Jaki tablet kupić w 2025 roku? Poznaj najlepsze tablety na rynku

Jeśli chcesz kupić najlepszy tablet w 2025 roku, to jesteś w dobrym miejscu, by go odnaleźć. I nie ma znaczenia, czy dysponujesz budżetem na poziomie 2000, 5000 czy 10000 złotych. Nasz ranking tabletów zawiera urządzenia z różnych półek cenowych i dostosowane do najrozmaitszych potrzeb. Znajdziesz tu tablet na studia, do pracy, do oglądania filmów czy też do grania.

Jaki tablet wybrać w 2025 roku? Opcji jest wiele

Chcąc wybrać ten najlepszy tablet dla siebie, trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań: do czego jest on nam potrzebny (bardziej do zabawy czy pracy?), na czym najbardziej nam zależy (długi czas działania, świetny ekran czy wysoka wydajność?), jakim budżetem dysponujemy i jaki rozmiar nas interesuje…

Od razu zaznaczam, że w rankingu znajdują się wyłącznie tablety w rozmiarze 10 cali lub większe. Nie dlatego, że tak sobie wymyśliłem, lecz ze względu na to, że producenci praktycznie przestali produkować wysokiej klasy urządzenia z mniejszymi ekranami. Jeśli celujesz w coś małego, pozostają Ci świetne tablety do 1000 złotych albo starszy sprzęt, na przykład taki jak iPad mini z 2021 roku.

Skoro wspomniałem już o cenach, rozpoczynają się one w okolicach 1500 złotych, a kończą powyżej progu 10000 złotych. Mamy tu zatem zarówno średniopółkowe, jak i topowe tablety. Starałem się zmieścić w rankingu urządzenia o różnej charakterystyce, aby pomóc Ci odnaleźć to, czego szukasz, niezależnie od tego… czego szukasz. Oto zestawienie:

Najlepszy tablet – ranking 2025:

Samsung Galaxy Tab A9+ – dobry i stosunkowo tani tablet z 5G

– dobry i stosunkowo tani tablet z 5G Huawei MatePad 11,5″ S PaperMatte – najlepszy tablet do 2000 złotych

– najlepszy tablet do 2000 złotych Xiaomi Pad 7 Pro – fajny tablet do codziennych zastosowań

– fajny tablet do codziennych zastosowań Samsung Galaxy Tab S10 FE – dobry tablet z rysikiem i funkcjami AI

– dobry tablet z rysikiem i funkcjami AI Lenovo Yoga Tab Plus – dobry tablet do oglądania filmów

– dobry tablet do oglądania filmów Huawei MatePad Pro 12,2″ PaperMatte – wyśmienity tablet do pracy

– wyśmienity tablet do pracy Apple iPad Air 11 M3 – ultralekki tablet Apple na co dzień

– ultralekki tablet Apple na co dzień Samsung Galaxy Tab S10+ – najlepszy tablet do 5000 złotych

– najlepszy tablet do 5000 złotych Samsung Galaxy Tab S10 Ultra – topowy tablet dla wymagających

– topowy tablet dla wymagających Apple iPad Pro 13 M4 – najlepszy iPad w 2025 roku

Co oferują najlepsze tablety w 2025 roku?

Żeby mógł zostać nazwany dobrym, tablet w 2025 roku musi mieć niezły wyświetlacz – to on na dobrą sprawę stanowi podstawę takiego urządzenia. Rozdzielczość Full HD to absolutne minimum, a jeśli chodzi o częstotliwość odświeżania, to nawet te tańsze urządzenia są już w stanie zaoferować 120, a nawet 144 Hz (choć 90 Hz w tablecie do nauki to też nic strasznego).

W kontekście technologii niezmiennie rywalizują ze sobą IPS i OLED. Ta pierwsza pozwala przeważnie nieco zaoszczędzić, ale w większości przypadków lepszym wyborem będzie mimo wszystko OLED (choć dobremu IPS-owi też trudno coś zarzucić).

Ośmiordzeniowe procesory są już standardem, ale oczywiście są lepsze i gorsze jednostki. Wszystkie tablety w tym zestawieniu mają co najmniej przyzwoite układy, zapewniające dobrą wydajność w podstawowych zastosowaniach – zarówno zawodowych, jak i rozrywkowych. Znajdziesz tu urządzenia z takimi chipsetami, jak MediaTek Dimensity 9300 czy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ale też z autorskimi procesorami Apple M4 czy Samsung Exynos 1580.

