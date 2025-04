Potężny. To słowo dobrze opisuje tablet Oppo Pad 4 Pro

Tablet Oppo Pad 4 Pro został oficjalnie zaprezentowany. Słowo potężny idealnie do niego pasuje – zarówno ze względu na topowy procesor, jak i niemałe gabaryty. Co konkretnie proponuje nam producent?

Wyjątkowo wypasiony smartfon Oppo Find X8 Ultra oraz subtelny zegarek Oppo Watch X2 Mini to jeszcze nie wszystko, czym chiński producent pochwalił się podczas swojego kwietniowego wydarzenia. Trzecia spośród nowości jest równie imponująca, a chodzi konkretnie o Oppo Pad 4 Pro.

Premiera Oppo Pad 4 Pro – to pierwszy tablet ze Snapdragonem 8 Elite

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jest to pierwszy tablet z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite, a więc najpotężniejszym chipsetem mobilnym na rynku. Towarzystwa dotrzymuje mu maksymalnie 16 GB RAM typu LPDDR5X, na pliki zaś przewidziano 256 lub 512 GB pamięci UFS 4.0.

Oppo Pad 4 Pro (fot. Oppo)

Jeśli już teraz Oppo Pad 4 Pro brzmi dla Ciebie jak najlepszy tablet, to koniecznie czytaj dalej, bo to jeszcze nie wszystko. Producent postawił też między innymi na akumulator o sporej pojemności (12140 mAh), który w dodatku można ładować z mocą 67 W. Nie poskąpił także na głośnikach, których łącznie jest osiem i które otrzymały certyfikat Hi-Res Audio.

Choć specyfikacja urządzenia imponuje, to zdecydowanie nie będzie to sprzęt dla każdego. Przede wszystkim dlatego, że został wyposażony w bardzo duży, niemal laptopowy wyświetlacz. Jego ekran LCD ma mianowicie przekątną 13,2 cala. Tak dużą przestrzeń roboczą pomaga wykorzystać wysoka rozdzielczość: 3392×2400 pikseli. Wypada również wspomnieć o zmiennej częstotliwości odświeżania od 30 do 144 Hz oraz jasności sięgającej przyzwoitego poziomu 900 nitów.

Dzięki swoim parametrom tablet ten powinien dobrze sprawdzać się w pracy, ale też w grach, mówimy więc o całkiem wszechstronnym urządzeniu. Żeby jednak nie było tak kolorowo, wielkim nieobecnym jest moduł 5G czy chociażby LTE. Dostępne opcje łączności to Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC.

Oppo Pad 4 Pro (fot. Oppo)

Tak duży ekran i pojemny akumulator przekładają się też na pewien minus, jakim jest spora waga. Tablet Oppo Pad 4 Pro waży aż 675 gramów, więc dłuższe korzystanie z niego może nie być zbyt komfortowe. W kontekście konstrukcji trudno nie zwrócić za to uwagi na grubość, a właściwie smukłość tego urządzenia – jego bok ma niespełna 6 mm.

Dopełnieniem całości są dwa aparaty – 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu – oraz system Android 15 z nakładką ColorOS 15. Urządzenie jest też kompatybilne z fizyczną klawiaturą oraz rysikiem, ale żadnego z tych elementów nie znajdziemy w zestawie.

Specyfikacja Oppo Pad 4 Pro vs Oppo Pad 3 Pro

Przy podsumowaniu specyfikacji tego modelu proponuję porównanie z charakterystyką tabletu Oppo Pad 3 Pro, który zadebiutował w październiku 2024 roku. Choć nie minęło wiele czasu, trochę się zmieniło – spójrz:

Oppo Pad 4 Pro Oppo Pad 3 Pro Wyświetlacz 13,2 cala,

LCD,

3392×2400 pikseli,

do 144 Hz,

jasność do 900 nitów 12,1 cala,

LCD,

3000×2120 pikseli,

do 144 Hz,

jasność do 900 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite

(3 nm; 4,32 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

(4 nm; 3,39 GHz) Pamięć 8-16 GB RAM (LPDDR5X),

256-512 GB (UFS 4.0) 8-16 GB RAM (LPDDR5X),

256 GB-1 TB (UFS 4.0) Akumulator 12140 mAh,

ładowanie do 67 W 9510 mAh,

ładowanie do 67 W Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Aparaty 13 Mpix z tyłu,

8 Mpix z przodu 13 Mpix z tyłu,

8 Mpix z przodu Głośniki 8 głośników Hi-Res 4 głośniki Hi-Res System Android 15 z ColorOS 15 Android 14 z ColorOS 14.1 Wymiary i waga 289,6×209,7×5,97 mm,

675 gramów 268,7×195,1×6,5 mm,

586 gramów

Ile kosztuje Oppo Pad 4 Pro? Cena w Chinach już znana

Początkowo urządzenie dostępne będzie wyłącznie w Chinach. Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne (szarą, srebrną i beżową) oraz cztery konfiguracje, których ceny przedstawiają się następująco:

8/256 GB – 3299 juanów (równowartość ~1710 złotych),

12/256 GB – 3599 juanów (~1865 złotych),

12/512 GB – 3899 juanów (~2020 złotych),

16/512 GB – 4099 juanów (~2120 złotych).

Na razie nie wiadomo, czy model ten pojawi się też w Polsce. Jego poprzednik do nas nie dotarł, ale Oppo Pad 2 – tak. Mówi się również, że swoje tablety z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite przygotowuje także kilku innych producentów, w tym Xiaomi, Redmagic oraz Lenovo.