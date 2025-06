Najwydajniejszy smartfon na świecie? Jest nowy lider

Kolejny miesiąc za nami i – zgodnie z tradycją – poznaliśmy nowy ranking najwydajniejszych smartfonów według wyników osiąganych w benchmarku AnTuTu. Qualcomm czy Snapdragon – który producent procesorów okazał się lepszy w majowym starciu? Spójrzmy…

Jaki jest najwydajniejszy smartfon na świecie? Ranking AnTuTu za maj 2025

Jaki jest obecnie najwydajniejszy smartfon na świecie? Jeśliby powoływać się na AnTuTu, tytuł ten niezaprzeczalnie należy do modelu Redmagic 10S Pro+, który ma na pokładzie podrasowaną wersję topowego procesora firmy Qualcomm, mianowicie Snapdragon 8 Elite Leading Edition. Wspiera go jeszcze gamingowy chip RedCore R3 Pro, a do tego 24 GB RAM i 1 TB pamięci masowej. Nic dziwnego, że takie cacko zdołało wykręcić wynik 2951251 i wyprzedzić rywali o ponad 40 tysięcy punktów.

Drugi w zestawieniu smartfon Vivo X200 Ultra osiągnął wynik 2097396, a na najniższym stopniu podium – z rezultatem 2891558 – uplasował się Iqoo Neo 10 Pro+. Oba te urządzenia bazują na chipsecie Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Podobnie zresztą jak Oppo Find X8 Ultra, Iqoo 13 i Honor GT Pro, zajmujące miejsca od szóstego do ósmego oraz zamykający ranking smartfon OnePlus Ace 5 Pro.

Pozostałe miejsca należą do urządzeń wyposażonych w konkurencyjny topowy chipset, czyli MediaTek Dimensity 9400+. Są to mianowicie: OnePlus Ace 5 z czwartego miejsca, Vivo X200s z piątego oraz Oppo Find X8s+ z dziewiątego.

Ranking wydajności topowych smartfonów z Androidem w maju 2025 (źródło: AnTuTu)

Na średniej półce króluje MediaTek

A jak tam sytuacja na średniej półce? Tutaj podium należy do urządzeń wyposażonych w procesory firmy MediaTek. Liderem zestawienia jest Iqoo Z10 Turbo z chipsetem Dimensity 8400, tuż za nim znajduje się Redmi Turbo 4 z Dimensity 8400-Ultra, a pierwszą trójkę zamyka Oppo Reno 14 Pro z Dimensity 8450.

Dalej mamy: OnePlus Ace 3V (Snapdragon 7+ Gen 3), Oppo Reno 14 (Dimensity 8350), Redmi K70E (Dimensity 8300-Ultra), Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2) oraz Iqoo Z8, Iqoo Neo 7 SE i Redmi Note 12T Pro – cała trójka z Dimensity 8200.

Ranking wydajności średniopółkowych smartfonów z Androidem w maju 2025 (źródło: AnTuTu)

A oto najwydajniejsze tablety z Androidem

Zgodnie z tradycją otrzymaliśmy także ranking najlepszych tabletów. Na szczycie listy znajduje się Oppo Pad 4 Pro wyposażony – bez zaskoczenia – w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Zupełnie tak samo jak OnePlus Pad 2 Pro i Lenovo Legion Y700. Dalej: Iqoo Pad 5 Pro z procesorem MediaTek Dimensity 9400+ i Vivo Pad 5 Pro z Dimensity 9400.

Niespodziankę mamy na miejscu szóstym, a to dlatego, że zajmuje je Xiaomi Pad 7 Ultra, dla którego bazę stanowi autorski, wykonany w procesie 3 nm chipset Xiaomi Xring O1. Jak widać, przynajmniej w benchmarkach radzi sobie świetnie.

TOP 10 uzupełniają: Oppo Pad 3 Pro (Snapdragon 8 Gen 3 OC), Vivo Pad 3 Pro (Dimensity 9300), Iqoo Pad 2 Pro (Dimensity 9300+) oraz OnePlus Pad Pro (Snapdragon 8 Gen 3).