Nawet za 1500 złotych można też liczyć na 8 GB pamięci RAM i co najmniej 128 GB na pliki, a najlepsze modele jednej i drugiej pamięci mają nieco więcej. Wybierając którykolwiek tablet z tego zestawienia możesz również spodziewać się czasu działania na poziomie od kilku do kilkunastu godzin na jednym ładowaniu.

Ostatnim tematem, który należy poruszyć, jest łączność z internetem. Dobrze gdy obok Wi-Fi (w wersji 5, 6 lub 7) w specyfikacji znajduje się również wzmianka o 5G. Pozwala to na korzystanie z sieci także wtedy, gdy nie ma się dostępu do routera. Jeśli więc zamierzasz często używać swojego urządzenia poza domem, najlepiej zrobisz, wybierając tablet z 5G (ewentualnie LTE).

Na marginesie dodam, że dobry tablet może być ciekawą alternatywą dla tradycyjnego komputera przenośnego. Będzie tak szczególnie wtedy, gdy nie zależy Ci na funkcjonalności Windowsa, za to priorytetem jest mobilność.

Tymczasem zaczynajmy!

Samsung Galaxy Tab A9+ – dobry i stosunkowo tani tablet z 5G

Nasz ranking tabletów otwiera Samsung Galaxy Tab A9+. Nie jest to najnowszy model, ale w 2025 roku wciąż stanowi jedną z najlepszych opcji, szczególnie jeśli interesuje Cię stosunkowo niedrogi tablet z modemem 5G. Niestety, sytuacja jest taka sama jak z małymi ekranami – producenci coraz rzadziej stawiają w swoich urządzeniach na łączność komórkową, chyba że w modelach z wyższej półki.

Tymczasem Galaxy Tab A9+ to dobry tablet do 1500 złotych, który pozwala bezproblemowo łączyć się z internetem także poza zasięgiem sieci Wi-Fi. I na tym wcale nie kończą się jego atuty. Może także pochwalić się niezłym, 11-calowym wyświetlaczem LCD o częstotliwości odświeżania 90 Hz oraz 4 głośnikami, oferując dzięki temu niezłe możliwości multimedialne.

Samsung Galaxy Tab A9+ (fot. Samsung)

Wprawdzie procesorowi Qualcomm Snapdragon 695 daleko do wydajnościowej bestii, ale w połączeniu z 8 GB RAM pozwala liczyć na całkiem przyzwoitą płynność działania. Za minus można by uznać akumulator o pojemności jedynie 7040 mAh, ale przy sporadycznym użytkowaniu to powinno wystarczyć.

Najważniejsze cechy tabletu Samsung Galaxy Tab A9+:

przekątna ekranu: 11 cali,

rozdzielczość: 1920×1200 pikseli,

typ wyświetlacza: LCD,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 8 GB RAM + 128 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 695 (6 nm; 2,2 GHz),

akumulator: 7040 mAh (ładowanie do 15 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth 5.1,

moduł GPS: tak,

system: Android 13,

wymiary: 257,1×168,7×6,9 mm,

waga: ~490 g,

cena i dostępność:

Huawei MatePad 11,5″ S PaperMatte – najlepszy tablet do 2000 złotych

Nieco droższy Huawei MatePad 11,5″ S PaperMatte stanowi świetną alternatywę dla wyżej wspomnianego modelu marki Samsung. To, co najbardziej go wyróżnia, to fakt, że jest to tablet z matowym ekranem. I choć nie brzmi to może jak coś niezwykłego, to w rzeczywistości zapewnia nieporównywalnie wyższy komfort czytania niż urządzenia z błyszczącymi wyświetlaczami.

Zresztą, ekran jest poważnym atutem tego urządzenia także z innych powodów: dużej przekątnej (zapewniającej dużą przestrzeń roboczą), częstotliwości odświeżania (144 Hz) oraz wysokiej jasności (pozwalającej komfortowo korzystać z urządzenia także w słoneczne dni). Trudno też przyczepić się do wydajności oferowanej przez procesor Kirin 9000WL czy czasu działania. Akumulator ma bowiem pojemność 8800 mAh i szkoda tylko, że ładowanie może odbywać się z mocą jedynie 22,5 W.

