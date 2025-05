MediaTek Dimensity 8450 już jest. Oczekuj wiele, ale nie zbyt wiele

MediaTek Dimensity 8450 to najnowszy procesor tajwańskiego producenta, stworzony z myślą o smartfonach z pogranicza średniej i wysokiej półki. Ma do zaoferowania sporo, choć równocześnie niewiele więcej niż to, do czego już się przyzwyczailiśmy.

Oto MediaTek Dimensity 8450. Z jedną, małą zmianą

Za nami oficjalna prezentacja smartfonów Oppo Reno 14 i Reno 14 Pro. Ten drugi to pierwsze urządzenie wyposażone w nowy procesor MediaTek Dimensity 8450. Tajwański producent chipsetu nieszczególnie głośno się nim chwali. Poszukałem jednak informacji na jego temat i wiem już, dlaczego tak jest. Odpowiedź raczej Cię nie zaskoczy: po prostu nie ma się czym chwalić.

Nie chodzi o to, że procesor Dimensity 8450 jest słaby. Nic z tych rzeczy – specyfikacja obiecuje sporo mocy obliczeniowej i niezłe możliwości graficzne. Rzecz w tym, że nowy chipset prawie niczym nie różni się od zaprezentowanego w grudniu MediaTek Dimensity 8400. Jedynym aspektem przyciągającym uwagę jest wzrost częstotliwości taktowania głównego rdzenia: z 3,25 do 3,35 GHz.

Niezmiennie jednak mamy do czynienia z CPU tworzonym przez osiem rdzeni Cortex-A725 w układzie 1+3+4, z którym współpracują: GPU Arm Mali-G720 MC7 i autorskie NPU oznaczone numerem 880. Jednostka obsługuje szybką pamięć LPDDR5X i UFS 4.0, oferuje łączność 5G i Wi-Fi 6E oraz cechuje się kompatybilnością z aparatami o rozdzielczości do 320 Mpix i wyświetlaczami WQHD+ o częstotliwości odświeżania sięgającej 144 Hz.

Pomost pomiędzy mającym kilka miesięcy Dimensity 8400 a dopiero co zaprezentowanym, najsłabszym z topowych chipsetów MediaTek Dimensity 9400e, zdecydowanie nie znajduje się więc idealnie na środku. Podsumujmy…

Porównanie MediaTek Dimensity 8450 vs Dimensity 8400 i Dimensity 9400e:

MediaTek Dimensity 8400 MediaTek Dimensity 8450 MediaTek Dimensity 9400e Proces technologiczny 4 nm 4 nm 4 nm CPU 1x Cortex-A725 (3,25 GHz),

3x Cortex-A725,

4x Cortex-A725 1x Cortex-A725 (3,35 GHz),

3x Cortex-A725,

4x Cortex-A725 1x Cortex-X4 (3,4 GHz),

3x Cortex-X4,

4x Cortex-A720 GPU Arm Mali-G720 MC7 Arm Mali-G720 MC7 Arm Immortalis-G720 MC12 NPU MediaTek NPU 880 MediaTek NPU 880 MediaTek NPU 790 Obsługiwana pamięć LPDDR5X (8533 Mb/s),

UFS 4.0 + MCQ LPDDR5X (8533 Mb/s),

UFS 4.0 + MCQ LPDDR5X (8533 Mb/s),

UFS 4.0 + MCQ Obsługiwana łączność 5G (3GPP-R16),

Wi-Fi 6E,

Bluetooth 5.4 5G (3GPP-R16),

Wi-Fi 6E,

Bluetooth 5.4 5G (3GPP-R16),

Wi-Fi 7 (do 7,3 Gb/s),

Bluetooth 6.0 Obsługiwane aparaty 320 Mpix,

wideo do 4K/60fps 320 Mpix,

wideo do 4K/60fps 320 Mpix,

wideo do 8K/30fps Obsługiwane wyświetlacze WQHD+, do 144 Hz WQHD+, do 144 Hz WQHD+, do 180 Hz

Tak, jak już wspomniałem, pierwszym smartfonem wyposażonym w procesor Dimensity 8450 jest Oppo Reno 14 Pro. Wkrótce pewnie dołączą do niego kolejne. W przeszłości pięćdziesiątkami interesowały się między innymi takie firmy, jak Realme, Motorola, Infinix czy Tecno.