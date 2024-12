MediaTek Dimensity 8400 zaprezentowany. Spory wzrost wydajności

Premiera układu MediaTek Dimensity 8400 była wyczekiwana przez wiele osób, które wydają więcej na zakup smartfona, ale nie sięgają po sprzęt z najwyższej półki. Jak najbardziej można stwierdzić, że warto było czekać.

MediaTek Dimensity 8400 zaprezentowany. Co oferuje?

Układy MediaTeka, biorąc pod uwagę nie tylko procesory, cieszą się coraz większym zainteresowaniem i są wybierane przez coraz bardziej znanych graczy na rynku. Należy podkreślić, że dotyczy to nie tylko niedrogich smartfonów, ale też urządzeń z średniej i wyższej półki. Nie powinno to jednak dziwić, bowiem firma jest coraz lepsza w tym, co robi. Przykładowo ostatnio dowiedzieliśmy się, że Google zamiast Samsunga postawi na MediaTeka.

Nowy MediaTek Dimensity 8400, podobnie jak pokazany niedawno MediaTek Dimensity 9400 z wyższej półki, składa się tylko z „dużych” rdzeni, ale w jego przypadku mamy do czynienia z procesorem przeznaczonym do nieco tańszych urządzeń. Nie brakuje opinii, że właśnie dostaliśmy zdecydowanie interesującą i mocarną konkurencję dla chociażby układu Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3.

MediaTek Dimensity 8400 składa się z 8-rdzeniowego CPU. Rdzenie Cortex-A725 mają rozpędzać się do 3,25 GHz, aczkolwiek pojawiają się wątpliwości, ilu rdzeni ta wartość faktycznie dotyczy. Zostawmy jednak ten temat na później i przejdźmy do wzrostu wydajności, który powinien być odczuwalny w wielu zadaniach. Otóż w operacjach wielordzeniowych mamy otrzymać skok o 41% względem Dimensity 8300.

Układ to również procesor graficzny Mali-G720 MC7, który zapewnia – względem tego, co dostawaliśmy w Dimensity 8300 – wzrost o 24% w wydajności szczytowej. Do tego dochodzi MediaTek NPU 880, który z kolei oferuje skok wydajności o 20% w operacjach całkowitoliczbowych/zmiennoprzecinkowych i nawet o 33% lepszą wydajność w generowaniu tekstu dużego modelu językowego.

Nie tylko większa moc, ale też dłuższy czas pracy urządzenia

Nowy układ jest potężniejszy względem swojego poprzednika, a dodatkowo oferuje o 44% mniejsze szczytowe zużycie energii. Powinno to pozytywnie przełożyć się na czas pracy smartfonów, szczególnie w scenariuszach, gdy są poddawane bardziej złożonym i wymagającym zadaniom. Również GPU charakteryzuje się zużyciem energii mniejszym o 42%.

MediaTek Dimensity 8400 obsługuje ekrany o rozdzielczości do WQHD+ z maksymalnym odświeżaniem do 144 Hz. Mamy też obsługę RAM LPDDR5X i UFS 4.0, a także nowoczesne moduły łączności Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4. Z kolei nowy modem 5G-A oferuje szybkość pobierania do nawet 5,17 Gb/s.

Trzeba przyznać, że na papierze nowy procesor zapowiada się zdecydowanie obiecująco. Pozostaje teraz czekać na pierwsze smartfony, które umożliwią sprawdzenie jego możliwości.