Ogólnie rzecz biorąc, w moim odczuciu MatePad to najlepszy tablet do nauki, jeśli chce się wydać mniej niż 2000 złotych. Nie przez przypadek dostał od Kasi notę 8,5/10 w recenzji i jedynym naprawdę istotnym minusem jest brak wersji z łącznością komórkową. Niestety, w przypadku urządzeń Huawei jest to standard.

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad 11,5″ S PaperMatte:

przekątna ekranu: 11,5 cala,

rozdzielczość: 2800×1840 pikseli,

typ wyświetlacza: LCD,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 8 GB RAM + 256 GB na pliki,

procesor: 12-rdzeniowy Kirin 9000WL (6 nm; 2,49 GHz),

akumulator: 8800 mAh (ładowanie do 22,5 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2,

moduł GPS: nie,

system: HarmonyOS 4.2,

wymiary: 261×177,3×6,2 mm,

waga: ~510 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Recenzja Huawei MatePad 11,5" S PaperMatte (8/256 GB | Wi-Fi) ok. 1700 zł Huawei Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Xiaomi Pad 7 Pro – fajny tablet do codziennych zastosowań

Moją kolejną propozycją jest tablet Xiaomi Pad 7 Pro. W pełni rozumiem Twoje opory pod tytułem: czy warto kupić sprzęt tego producenta za tak duże pieniądze. Jednak pomimo podobnych wątpliwości Bartek miał do powiedzenia sporo ciepłych słów po trwających kilka tygodni testach, a wystawiona przez niego nota (8,5/10) wprost świadczy o jego opinii.

„Jestem przekonany, że Xiaomi Pad 7 Pro to świetny wybór, jeżeli szukacie urządzenia, na którym wygodnie obejrzycie film, sprawdzicie pocztę czy odpiszecie na parę maili, a obawiacie się, że radość z tego wszystkiego może Wam zabrać taki sobie ekran czy przeciętny układ mobilny używane w tańszych tabletach” – tak napisał w podsumowaniu recenzji.

To, czy jest to absolutnie najlepszy tablet do 3000 złotych, pozostaje kwestią sporną, ale na pewno warto wziąć go pod uwagę. Ma niezły ekran IPS o przekątnej 11,2 cala i częstotliwości odświeżania 144 Hz, świetny procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, sporo pamięci i pojemny akumulator obsługujący szybkie ładowanie. Minusy wiążą się zaś przede wszystkim z dostarczonym przez Xiaomi oprogramowaniem (choć nie każdego będzie irytować w równym stopniu).

Najważniejsze cechy tabletu Xiaomi Pad 7 Pro:

przekątna ekranu: 11,2 cala,

rozdzielczość: 3200×2136 pikseli,

typ wyświetlacza: LCD,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 12 GB RAM + 512 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm; 3 GHz),

akumulator: 8850 mAh (ładowanie do 67 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4,

moduł GPS: nie,

system: Android 14,

wymiary: 251,2×173,4×6,2 mm,

waga: ~500 g,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy Tab S10 FE – dobry tablet z rysikiem i funkcjami AI

Czy to najlepszy tablet na studia? Moim zdaniem zdecydowanie jest mocnym kandydatem do tego tytułu. Samsung Galaxy Tab S10 FE przekonuje do siebie przede wszystkim 10,9-calowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości oraz dołączanym do zestawu rysikiem, dzięki czemu jest to po prostu dobry tablet do notatek. Szczególnie że oprogramowanie ułatwia później pracę z takimi odręcznymi wpisami (oferując na przykład ich korektę lub zamianę na edytowalny dokument tekstowy).

Oprogramowanie jest zresztą jedną z największych zalet tego modelu. A przede wszystkim pakiet Galaxy AI, który zawiera mnóstwo przydatnych funkcji bazujących na sztucznej inteligencji. Sporą część wykorzystasz właśnie podczas nauki czy przygotowywania projektów zaliczeniowych.

