Snapdragon 7+ Gen 3 pokazany światu. Szansa na wyższą jakość na średniej półce

Firma Qualcomm zaprezentowała swój nowy procesor dla najlepszych średniaków. Snapdragon 7+ Gen 3 przynosi kilka znaczących ulepszeń względem modelu bez plusa.

Snapdragon 7+ Gen 3 to najpotężniejszy układ, jaki kiedykolwiek należał do rodziny z siódemką w nazwie. Qualcomm deklaruje wzrost wydajności procesora głównego o 15%, a procesora graficznego aż o 45% względem poprzedniej generacji. Ma się to nie tylko przełożyć na płynniejsze działanie urządzeń, ale też otworzyć drzwi do zaawansowanego generowania przy użyciu sztucznej inteligencji obsługiwanej lokalnie.

Co ma w sobie Snapdragon 7+ Gen 3?

Rzućmy okiem na konkretną specyfikację. Układ został wyprodukowany w 4-nm procesie technologicznym i jest złożony z ośmiu rdzeni:

1x Cortex-X4 o taktowaniu 2,8 GHz,

4x Cortex-A720 o taktowaniu 2,6 GHz,

3x Cortex-A520 o taktowaniu 1,9 GHz.

Elementem układu jest również modem Snapdragon X63 (z systemem FastConnect 7800), zapewniający możliwość korzystania z sieci 5G i oferujący prędkości sięgające 4,2 Gb/s. Jest to też pierwsza platforma w tej serii, kompatybilna z nowym standardem łączności bezprzewodowej: Wi-Fi 7 (do tej pory miały to tylko ósemki).

źródło: Qualcomm

Jeśli chodzi o pamięć, to Snapdragon 7+ Gen 3 może współpracować z maksymalnie 24 GB RAM w formacie LPDDR5X. Jest też kompatybilny z superszybką pamięcią UFS 4.0. W kwestii wyświetlaczy zaś obsługuje rozdzielczość 4K przy 60 Hz oraz QHD+ przy 120 Hz. Radzi sobie także ze zmienną częstotliwością odświeżania (VRR) w zakresie od 1 do 240 Hz. W temacie dźwięku natomiast można liczyć na obsługę efektów przestrzennych i LE Audio.

Porównanie: Snapdragon 7+ Gen 3 vs Snapdragon 8s Gen 3

Nowy układ będzie zatem napędzać modele ze średniej półki cenowej, a konkretnie z jej górnej granicy. Na papierze prezentuje się niewiele gorzej od (również niedawno zaprezentowanego) Snapdragona 8s Gen 3. Poniżej możesz zobaczyć porównanie z tym procesorem, a także z podstawową siódemką trzeciej generacji, od której to z kolei jest nieco lepszy.

Snapdragon 7 Gen 3 Snapdragon 7+ Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3 Proces technologiczny 4 nm 4 nm 4 nm CPU 1x Cortex-A715 (2,63 GHz)

4x Cortex-A715 (2,4 GHz)

3x Cortex-A510 (1,8 GHz) 1x Cortex-X4 (2,8 GHz)

4x Cortex-A720 (2,6 GHz)

3x Cortex-A520 (1,9 GHz) 1x Cortex-X4 (3,0 GHz)

4x Cortex-A720 (2,8 GHz)

3x Cortex-A520 (2,0 GHz) GPU Adreno 720 z AFME 1.0 Adreno (b/d) z AFME 2.0 Adreno 735 z AFME 2.0 i HW Ray Tracing NPU Hexagon Hexagon (z obsługą lokalnych modeli AI) Hexagon (z obsługą maks. 10 miliardów parametrów) Aparaty maks. 200 Mpix (foto)

maks. 4K/60fps maks. 200 Mpix (foto)

maks. 4K/60fps maks. 200 Mpix (foto)

maks. 4K/60fps Łączność Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, 5G

(modem X63 – 5 Gb/s) Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, 5G

(modem X63 – 4,2 Gb/s) Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, 5G (modem X70 – 5 Gb/s) Pamięć RAM: maks. 16 GB LPDDR5

(3200 MHz)

UFS 3.1 RAM: maks. 24 GB LPDDR5X

(4200 MHz)

UFS 4.0 RAM: maks. 24 GB LPDDR5X

(4200 MHz)

UFS 4.0

Jak widzisz, Qualcomm przygotował bardzo interesującą konstrukcję. Procesor Snapdragon 7+ Gen 3 rzeczywiście może przynieść dobrą zmianę.

Pierwsze smartfony z nowym procesorem pojawią się już niebawem

O rzeczywistych możliwościach nowego procesora będzie można przekonać się już w najbliższej przyszłości. Plany wprowadzenia na rynek smartfonów z tym układem przedstawiły już między innymi firmy Realme, Sharp i OnePlus.