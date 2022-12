Nowy MediaTek Dimensity 8200 zapewni doświadczenia na najwyższym poziomie

MediaTek właśnie zaprezentował swój najnowszy procesor Dimensity 8200. Ma on zapewniać wydajność na niemal flagowym poziomie, szybką sieć najnowszej generacji i obsługę wideo w wysokiej jakości. Kiedy będzie można ujrzeć go w smartfonach?

Procesory tajwańskiego producenta niegdyś nie cieszyły się zbyt dobrą opinią, jednak już jakiś czas temu ten trend wyraźnie się odwrócił i teraz MediaTeki są w stanie oferować naprawdę świetną wydajność, która często niewiele odstaje na tle konkurencyjnych rozwiązań od Qualcomma, a czasami jest nawet wyższa.

Flagowa wydajność

MediaTek Dimensity 8200 to ośmiordzeniowy procesor, wykonany w litografii 4 nm, zatem już ten fakt może pozytywnie wpłynąć na wydajność energetyczną. Cztery rdzenie to bardzo wydajne Cortex-A78 o częstotliwości taktowania do 3,1 GHz, kolejne cztery to Cortex-A55 o taktowaniu do 2 GHz. Za grafikę ma odpowiadać tutaj układ ARM Mali-G610, który także nie powinien zawodzić. Procesor wspiera kości RAM LPDDR5 i pamięć wewnętrzną UFS 3.1.

źródło: MediaTek

Chipset wykorzystuje też autorską technologię MediaTek HyperEngine 6.0, mającą poprawiać wydajność w grach i zapewniać wysoką liczbę klatek na sekundę. Kolejną technologią, poprawiającą wrażenia podczas gier, jest Intelligent Display Sync 2.0. Jej zadaniem będzie automatyczne dostosowywanie właściwej częstotliwości odświeżania ekranu, zgodną z liczbą FPS w grze.

Łączność i multimedia

Pod tym względem MediaTek Dimensity 8200 również nie będzie odstawać od swoich droższych konkurentów. Układ wyposażony jest w zintegrowany modem 5G wraz z ustandaryzowaną przez 3GPP agregacją częstotliwości w paśmie 5G sub-6 GHz, co ma zwiększyć prędkości sieci (choć w Polsce niestety prędko tego nie uświadczymy). Jest też trzyzakresowe WiFi 6E i układ anten 2×2. Do tego nie zabrakło Bluetooth 5.3.

źródło: MediaTek

Idąc w stronę multimediów, najnowszy Dimensity 8200 będzie w stanie obsługiwać rejestrowanie zdjęć o rozdzielczości do 320 Mpix. Poradzi sobie też z 14-bitowym wideo HDR na nawet trzech aparatach jednocześnie i nagrywaniem filmów z wykorzystaniem dwóch aparatów dla najbardziej naturalnego efektu bokeh. Do tego jest również redukcja szumów, oparta na AI.

Ponadto smartfony napędzane Dimensity 8200 będą mogły być wyposażone w wyświetlacz o rozdzielczości maksymalnie WQHD+ i odświeżaniu 120Hz lub Full HD+ 180Hz.

Dostępność

O tym, jak nowy procesor Tajwańczyków sprawdza się w boju, będzie można przekonać się niebawem. Pierwsze smartfony z układem MediaTek Dimensity 8200 mają pojawić się na rynku jeszcze do końca 2022 roku. Jednym z pierwszych będzie vivo iQOO Neo 7 SE.