Samsung Galaxy Tab S10 FE (fot. Samsung)

Poza tym tablet jest też lekki (500 g) i smukły (6 mm), a przy tym wytrzymały – spełnia wymogi normy pyło- i wodoszczelności IP68. Wszystko to ma znaczenie, gdy szukasz tabletu na studia, podobnie jak możliwość zabezpieczenia urządzenia odciskiem palca czy łączność 5G. Wydajność i czas działania to kolejne atuty.

Najważniejsze cechy tabletu Samsung Galaxy Tab S10 FE:

przekątna ekranu: 10,9 cala,

rozdzielczość: 2304×1440 pikseli,

typ wyświetlacza: LCD,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 8 GB RAM + 128 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy Samsung Exynos 1580 (4 nm; 2,9 GHz),

akumulator: 8000 mAh (ładowanie do 45 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.3,

moduł GPS: tak,

system: Android 15,

wymiary: 254,3×165,8×6 mm,

waga: ~500 g,

cena i dostępność:

Lenovo Yoga Tab Plus – dobry tablet do oglądania filmów

„Jeśli szukacie wydajnego tabletu do rozrywki, pracy biurowej i kreatywnych zastosowań, Yoga Tab Plus jest dobrym wyborem. Świetny ekran, mocne podzespoły i dopracowane akcesoria sprawiają, że to sprzęt klasy premium, który w wielu przypadkach może zastąpić laptopa” – tak pisał o nim Piotrek w recenzji, w której ocenił urządzenie marki Lenovo na 8,5 w 10-stopniowej skali.

Lenovo Yoga Tab Plus to przede wszystkim świetny tablet do oglądania seriali i filmów. Jest tak ze względu na duży, 12,7-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości oraz głośniki dostrojone przez inżynierów Harman Kardon. Brakuje tylko modemu 5G, dzięki któremu oglądanie treści poza domem byłoby nieco mniej uciążliwe.

Jednak urządzenie dobrze sprawdza się też w bardziej poważnych zastosowaniach, jak chociażby praca biurowa. Dołączone oprogramowanie umożliwia wykorzystanie dużej przestrzeni roboczej, a wydajny procesor w połączeniu z niemałą ilością pamięci zapewnia płynne działanie. Jedynie czas pracy mógłby być nieco dłuższy, choć i tak na cały dzień energii w akumulatorze powinno wystarczyć.

Najważniejsze cechy tabletu Lenovo Yoga Tab Plus:

przekątna ekranu: 12,7 cala,

rozdzielczość: 2944×1840 pikseli,

typ wyświetlacza: LCD,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 16 GB RAM + 256 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm; 3,3 GHz),

akumulator: 10200 mAh (ładowanie do 45 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4,

moduł GPS: tak,

system: Android 14,

wymiary: 290,9×188,3×6,7 mm,

waga: ~640 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Recenzja Lenovo Yoga Tab Plus (16/256 GB | Wi-Fi) ok. 3300 zł Media Expert Media Markt x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Huawei MatePad Pro 12,2″ PaperMatte – wyśmienity tablet do pracy

Jeśli tablet służyć ma Ci nie tylko do zabawy, ale też – a może: przede wszystkim – do pracy, to Huawei MatePad Pro 12,2″ PaperMatte jest urządzeniem, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Dzięki procesorowi Kirin T91 i 12 GB RAM jest wydajny, akumulator o pojemności ponad 10000 mAh zapewnia długi czas działania, no i nie można by też pominąć kwestii wyświetlacza…

Opisywany tu MatePad Pro to tablet z ekranem OLED o wysokiej rozdzielczości, częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności sięgającej 2000 nitów, a do tego pokryty matową powłoką przyjazną dla oczu. Perfekcja.

No i nie bez znaczenia jest też fakt, że ten MatePad to tablet z klawiaturą i rysikiem w zestawie, więc masz wszystko, czego potrzebujesz do pracy różnego rodzaju. Szkoda tylko, że klawiatura nie jest podświetlana i wymaga poświęcenia paru chwil na konfigurację. No i brakuje też łączności 5G albo chociaż LTE. Mimo wszystko jest to sprzęt, który spełni oczekiwania większości osób – jestem o tym przekonany.

