To bestia! Smartfon Vivo X200 Ultra oficjalnie zadebiutował

Od dawna zapowiadany smartfon Vivo X200 Ultra oficjalnie zadebiutował na rynku. To prawdziwa bestia, wyposażona w topowe podzespoły: od procesora, przez pamięć i wyświetlacz, aż po – przede wszystkim – komponenty fotograficzne. Równocześnie w sprzedaży pojawił się model Vivo X200s.

Premiera Vivo X200 Ultra. To bestia!

Vivo X200 Ultra to prawdziwy potwór – rasowy flagowiec, mający na pokładzie tylko to, co najlepsze. Jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, któremu towarzyszy maksymalnie 16 GB RAM typu LPDDR5X Ultra oraz 256 GB, 512 GB lub nawet 1 TB pamięci masowej w najnowszym formacie UFS 4.1. Niezły czas pracy zaś powinien zapewnić akumulator o pojemności 6000 mAh. Obsługuje szybkie ładowanie z mocą 90 W i ładowanie bezprzewodowe z mocą 40 W.

Front urządzenia wypełnia 6,82-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości 3168×1440 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej aż do 4500 nitów. Fragment dla siebie zabiera także kamerka do selfie o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.5) zdolna do rejestrowania wideo 4K z płynnością 60 klatek na sekundę.

Vivo X200 Ultra (fot. Vivo)

Jeszcze ciekawiej jest z tyłu, gdzie zainstalowane zostały trzy aparaty: główny Sony LYT-818 o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.7) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), peryskopowy teleobiektyw Samsung ISOCELL HP9 o rozdzielczości 200 Mpix (f/2.3) z OIS i 3,7-krotnym zoomem optycznym oraz ultraszerokokątna jednostka 50 Mpix (f/2.0) – to także Sony LYT-818 i również z OIS. Podstawowy moduł jest w stanie nagrywać wideo 4K/120fps lub 8K/30fps.

Niezwykle szerokie możliwości fotograficzne mają być zresztą znakiem rozpoznawczym nowego smartfona Vivo. Producent postarał się też o dwa układy ISP w środku: standardowy V3+ (głównie do redukcji szumów) oraz VS1 do poprawy ekspozycji i ostrości. Ponadto mamy tu dodatkowy przycisk fizyczny, pełniący funkcję spustu migawki – taki sam ma iPhone 16 Pro Max, a niedawno widzieliśmy go także w smartfonie z Androidem, mianowicie w modelu Honor 400 Lite.

Vivo X200 Ultra (fot. Vivo)

Smartfon Vivo X200 Ultra jest dostępny w Chinach. Do wyboru są trzy kolory (czarny, czerwony lub biały) i cztery warianty, których ceny przedstawiają się następująco:

12/256 GB – 6499 juanów (równowartość ~3295 złotych),

16/512 GB – 6999 juanów (~3545 złotych),

16 GB/1 TB – 7999 juanów (~4055 złotych),

16 GB/1 TB z zestawem Photography Set – 9699 juanów (~4915 złotych).

Photography Set to zestaw akcesoriów, na który składają się między innymi: etui, zewnętrzny akumulator o pojemności 2300 mAh oraz – przede wszystkim – dodatkowy obiektyw zwiększający maksymalny zoom o 2,35x.

Photography Set do Vivo X200 Ultra (fot. Vivo)

Jest też Vivo X200s – z największym akumulatorem w historii serii

Wraz z wariantem Ultra w rodzinie Dwusetek pojawił się także smartfon Vivo X200s. To nieco bardziej kompaktowy sprzęt, stanowiący rozwinięcie modelu podstawowego. Tak jak on ma 6,67-calowy ekran AMOLED, cechujący się rozdzielczością 2800×1260 i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Maksymalna jasność wzrosła jednak z 4500 do 5000 nitów.

Zasługuje na uwagę przede wszystkim dlatego, że jest to pierwszy smartfon z procesorem MediaTek Dimensity 9400+ na pokładzie. To topowy chipset w ofercie tajwańskiego producenta, oferujący częstotliwość taktowania do 3,73 GHz. Urządzenie może też pochwalić się obsługą pamięci UFS 4.1, której może mieć maksymalnie 1 TB. Jeśli zaś chodzi o RAM to opcje są dwie – 12 lub 16 GB.

Vivo X200s (fot. Vivo)

Vivo X200s ma taki sam układ aparatów jak model podstawowy, a więc z tyłu mamy trzy oczka o rozdzielczości 50 Mpix: główny sensor (f/1.57), peryskopowy teleobiektyw (f/2.57) oraz moduł ultraszerokokątny (f/2.0). Z przodu zaś zainstalowano czujnik o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.0).

