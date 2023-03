Nowy procesor Qualcomma: obsługa wideo 4K HDR w Snapdragonie dla smartfonów ze średniej półki

Nie każdego będzie stać na flagowy smartfon z Androidem, z topowym procesorem Qualcomma na pokładzie. Większa część sprzedaży urządzeń mobilnych i tak opiera się na bardziej rozsądnych cenowo sprzętach. I właśnie do tych trafi nowy Snapdragon 7+ Gen 2.

Nie z najwyższej półki, ale z zaawansowanymi funkcjami

Qualcomm mocno napracował się przy opracowywaniu najbardziej zaawansowanej platformy mobilnej Snapdragon 8 Gen 2. Jednak jasne jest, że większość produkowanych smartfonów na świecie będzie działać na innych procesorach. Jeśli chodzi o „obóz” Androida, użytkownicy najchętniej wybierają urządzenia mniej wymagające finansowo niż typowe flagowce.

Właśnie dla takich sprzętów przeznaczony jest nowy układ Snapdragon 7+ Gen 2. Choć zabraknie mu wydajności w porównaniu do najbardziej złożonych chipsetów, to lista wspieranych funkcji nadal robi wrażenie – z układem graficznym przystosowanym do gier, zaawansowanymi możliwościami przetwarzania zdjęć wykonanych przy słabym oświetleniu czy kręceniem wideo w 4K HDR.

Nic dziwnego, że nowy SoC wiele potrafi: najwyżej taktowane rdzenie Kryo charakteryzują się pracą w częstotliwości 2,91 GHz. To tylko trochę mniej względem najmocniejszych konstrukcji. Nie jest to okupione ogromnym zużyciem energii. W gruncie rzeczy, Snapdragon 7+ Gen 2 oferuje 13-procentowy spadek poboru energii względem poprzedniej generacji, a to dzięki zastosowaniu 4-nanometrowego procesu litograficznego.

Dajcie więcej megapikseli, Snapdragon 7+ Gen 2 wytrzyma

Nowy chipset jest w stanie „dźwignąć” aparat z matrycą 200 Mpix, co sugeruje, że wyposażone w niego smartfony będą mogły zyskiwać opinię całkiem dobrych pod względem fotograficznym – oczywiście o ile będą w stanie wykorzystać potencjał obliczeniowy procesora. Od strony wideo mamy 18-bitowy procesor obrazu z możliwością przechwytywania materiałów w 4K przy 60 kl./s.

Oprócz tego, Snapdragon będzie obsługiwał wyświetlacze o rozdzielczości 1440p i maksymalnym odświeżaniu 120 Hz. Z kolei dzięki modemowi Snapdragon X62 5G z prędkością pobierania do 4,4 Gb/s, element ten nie będzie stanowić „wąskiego gardła”, gdy już przyjdzie nam korzystać z sieci nowej generacji. Obsługiwane moduły łączności to niezawodne Wi-Fi 6,E, a także Bluetooth 5.3.

Do tego dochodzą jeszcze funkcje takie jak Snapdragon Elite Gaming czy Auto Variable Rate Shading, poprawiające wydajność w grach. I na koniec – nie zabrakło możliwości Snapdragon Sound z Qualcomm aptX dla bezstratnego przesyłania muzyki oraz dźwięku w grach.

Wygląda więc na to, że producentowi udało się stworzyć naprawdę wszechstronny SoC, który powinniśmy zobaczyć w wielu tegorocznych smartfonach. Pierwsze konstrukcje ze Snapdragonem 7+ Gen 2 pojawią się jeszcze w tym miesiącu!