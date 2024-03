Vivo Pad 3 Pro to bestia. Ma na pokładzie topowy procesor

Specyfikacja wskazuje wprost na to, że Vivo Pad 3 Pro to jeden z najciekawszych tabletów na horyzoncie. To, w co został wyposażony, jak najbardziej tłumaczy dopisek Pro w jego nazwie.

Vivo Pad 3 Pro to pierwszy tablet z MediaTek Dimenisty 9300

Nie wiadomo, czy będzie to najlepszy tablet na rynku. Na pewno jednak będzie jednym z najpotężniejszych. Vivo Pad 3 Pro to pierwsze tego typu urządzenie wyposażone w nowy topowy procesor MediaTek Dimensity 9300 (w którym upatruje się bezpośredniego rywala dla Snapdragona 8 Gen 3). To wykonany w 4-nm procesie technologicznym układ z 4 rdzeniami Cortex-X4 o taktowaniu 3,25 GHz i 4 rdzeniami Cortex-A720 o taktowaniu 2 GHz, co pozwala liczyć na bardzo wysoką wydajność.

źródło: Vivo

Pozostałe elementy specyfikacji tabletu Vivo Pad 3 Pro również wskazują na prawdziwą bestię, jeśli chodzi o możliwości i płynność działania. W najwyższym wariancie urządzenie ma na pokładzie 16 GB szybkiej pamięci RAM typu LPDDR5X oraz 512 GB pamięci wewnętrznej w formacie UFS 4.0. W środku znalazło się również miejsce dla akumulatora o pojemności 11500 mAh, który w dodatku obsługuje szybkie ładowanie z mocą 66 W. Wszystko to przy grubości poniżej 6,7 mm i wadze niespełna 680 g.

W kontekście łączności bezprzewodowej nowy model firmy Vivo zaoferuje moduły Bluetooth 5.4, NFC oraz Wi-Fi 7. Niestety aktualnie wygląda na to, że nie pojawi się model obsługujący 5G albo chociaż LTE. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką OriginOS 4. Dostępu do środka strzec będzie mógł czytnik linii papilarnych ukryty pod przyciskiem zasilania.

Poprawki nie ominęły też wyświetlacza

Na koniec jeszcze kilka słów o wyświetlaczu, który również potrafi zaimponować. Jest to konkretnie 13-calowy panel LCD (to chyba największe zaskoczenie), charakteryzujący się częstotliwością odświeżania 144 Hz, rozdzielczością 3096×2064 pikseli, obsługą HDR10 oraz szczytową jasnością sięgającą 900 nitów, co pozwala liczyć na dobrą czytelność także w słoneczne dni. Dopełnienie całości stanowią: aparat 13 Mpix z tyłu, aparat 8 Mpix z przodu oraz układ 8 głośników.

A zatem Pad 3 Pro, który jest bezpośrednim następcą modelu Vivo Pad 2, jest od niego pod każdym względem lepszy, choć od jego premiery minął zaledwie rok. Został wyposażony w większy i jaśniejszy wyświetlacz, mocniejszy procesor, więcej pamięci, szybsze ładowanie, pojemniejszy akumulator i nowsze technologie bezprzewodowe. Tak to powinno wyglądać.

Ile kosztuje Vivo Pad 3 Pro?

Niestety aktualnie nie wiadomo, jaka jest przyszłość tabletu Vivo Pad 3 Pro poza Chinami. Wiemy za to, że w Państwie Środka jego sprzedaż ruszy 3 kwietnia, a nabywcy będą mieli do wyboru trzy wersje kolorystyczne (szarą, niebieską i fioletową) oraz kilka wariantów pamięciowych: