Konkret dla graczy. Honor prezentuje nowy smartfon i tablet z serii GT

Honor GT Pro to rasowy smartfon gamingowy z topowymi podzespołami na pokładzie. Zadebiutował dziś na rynku chińskim wraz z tabletem Honor Pad GT. Oba urządzenia mają sporo do zaoferowania graczom.

Smartfon Honor GT Pro zadebiutował. Trudno przejść obok niego obojętnie

Pod koniec 2024 roku zaprezentowany został Honor GT – to gamingowy smartfon, mieszczący potężne podzespoły w całkiem zgrabnej i wcale nie krzykliwej obudowie. Teraz chiński producent pokazał światu jego podrasowaną wersję. Choć w przypadku modelu Honor GT Pro jest to wręcz niedopowiedzenie.

Smartfon Honor GT Pro jest niemal pod każdym względem lepszy niż model bez Pro w nazwie. Zamiast nieco starszego SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ma topowy chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Ma też wyświetlacz, który jest większy i jaśniejszy (osiąga zawrotne 6000 nitów!), a do tego oferuje wyższą rozdzielczość i obsługuje odświeżanie z częstotliwością aż 144 Hz (a nie tylko 120 Hz).

Poprawki nie ominęły też zestawu aparatów. W nowym modelu głównemu sensorowi 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) towarzyszą dwa kolejne oczka o takiej samej rozdzielczości: teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym i OIS oraz obiektyw ultraszerokokątny. Równie wysoką rozdzielczością może pochwalić się aparat z przodu.

Wielu osobom spodobać może się również zwiększenie pojemności akumulatora – z 5300 do aż 7200 mAh. Wprawdzie spadła przy tym maksymalna moc ładowania, ale 90 W to wciąż wartość, na którą trudno narzekać. Podsumujmy sobie to wszystko, porównując przy okazji oba modele…

Specyfikacja Honor GT Pro vs Honor GT – porównanie

Honor GT Pro Honor GT Wyświetlacz 6,78 cala,

AMOLED,

144 Hz,

2800×1264 pikseli,

do 6000 nitów 6,7 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2664×1200 pikseli,

do 4000 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite

(3 nm; 4,47 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

(4 nm; 3,3 GHz) Pamięć 12/16 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki 12/16 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki Aparaty 50 Mpix (f/1.95) z OIS,

50 Mpix (f/2.4) z OIS – teleobiektyw,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny,

przód: 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/1.95) z OIS,

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

przód: 16 Mpix (f/2.45) Akumulator 7200 mAh,

ładowanie do 90 W 5300 mAh,

ładowanie do 100 W Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.3, NFC System Android 15 / MagicOS 9.0 Android 15 / MagicOS 9.0 Wymiary i waga 162,1×75,7×8,58 mm,

212 gramów 161×74,2×7,7 mm,

196 gramów Odporność IP68 / IP69 IP65

A jak przedstawiają się ceny? W Chinach, gdzie smartfon trafił już do sprzedaży, tak:

12/256 GB – 3699 juanów (równowartość około 1905 złotych),

12/512 GB – 3999 juanów (~2060 złotych),

16/512 GB – 4299 juanów (~2215 złotych),

16 GB/1 TB – 4799 juanów (~2470 złotych).

Jest też gamingowy tablet Honor Pad GT – specyfikacja wygląda nieźle

Rodzina GT powiększyła się także o tablet Honor Pad GT, który również został stworzony z myślą o graczach. Jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 8350 (o taktowaniu sięgającym 3,35 GHz), z którym współpracuje 8 lub 12 GB RAM i maksymalnie 512 GB pamięci masowej.

Obraz wyświetlany jest na 11,5-calowym ekranie LCD o rozdzielczości 2800×1840 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności dochodzącej do 500 nitów. Długi czas działania zapewniać ma natomiast akumulator o pojemności 10100 mAh.

Honor Pad GT (fot. Honor)

Do tego dochodzą dwa aparaty: 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu, a za łączność bezprzewodową odpowiadają moduły Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Dodam jeszcze, że wymiary urządzenia to 259,1×176,1×6,12 mm, a waga wynosi jedynie 480 gramów.

Ile kosztuje tablet Honor Pad GT? Cena w Chinach

Jak na razie tablet dostępny jest wyłącznie w Chinach, gdzie ceny poszczególnych konfiguracji przedstawiają się następująco:

8/128 GB – 1899 juanów (~980 złotych),

8/256 GB – 2199 juanów (~1130 złotych),

12/256 GB – 2499 juanów (~1285 złotych),

12/512 GB – 2799 juanów (~1440 złotych).

Póki co nie padły żadne zapowiedzi na temat rozszerzenia dostępności opisywanych tu urządzeń. Cóż, fajnie byłoby je zobaczyć w Polsce.