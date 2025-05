Premiera Redmagic 10S Pro i 10S Pro+. Sercem potężny procesor w specjalnej edycji

Redmagic 10S Pro i 10S Pro+ to smartfony, które mają spełnić wymagania nawet najbardziej wymagających graczy. Dostajemy topową specyfikację wraz z kilkoma sprytnymi pomysłami.

Redmagic 10S Pro i 10S Pro+ – mocarna specyfikacja

W zeszłym roku zadebiutowały modele Redmagic 10 Pro i 10 Pro+, które okazały się smartfonami z wydajną specyfikacją i intrygującą obudową. Ich bezpośredni następcy, czyli Redmagic 10S Pro i 10S Pro+, kontynuują to podejście. Ponownie dostaliśmy potężny sprzęt, który ma spełnić oczekiwania najbardziej wymagających.

Wypada zaznaczyć na wstępie, że oba nowe smartfony są do siebie bardzo podobne, a wizualnie niemal identyczne. Różnic jest niewiele, aczkolwiek należy mieć na uwadze, że jednak występują. Przykładowo RedMagic 10S Pro+ wyposażony jest w krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 7500 mAh, który może być ładowany z mocą do 120 W – energię od 0 do 100% uzupełnimy w 35 minut. Z kolei model bez „plusa” w nazwie ma akumulator 7050 mAh, który obsługuje ładowanie 80 W.

Oba urządzenia wyposażone są w 6,85-calowe ekrany OLED o rozdzielczości 2688 x 1216 pikseli, maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz i szczytowej jasności 2000 nitów. Do tego dochodzi technologia MagicTouch 2.0, która ma zapewnić błyskawiczne czasy reakcji na dotyk. Ekrany otoczone są smukłymi ramkami mającymi tylko 1,25 mm.

Wysoką wydajność zapewnia procesor Snapdragon 8 Elite Leading Edition. Mamy do czynienia z podkręconą wersją dobrze znanego układu Snapdragon 8 Elite. Co więcej, na pokładzie znalazł się specjalny chip RedCore R3 Pro stworzony z myślą o grach. W przypadku RedMagic 10S Pro możemy maksymalnie liczyć na 16 GB RAM i 512 GB na dane. Z kolei droższy model może być wyposażony w aż 24 GB RAM i 1 TB na dane.

Za odprowadzanie nadmiaru ciepła odpowiada układ chłodzenia, w którym wykorzystano ciekły metal i aktywne chłodzenie powietrzem (wentylator osiągający do 23000 obr./min.). Jeśli chodzi o robienie zdjęć, to z tyłu znalazł się następujący zestaw aparatów: główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 50 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Z kolei z przodu mamy aparat 16 Mpix.

Seria Redmagic 10S Pro to również oświetlenie RGB z tyłu z 15 opcjami kolorów, programowalny przycisk Magic Key, głośniki stereo oraz – czym chwali się producent – emulator gier z PC. Do tego wszystkiego dochodzi USB 3.2 Gen 2 z wyjściem wideo 8K 60 Hz.

Redmagic 10S Pro z prawej i 10S Pro+ z lewej (fot. Redmagic)

Redmagic 10S Pro i 10S Pro+ – ceny i dostępność

Szczegóły dotyczące globalnej premiery zostaną ujawnione 5 czerwca 2025 roku. Tymczasem smartfony dostępne są w Chinach w cenach startujących od 4999 juanów (równowartość około 2584 złotych) za Redmagic 10S Pro oraz od 5999 juanów (równowartość około 3101 złotych) za 10S Pro+.