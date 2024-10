Wymiatający tablet i konkretne słuchawki wśród nowości Oppo

Podczas swojego wydarzenia premierowego firma Oppo zaprezentowała nie tylko nowe flagowce z serii Find X (które trafią też do Polski!). Równocześnie światło dzienne ujrzały jeszcze słuchawki Enco X3 oraz tablet Pad 3 Pro. Co te urządzenia mają do zaoferowania?

Słuchawki Oppo Enco X3 powstały we współpracy z Dynaudio

Smartfony Oppo Find X8 oraz Find X8 Pro miały bardzo atrakcyjne towarzystwo podczas wielkiej prezentacji chińskiego producenta. Wraz z nimi pokazane zostały między innymi całkowicie bezprzewodowe słuchawki Oppo Enco X3 wyposażone w 11-milimetrowe przetworniki i inne komponenty przygotowane przez inżynierów uznanej marki Dynaudio.

Dzięki tej współpracy słuchawki Oppo Enco X3 oferować mają wysokiej jakości dźwięk i przekonujące efekty przestrzenne. Obsługują kodek LHDC 5.0 i pozwalają na odtwarzanie audio w jakości 24-bit/192 kHz. Cieszyć się tym wszystkim będzie można także w niesprzyjających warunkach – dzięki technologii redukcji szumów (ANC) o efektywności na poziomie 50 dB. Do tego dochodzi jeszcze wspierana sztuczną inteligencją funkcja odszumiania rozmów głosowych.

Kolejnym atutem słuchawek wydaje się całkiem długi czas działania. Sięga on 10 godzin solo oraz 43 godzin z uwzględnieniem roli etui ładującego. Listę plusów uzupełniają niskie opóźnienia (w okolicach 54 ms) oraz konstrukcja spełniająca wymogi normy pyło- i wodoodporności IP55. Cena Oppo Enco X3 wynosi natomiast 999 juanów (równowartość ~565 złotych).

Oppo Enco X3 (fot. Oppo)

Tablet Oppo Pad 3 Pro to prawdziwy mocarz

Drugą nowością jest tablet Oppo Pad 3 Pro – kierowany do nieco bardziej wymagających użytkowników sprzęt, którego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Towarzystwa dotrzymuje mu od 8 do nawet 16 GB RAM typu LPDDR5X, a pamięci masowej (w zależności od wariantu) jest od 256 GB do 1 TB.

Urządzenie zostało wyposażone w 12,1-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 3K, jasności dochodzącej do 900 nitów i częstotliwości odświeżania sięgającej 144 Hz. Długi czas działania zapewnia z kolei akumulator o pojemności 9510 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 67 W.

Oppo Pad 3 Pro (fot. Oppo)

Do tego dochodzą aparaty: 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu oraz moduły bezprzewodowe Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 7. To, na jakie komponenty postawił producent, zdecydowanie może się podobać. Podobnie jak fakt, że wszystko to udało się zmieścić w obudowie o grubości niespełna 6,5 mm. Waga całości wynosi natomiast 586 g.

Aktualnie w chińskim sklepie producenta odnaleźć można cztery warianty tabletu Oppo Pad 3 Pro. Ich ceny przedstawiają się następująco:

8/256 GB – 3299 juanów (~1860 złotych),

12/256 GB – 3599 juanów (~2030 złotych),

16/512 GB – 3999 juanów (~2255 złotych),

16 GB/1 TB – 4499 juanów (~2535 złotych).

Na razie nie wiadomo, czy nowe urządzenia pojawią się także na polskim rynku, przy czym absolutnie nie jest to wykluczone.