Najtańszy smartfon z procesorem Snapdragon 8 Elite? OnePlus ma kandydata

Procesor Snapdragon 8 Elite to absolutnie topowy układ SoC na rynku, co potwierdzają już benchmarki. Do tej pory widzieliśmy tylko flagowe modele wyposażone w ten chipset, ale zaczynają pojawiać się doniesienia na temat urządzenia ze średniej półki. Chodzi o OnePlus Ace 5 Pro.

Pierwsze smartfony z procesorem Snapdragon 8 Elite już są. Czy pojawi się też tańszy?

Pierwsze były smartfony Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Pro, następnie pojawił się Iqoo 13, a potem dołączyły do niego jeszcze OnePlus 13 oraz Realme GT 7 Pro – to modele wyposażone w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, który już teraz bije rekordy wydajności w AnTuTu. To, co łączy tę piątkę, obok olbrzymiej mocy obliczeniowej, to też stosunkowo wysokie ceny. Na szczęście na horyzoncie zaczął majaczyć jeszcze jeden sprzęt.

OnePlus Ace 5 Pro zapowiada się na najtańszy smartfon z procesorem Snapdragon 8 Elite. Według najnowszych doniesień jego ceny rozpoczną się już od 3300 juanów, co przy obecnym kursie oznacza równowartość ~1860 złotych. Brzmi kusząco – wszak byłby to średniopółkowiec z flagowym układem SoC.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite (źródło: Qualcomm)

Co zaoferuje smartfon OnePlus Ace 5 Pro? Specyfikacja pojawiła się w sieci

A co zaoferuje to urządzenie? Digital Chat Station donosi, że smartfon OnePlus Ace 5 Pro zostanie wyposażony w pamięć typu LPDDR5X oraz UFS 4.0, a także w płaski wyświetlacz OLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Z tyłu zaś zainstalowany zostanie system aparatów, na który złożą się między innymi dwa sensory 50 Mpix: główny Sony IMX906 i Samsung ISOCELL JN1 z teleobiektywem.

Gorsza wiadomość jest taka, że urządzenie może nie wyjść poza rynek chiński. Inną przyszłość wróży się dla podstawowego modelu OnePlus Ace 5 (bez dopisku Pro) – ten może pojawić się nawet w Polsce jako OnePlus 13R. Ma mieć zbliżoną specyfikację, ale nieco gorszy zestaw aparatów i – co niestety psuje wszystkie potencjalne plany – inny procesor, mianowicie ubiegłoroczny Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.