Jeśli natomiast chodzi o cechy, którymi eSka góruje nad modelem podstawowym, to poza procesorem warto jeszcze wspomnieć o krzemowo-węglowym akumulatorze, którego pojemność wzrosła z 5800 do 6200 mAh. Maksymalna moc ładowania nadal wynosi 90 W, ale dorzucono jeszcze opcję bezprzewodowego uzupełniania energii (z mocą 40 W).

Vivo X200s (fot. Vivo)

W przypadku modelu Vivo X200s klienci w Chinach mają do wyboru cztery kolory (fioletowy, zielony, biały i czarny) i aż pięć konfiguracji. Oto ceny:

12/256 GB – 4199 juanów (~2130 złotych),

16/256 GB – 4399 juanów (~2230 złotych),

12/512 GB – 4699 juanów (~2380 złotych),

16/512 GB – 4999 juanów (~2535 złotych),

16 GB/1 TB – 5499 juanów (~2785 złotych).

Specyfikacja Vivo X200 Ultra vs pozostałe modele z serii

Poniżej możesz zobaczyć tabelkę podsumowującą najważniejsze elementy specyfikacji tych dwóch modeli, jak również pozostałych urządzeń z serii Vivo X200. Zobacz, na czym polegają różnice, a gdzie widać podobieństwa:

Vivo X200 Ultra Vivo X200 Pro Vivo X200 Pro Mini Vivo X200s Vivo X200 Wyświetlacz 6,82 cala,

AMOLED,

120 Hz,

3168×1440 pikseli,

do 4500 nitów 6,78 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2800×1260 pikseli,

do 4500 nitów 6,31 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2640×1216 pikseli,

do 4500 nitów 6,67 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2800×1260 pikseli,

do 5000 nitów 6,67 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2800×1260 pikseli,

do 4500 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite

(3 nm; 4,32 GHz) MediaTek Dimensity 9400

(3 nm; 3,63 GHz) MediaTek Dimensity 9400

(3 nm; 3,63 GHz) MediaTek Dimensity 9400+

(3 nm; 3,73 GHz) MediaTek Dimensity 9400

(3 nm; 3,63 GHz) Pamięć 12/16 GB RAM LPDDR5X,

256 GB-1 TB (UFS 4.1) 12/16 GB RAM LPDDR5X,

256 GB-1 TB (UFS 4.0) 12/16 GB RAM LPDDR5X,

256 GB-1 TB (UFS 4.0) 12/16 GB RAM LPDDR5X,

256 GB-1 TB (UFS 4.1) 12/16 GB RAM LPDDR5X,

256 GB-1 TB (UFS 4.0) Akumulator 6000 mAh,

ładowanie do 90 W

(bezprzewodowe: 40 W) 6000 mAh,

ładowanie do 90 W

(bezprzewodowe: 30 W) 5700 mAh,

ładowanie do 90 W

(bezprzewodowe: 30 W) 6200 mAh,

ładowanie do 90 W

(bezprzewodowe: 40 W) 5800 mAh,

ładowanie do 90 W Aparaty 50 Mpix (f/1.7) z OIS,

200 Mpix (f/2.3) z OIS – teleobiektyw (3x),

50 Mpix (f/2.0) z OIS – ultraszerokokątny,

przód: 50 Mpix (f/2.5) 50 Mpix (f/1.57) z OIS,

200 Mpix (f/2.67) z OIS – teleobiektyw (3x),

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny,

przód: 32 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/1.57) z OIS,

50 Mpix (f/2.57) z OIS – teleobiektyw (3x),

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny,

przód: 32 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/1.57) z OIS,

50 Mpix (f/2.57) z OIS – teleobiektyw (3x),

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny,

przód: 32 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/1.57) z OIS,

50 Mpix (f/2.57) z OIS – teleobiektyw (3x),

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny, przód:

32 Mpix (f/2.0) System Android 15 / OriginOS 5 Android 15 / OriginOS 5 Android 15 / OriginOS 5 Android 15 / OriginOS 5 Android 15 / OriginOS 5 Wymiary i waga 163,14×76,76×8,69 mm,

~230 gramów 162,36×75,95×8,2-8,49 mm,

~225 gramów 150,83×71,76×8,15 mm,

187 gramów 160,01×74,29×7,99 mm,

~205 gramów 160,27×74,81×7,99 mm,

197 gramów Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69

Kiedy Vivo X200 w Polsce? Odpowiedź pojawi się już wkrótce

Na razie nie pojawiły się żadne informacje na temat ewentualnej dostępności dwóch nowości poza Państwem Środka. Być może czegoś więcej w tym kontekście dowiemy się już 24 kwietnia 2025 roku, kiedy to odbędzie się wydarzenie poświęcone powrotowi marki Vivo do Polski.

To właśnie podczas tej imprezy spodziewamy się usłyszeć oficjalne potwierdzenie i konkretne informacje na temat premiery modelu Vivo X200 Pro w naszym kraju.