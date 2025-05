Mocy mu nie brakuje. OnePlus Pad 2 Pro oficjalnie zaprezentowany

OnePlus Pad 2 Pro – patrząc na specyfikację – kierowany jest do wymagających użytkowników, którzy niekoniecznie polubili się z iPadami.

OnePlus Pad 2 Pro, czyli mocarny tablet z Androidem

Firma już wielokrotnie udowodniła, że potrafi dostarczyć na rynek świetne smartfony (np. OnePlus 13R) czy smartwatche (np. OnePlus Watch 3). Co więcej, patrząc na ostatnie premiery tabletów można odnieść wrażenie, że również w tej dziedzinie OnePlus ma sporo do powiedzenia.

W czerwcu 2024 roku Chińczycy pokazali tablet OnePlus Pad Pro, a miesiąc później przedstawiony został OnePlus Pad 2. Na rynek trafiły dwa naprawdę intrygujące urządzenia, więc nie powinno dziwić, że sporo osób wyglądało tegorocznej tabletowej premiery. Wreszcie się doczekaliśmy i oto OnePlus Pad 2 Pro został oficjalnie przedstawiony.

OnePlus Pad 2 Pro wyposażony jest w 13,2-calowy wyświetlacz o proporcjach 7:5 i rozdzielczości 3,4K. Nie wszystkim jednak może spodobać się fakt, że jest to ekran IPS LCD, a nie panel AMOLED. Maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi 144 Hz, a jasność to 900 nitów.

Sercem urządzenia jest potężny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, któremu towarzyszy 8, 12 lub 16 GB RAM (LPDDR5X). Użytkownik – zależnie od wybranego wariantu tabletu – otrzymuje do dyspozycji 256 lub 512 GB przestrzeni na dane (UFS 4.0). Długi czas pracy będzie starał się zapewnić akumulator o pojemności 12140 mAh i możliwości ładowania z mocą do 67 W przez USB-C 3.2 Gen 1.

OnePlus Pad 2 Pro to jeszcze przedni aparat 8 Mpix i tylny 13 Mpix – ten sam zestaw, co w poprzedniku. Do tego dochodzi Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. To wszystko działa pod kontrolą Androida 15 z nakładką ColorOS 15. Z kolei obudowa ma zaledwie 5,97 mm grubości, a jej waga to 675 gramów.

OnePlus Pad 2 Pro – cena i dostępność

Cena tabletu w Chinach startuje od 3199 juanów, co przekłada się na równowartość około 1681 złotych. Niestety, OnePlus nie zdradził jakichkolwiek informacji na temat ewentualnej premiery na innych rynkach. Przyznacie chyba, że chętnie zobaczyliście model OnePlus Pad 2 Pro w Polsce.

Wypada jeszcze wspomnieć, że łatwo jest zauważyć podobieństwo omawianego tabletu do niedawno pokazanego Oppo Pad 4 Pro.