacji nabiera w naszym kraju prawdziwego rozpędu, więc niezależnie od operatora, z którego usług korzystamy, możemy cieszyć się bardzo dobrymi prędkościami internetu w niemalże każdym regionie Polski. Przekłada się to przede wszystkim na wykonywanie naszych obowiązków bez zakłóceń i marnowania czasu na pobranie potrzebnych materiałów.

Sporo czasu na rozrywkę

W życiu nie należy jednak skupiać się wyłącznie na pracy. Po kilku godzinach pisania czy wypełniania tabelek w Excelu należy się odprężyć, w czym również świetnie sprawdzi się Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G. Wyświetlacz tego tabletu obsługuje HDR10+, co sprawia, że filmy czy seriale, oglądane na urządzeniu, wyglądają świetnie.

Należy także wspomnieć o dźwięku, który jest równie ważny podczas konsumpcji multimediów. Wbudowane głośniki stereo sygnowane logiem AKG świetnie uzupełniają znakomity obraz, dzięki czemu wieczory spędzone z ulubionym tytułem na Netfliksie stają się czystą przyjemnością.

Samsung Galaxy Tab S7 FE | fot. Tabletowo.pl

Fani odrobinę bardziej angażującej rozrywki również nie powinni być zawiedzeni. Procesor Snapdragon 750G 5G zapewnia bardzo dobrą wydajność w grach, a więc niezależnie od tego, jak lubimy spędzać wieczór, Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G sprawdzi się idealnie.

Na koniec warto wspomnieć o najważniejszym aspekcie – bateria o pojemności aż 10090 mAh gwarantuje, że podczas wieczornego odpoczynku tablet nie będzie musiał „wisieć na kablu”. Akumulator jest w stanie spokojnie wystarczyć nawet na 13 godzin oglądania filmów. Jeśli jednak zajdzie potrzeba uzupełnienia energii w tablecie, zajmie to, w zależności od mocy używanej ładowarki od półtorej do trzech godzin.

To wszystko brzmi doskonale – ogromny ekran, świetne głośniki i bardzo dobra bateria to właściwie wszystko, czego oczekuje potencjalny użytkownik od tabletu. Miałem okazję osobiście sprawdzić, jak Samsung Galaxy Tab S7 FE sprawdza się podczas codziennego użytkowania, więc zainteresowanych odsyłam do mojej recenzji, gdzie na niektóre aspekty urządzenia spojrzałem moim dość krytycznym okiem.

7.1 Ocena

