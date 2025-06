Biedronka znowu wyprzedaje powerbanki. Pakiet dla całej rodziny

Sklep internetowy Biedronka Home znowu wyprzedaje powerbanki. Tym razem przy zakupie modelu o pojemności 30000 mAh możesz dobrać jeden lub dwa dodatkowe banki energii za symboliczną złotówkę każdy. Jakie modele są objęte promocją i jak z niej skorzystać?

Wakacyjny czas zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim wyjazdy i wycieczki. Jednym z najbardziej przydatnych akcesoriów elektronicznych są powerbanki, które uratują nas szczególnie w plenerze. Z pomocą przychodzi Biedronka, która uruchomiła kolejną promocję na banki energii.

Biedronka Home wyprzedaje powerbanki

Tracer Blaze to powerbank o pojemności 30000 mAh i mocy znamionowej 111 Wh. Sprzęt obsługuje technologie Power Delivery oraz Quick Charge 3.0, dzięki którym użytkownik może szybko podładować swoje urządzenie. Model ten pozwala na jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń za pomocą USB lub szybkiego ładowania z mocą 65 W przez port USB typu C. Tracer Blaze waży 620 gramów, a jego wymiary to 9×17,5×4,8 cm. Model ten wyceniono na 199 złotych.

Kupując Tracer Blaze, możesz skorzystać z promocji i dobrać do niego jeden lub dwa powerbanki dla siebie, rodziny czy przyjaciół. Za każdy z nich zapłacisz dodatkowo 1 złoty. W promocji możesz dobrać modele Tracer EnerGo o pojemności 10000 mAh. Cena tego sprzętu poza promocją w sklepie internetowym Biedronka Home wynosi 69,90 złotych. Banki te dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych: białym, szaro-niebieskim oraz czarno-pomarańczowym.

Tracer EnerGo oferuje moc znamionową 37 Wh. Sprzęt ten waży zaledwie 220 gramów, więc może być nieco bardziej kompaktową i lżejszą alternatywą dla wariantu Blaze, która sprawdzi się szczególnie w czasie pieszych wycieczek. Akcesorium zostało wyposażone w 3 porty wyjściowe (5V-2A, USB-C, USB-A), za pomocą których można ładować kilka urządzeń w jednym czasie. W tym przypadku wymiary powerbanku wynoszą 19x9x2 cm.

Promocja na powerbanki (źródło: Biedronka Home)

Zasady promocji na powerbanki w Biedronce

Zasady promocji są proste: wchodzisz do e-sklepu Biedronka Home i dodajesz do koszyka biały lub czarny powerbank Tracer Blaze. Następnie do koszyka dorzucasz jeden lub dwa modele Tracer EnerGo i płacisz za nie po złotówce. Nie musisz korzystać z żadnych kuponów ani kodów – promocja nalicza się automatycznie. Łącznie możesz zaoszczędzić prawie 140 złotych.