MediaTek Dimensity 9400 oficjalnie. Smartfony będą działać szybciej… i dłużej

Oczekiwanie dobiegło końca. Nareszcie oficjalnie zaprezentowany został najnowszy topowy chipset MediaTek Dimensity 9400. Tajwański producent obiecuje olbrzymi wzrost wydajności, ale też wyraźnie niższe zapotrzebowanie na energię w porównaniu do poprzedniego flagowego procesora – Dimensity 9300.

Premiera MediaTek Dimensity 9400 – specyfikacja robi wrażenie

MediaTek Dimensity 9400 to topowy chipset opracowany z myślą o najpotężniejszych smartfonach na rynku. To następca modelu Dimensity 9300, który regularnie walczy o pozycję lidera w rankingu najwydajniejszych procesorów mobilnych ze Snapdragonem 8 Gen 3, który także jeszcze przed końcem tego miesiąca doczeka się sukcesora.

Nowy chipset został zbudowany w oparciu o proces 3 nm drugiej generacji firmy TSMC oraz konstrukcję All Big Core drugiej generacji. Zawiera jeden rdzeń Arm Cortex-X925 o taktowaniu 3,62 GHz, trzy wydajne rdzenie Cortex-X4 oraz cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A720. Taka kompozycja zapewniać ma o 35% wyższą wydajność pojedynczego rdzenia oraz o 28% wyższą wydajność wielordzeniową w porównaniu do procesora Dimensity 9300.

Firma MediaTek chwali się, że równocześnie udało się jej zwiększyć energooszczędność, i to aż o 40%. Przyszłe smartfony mają więc nie tylko lepiej działać, ale też wyraźnie dłużej wytrzymywać między jednym ładowaniem a kolejnym. Wracając zaś do szybkiego działania, pozytywny wpływ na to powinna mieć również obsługiwana pamięć: UFS 4.0 oraz LPDDR5X (o szybkości maks. 10667 Mb/s).

Dimensity 9400 to potężne CPU, potężne GPU i potężne NPU

Poza procesorem głównym elementem chipsetu jest również 12-rdzeniowa jednostka graficzna Arm Immortalis-G925. W porównaniu do poprzedniej generacji to GPU oferuje o 41% wyższą wydajność przy oszczędności energii sięgającej 44%. Szczególnie dużą poprawę mamy zauważyć w kontekście ray tracingu, a dopełnieniem całości jest obsługa technologii HyperEngine, zapewniającej dobrą jakość w wysokiej rozdzielczości.

Szerokie możliwości fotograficzne zagwarantować ma Imagiq 1090, zapewniający opcję nagrywania wideo HDR w całym zakresie zoomu. Także w jego przypadku udało się obniżyć zużycie energii – nawet o 14% podczas nagrywania wideo w jakości 4K/60fps. To też dobre miejsce, by dodać, że chipset Dimensity 9400 obsługuje nagrania w jakości do 8K/60fps i jest kompatybilny z aparatami o rozdzielczości do 320 Mpix.

Od topowych smartfonów wymaga się dziś potężnych funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. Dlatego też firma MediaTek wyposażyła swój nowy chipset także w procesor NPU 8. generacji (MediaTek NPU 890). To nie tylko wydajna jednostka obsługująca lokalne przetwarzanie AI, ale też pierwsza, która oferuje trening LoRA bezpośrednio na urządzeniu. Umożliwia również lokalne generowanie wideo.

Procesor MediaTek Dimensity 9400 obsługuje również łączność 5G (w standardzie 3GPP Release-17), Bluetooth 5.4 i trójpasmowe Wi-Fi 7, zapewniając transfer danych o przepustowości sięgającej 7,3 Gb/s. Technologia Xtra Range 3.0 pozwala w dodatku liczyć na zasięg sieci większy nawet o 30 m.

Kiedy pojawią się pierwsze smartfony z MediaTek Dimensity 9400?

Pierwsze smartfony z MediaTek Dimensity 9400 mają pojawić się na rynku jeszcze przed końcem 2024 roku. Najprawdopodobniej najpierw będą to nowe modele flagowe marki Vivo.

A gwoli podsumowania…

Porównanie MediaTek Dimensity 9400 vs Dimensity 9300 vs Snapdragon 8 Gen 3