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad Pro 12,2″ PaperMatte:

przekątna ekranu: 12,2 cala,

rozdzielczość: 2800×1840 pikseli,

typ wyświetlacza: OLED,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 12 GB RAM + 512 GB na pliki,

procesor: 12-rdzeniowy Kirin T91 (7 nm; 2,19 GHz),

akumulator: 10100 mAh (ładowanie do 100 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2,

moduł GPS: tak,

system: HarmonyOS 4.2,

wymiary: 271,3×182,5×5,5 mm,

waga: ~510 g,

cena i dostępność:

Apple iPad Air 11 M3 – ultralekki tablet Apple na co dzień

W zestawieniu nadszedł czas na pierwszy model firmy Apple, a konkretnie jest to iPad Air 11 M3, czyli jeden z najnowszych tabletów amerykańskiego producenta. Został wyposażony w całkiem spory, bo 11-calowy wyświetlacz Liquid Retina (IPS), ale mimo to waży jedynie 460 g. Dzięki temu korzystanie z niego jest zupełnie wygodne – zarówno w domu, jak i poza nim. A łączność 5G sprzyja temu drugiemu.

Nowy Air to dobry iPad do rysowania, choć rysik w razie czego trzeba dokupić osobno. Tak naprawdę jednak jest to niezły sprzęt do wszelakich zastosowań – od przeglądania internetu, przez naukę i pracę, aż po realizację rozmaitych projektów kreatywnych.

Apple iPad Air 11 M3 (fot. Apple)

Niezaprzeczalnym atutem iPada jest również pełna integracja z ekosystemem Apple. Jeśli więc masz już iPhone’a czy też MacBooka, urządzenie to wydaje się naturalnym uzupełnieniem zestawu. Możesz także mieć pewność, co do wydajności i stabilności – amerykański gigant zrobił tu wszystko jak należy.

Najważniejsze cechy tabletu Apple iPad Air 11 M3:

przekątna ekranu: 11 cali,

rozdzielczość: 2360×1640 pikseli,

typ wyświetlacza: IPS,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 8 GB RAM + 128 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy Apple M3 (3 nm; 4,05 GHz),

akumulator: ~7600 mAh (ładowanie do 20 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.3,

moduł GPS: tak,

system: iPadOS 18,

wymiary: 247,6×178,5×6,1 mm,

waga: ~460 g,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy Tab S10+ – najlepszy tablet do 5000 złotych

Prawda jest taka, że ranking najlepszych tabletów na rynku nie byłby kompletny bez najnowszych flagowców z oferty południowokoreańskiego producenta. Na pierwszy ogień idzie Samsung Galaxy Tab S10+ z 12,4-calowym wyświetlaczem AMOLED o żywej kolorystyce i wysokiej jasności.

Ma też wydajny procesor MediaTek Dimensity 9300 na pokładzie, a akumulator o pojemności 10090 mAh zapewnia długi czas pracy między ładowaniami. Do tego dochodzi komplet najważniejszych modułów łączności (w tym 5G), a wszystko to zamknięte jest w smukłej obudowie, która jest w stanie wytrzymać nawet półgodzinną kąpiel na głębokości 1,5 metra.

Samsung Galaxy Tab S10+ (fot. Samsung)

Krótko mówiąc: to solidny, wydajny i po prostu dobry tablet do gier, filmów i wszelkich innych form rozrywki. Bez zarzutu sprawdza się też podczas pracy i nauki, co czyni go sprzętem uniwersalnym. Zdecydowanie nie tanim, ale naprawdę wszechstronnym.

Najważniejsze cechy tabletu Samsung Galaxy Tab S10+:

przekątna ekranu: 12,4 cala,

rozdzielczość: 2800×1752 pikseli,

typ wyświetlacza: AMOLED,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 12 GB RAM + 256 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy MediaTek Dimensity 9300 (4 nm; 3,25 GHz),

akumulator: 10090 mAh (ładowanie do 45 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.3,

moduł GPS: tak,

system: Android 14,

wymiary: 285,4×185,4×5,6 mm,

waga: ~575 g,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra – topowy tablet dla wymagających

Jeszcze poziom wyżej plasuje się Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Ten już właściwie może zastąpić laptopa, bo jest wyposażony w olbrzymi, mianowicie 14,6-calowy wyświetlacz. Jest to, naturalnie, tablet z ekranem AMOLED. Wprawdzie panel nie jest matowy, ale ma powłokę antyrefleksyjną, dzięki czemu możliwa jest komfortowa praca.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 9300, z którym współpracuje minimum 12 GB RAM. O wydajność można być spokojnym, tak samo jak o czas działania zapewniany przez akumulator o pojemności 11200 mAh. I mógłbym się tak rozpisywać, ale zamiast tego oddam głos Kubie, który niedawno miał okazję przetestować ten tablet.

