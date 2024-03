OnePlus Ace 3V zaprezentowany. To pierwszy taki smartfon na rynku

Smartfony ze średniej półki właśnie zyskały kolejnego reprezentanta. Czego można spodziewać się po OnePlus Ace 3V i dlaczego warto czekać na jego europejską premierę?

Czytelny jak ekran w OnePlusie

Na start weźmy sobie na tapet wyświetlacz. W Ace 3V wmontowano 6,7-calowego OLED-a o rozdzielczości 1.5K, który odświeża obraz maksymalnie z częstotliwością 120 Hz. Jego dodatkowymi atutami są również punktowa jasność sięgająca 2150 nitów, przyciemnianie PWM do wartości 2160 Hz oraz Rain Touch, dzięki któremu panel można obsłużyć mokrymi dłońmi. No i nie zapominajmy o ukrytym pod ekranem skanerze linii papilarnych i kamerze do selfie 16 Mpix.

OnePlus Ace 3V (Źródło: producent)

A co z tyłem? OnePlus postawił na skromną, ale przyjemną dla oka wyspę z pierścieniową diodą LED oraz dwoma obiektywami. Pierwszy z nich to główne oczko z matrycą Sony IMX 882 o rozdzielczości 50 Mpix i OIS. Towarzyszy jej ultraszeroki kąt 8 Mpix. Tym, co najbardziej wyróżnia jednak Ace 3V, jest jego środek.

Pierwszy taki smartfon

Nowy smartfon chińskiego producenta otrzymał układ mobilny Snapdragon 7+ Gen 3. Jeżeli jeszcze nie wiecie, z czym to się je, to szczegółowo wyjaśnił to dla Was Wojtek. Ja ujmę to tak – dzięki temu SoC smartfony ze średniej półki zaliczą solidnego kopniaka w zakresie mocy obliczeniowej i obsługi AI. Jeżeli zaś chodzi o pozostałe parametry, tu również nie ma lipy: na pokładzie znalazło się miejsce na maksymalnie 16 GB RAM LPDDR5X, do 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0, Wi-Fi, NFC, port podczerwieni, 5G, GPS i Bluetooth 5.4.

Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 i nakładki ColorOS. Producent obiecuje trzy lata aktualizacji systemu i cztery lata poprawek bezpieczeństwa. Za długie życie smartfona odpowiadać będzie również akumulator o pojemności 5500 mAh z opcją szybkiego ładowania, maksymalnie do 100 W.

Od strony wyglądu OnePlus oferuje model Ace 3V w dwóch kolorach – Magic Purple Silver oraz Titanium Air Grey. Konstrukcja cechuje pyło- i wodoodporność na poziomie IP65, a na ramce nie mogło oczywiście zabraknąć slidera do przełączania urządzenia w tryb wibracji lub tryb cichy.

Cena OnePlus Ace 3V

Ceny za poszczególne wersje w Chinach prezentują się następująco:

12/256 GB – 1999 juanów (równowartość ~1110 złotych),

12/512 GB – 2299 juanów (~1275 złotych),

16/512 GB – 2599 juanów (~1440 złotych).

OnePlus Ace 3V (Źródło: producent)

Czy OnePlus Ace 3V zobaczymy w Polsce? Najprawdopodobniej tak – jego poprzednik, Ace 2V, trafił na globalne rynki jako model Nord 3 5G. A trzeba przyznać, że solidne podzespoły, niezły ekran i duży akumulator zachęcają do zainteresowania się urządzeniem w dniu premiery.