Motorola razr 2022 debiutuje w Polsce w super promocji na start

Motorola razr 2022 to składak, którego europejska premiera była w zasadzie formalnością. Jego specyfikację doskonale już znaliśmy, a i cena w Europie również przestała być tajemnicą kilka dni temu. Oficjalnie jednak dopiero dzisiaj mamy pełnoprawną premierę w Polsce. Czy obyło się bez zaskoczeń?

Tak sobie żyję, składam i rozkładam

Minusem globalizacji i przecieków jest fakt, iż trudno o motorola razr 2022 powiedzieć coś szczególnie świeżego. Podzielę się więc małą ciekawostką na temat aparatów. Choć ten do selfie już imponuje (32 Mpix, f/2.5), to do robienia takich fotek z łatwością wykorzystamy też główny aparat, za sprawą mniejszego ekranu na zewnętrznej stronie klapki.

Robiąc takie selfie, skorzystamy więc z możliwości dwóch dodatkowych obiektywów. Głównego (w tym trybie w 9,4 Mpix, f/2.0) oraz ultraszerokiego (w tym trybie w 9,7 Mpix, f/2.2) z wyłączoną obsługą makro. Porównanie takich fotek w starciu z aparatem wewnątrz składanego ekranu byłoby czymś, na co z pewnością zwróciłbym uwagę przy testach.

My tymczasem przypomnijmy sobie pełną specyfikację motorola razr 2022. Tu bez wielkich niespodzianek – do Polski trafia wariant z 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej na pokładzie. Jak wygląda reszta podzespołów? Spójrzmy do tabelki:

ekran główny ekran: P-OLED, HDR10+, 6,7″, 2400×1080 pikseli, częstotliwość odświeżania ekranu – 144 Hz

dodatkowy ekran: AMOLED, 2,7″, 800×573 pikseli procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 GPU Adreno 730 RAM 8 GB pamięć 256 GB system Android 12, MYUI 4.0 aparat główny: 50 Mpix, f/1.9, OIS

ultraszeroki/makro: 13 Mpix f/2.2 kamerka 32 Mpix, f/2.5 bateria 3500 mAh, szybkie ładowanie 30 W 5G TAK Nawigacja GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo NFC TAK USB USB-C 3.1 microSD BRAK dual SIM SIM + eSIM 3,5 mm jack audio BRAK głośniki stereo, Dolby Atmos biometria czytnik linii papilarnych pod ekranem wymiary rozłożony: 79,79 x 16,99 x 7,62 mm

złożony: 79,79 x 86,45 x 16,99 mm waga 200 gramów norma odporności IP52

motorola razr 2022 – ile będzie kosztować w Polsce?

Cena Motorola razr 2022 jest w naszym kraju intrygująca, zwłaszcza jeśli spojrzymy na promocyjną ofertę. Jeżeli zdecydujecie się na zakup urządzenia w dniach 28-30 października (do godziny 23:59), sprzęt otrzymacie za 5499 złotych. Jest to o 500 złotych mniej niż wynosi cena regularna – 5999 złotych. Jest to dość porównywalne do przeliczenia z europejskiej waluty.

Gdzie zakupimy nową motorolę razr 2022? Ano w sieciach sklepów RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, a także u polskich operatorów GSM: Plus, Play oraz Orange.