„Samsung Galaxy Tab S10 Ultra to po prostu rewelacyjny, flagowy sprzęt, który – rozpatrując go w kategorii tabletów urządzeń z Androidem – jest wręcz bezkonkurencyjny i nie brakuje mu praktycznie niczego. Doskonały ekran, świetna wydajność, bardzo dobre głośniki, wprost świetna bateria, system z gwarancją długiego wsparcia aktualizacjami… Braków i wad naprawdę trudno się tutaj doszukać”.

Najważniejsze cechy tabletu Samsung Galaxy Tab S10 Ultra:

przekątna ekranu: 14,6 cala,

rozdzielczość: 2960×1848 pikseli,

typ wyświetlacza: AMOLED,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 16 GB RAM + 1 TB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy MediaTek Dimensity 9300 (4 nm; 3,25 GHz),

akumulator: 11200 mAh (ładowanie do 45 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3,

moduł GPS: tak,

system: Android 14,

wymiary: 326,4×208,6×5,4 mm,

waga: ~725 g,

cena i dostępność:

Apple iPad Pro 13 M4 – najlepszy iPad w 2025 roku

„Nowy iPad Pro z procesorem M4 to urządzenie, o którym »bardzo dobry« lub »świetny« można powiedzieć w przeważającej większości aspektów” – tak pisał Kuba w recenzji, zwieńczonej notą 8,9/10. Chwalił kapitalny wyświetlacz, wydajność, kulturę pracy, głośniki i konstrukcję.

No to pomówmy o konkretach. Apple iPad Pro 13 M4 został wyposażony w 13-calowy wyświetlacz OLED typu Ultra Retina, 10-rdzeniowy procesor M4, modem 5G oraz akumulator o pojemności 10290 mAh z obsługą szybkiego ładowania (o mocy ~30 W). Wszystko działa świetnie – i podczas pracy, i w trakcie rozrywki.

To taki sprzęt, o którym trudno powiedzieć coś więcej, bo trzeba by tylko chwalić i chwalić, a to nuda. Zamiast tego wspomnę tylko, że do wyboru jest wiele różnych konfiguracji. Nawet więc jeśli taka ilość pamięci, jak poniżej, Ci nie odpowiada, to możesz znaleźć inny wariant – bardziej odpowiedni dla siebie.

Najważniejsze cechy tabletu Apple iPad Pro 13 M4:

przekątna ekranu: 13 cali,

rozdzielczość: 2752×2064 pikseli,

typ wyświetlacza: OLED,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 16 GB RAM + 1 TB na pliki,

procesor: 10-rdzeniowy Apple M4 (3 nm; 4,41 GHz),

akumulator: ~10290 mAh (ładowanie do ~30 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.3,

moduł GPS: tak,

system: iPad OS 17.5,

wymiary: 281,6×215,5×5,1 mm,

waga: ~580 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Recenzja Apple iPad Pro 13 M4 (16 GB/1 TB | Wi-Fi + 5G) ok. 10500 zł Komputronik Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Podsumowanie, czyli który tablet kupić?

Jeśli uważasz, że nie dam Ci tu prostej odpowiedzi na tak zadane pytanie, to… masz rację. Jest tak wiele czynników determinujących to, który tablet dla kogo będzie najlepszy, że po prostu nie da się tego zrobić.

Wierzę jednak, że to zestawienie przynajmniej pomogło Ci się rozeznać w temacie, a może i wybrać idealny tablet dla siebie. Jeśli zaś masz dodatkowe pytania, możesz je zadać w sekcji komentarzy poniżej (do czego zresztą gorąco Cię zachęcam).

To też dobre miejsce, by podzielić się opinią na temat urządzenia, z którego korzystasz na co dzień.