Premiera Redmi Note 12T Pro. Czym różni się od modeli bez „T” w nazwie?

Jeszcze chwila, a połapanie się w specyfikacji technicznej każdego modelu Redmi Note 12 w 2023 roku będzie wymagać obszernej tabeli w Excelu. Model Note 12T Pro to kolejny, obok Note 12 Pro i Note 12 Pro+ smartfon producenta z „Pro” w nazwie na 2023 rok. Czy sprzęt mocno różni się od starszych modeli dostępnych w Polsce?

Redmi Note 12T Pro – zaskoczenia nie stwierdzono

Na woła roboczego w Redmi Note 12T Pro wybrano jednostkę MediaTeka – Dimensity 8200 Ultra. Temperaturę wewnątrz kontroluje chłodzenie wodne z pomocą komory próżniowej a do współpracy zaproszono również 8 GB lub 12 GB RAM LPDDR5 i od 128 do 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Od strony komunikacji możemy liczyć na 5G, DualSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 czy NFC – standard w tej klasie.

Układ aparatów nie wyróżnia się ani na plus, ani na minus. Tył zarezerwowano dla trzech jednostek: głównego oczka na sensorze Omnivision OV64B o rozdzielczości 64 Mpix i możliwości nagrywania w 4K, ultraszerokokątnej kamerki z polem widzenia 119 stopni i sensorze 8 Mpix oraz makro 2 Mpix. Za zdjęcia z przodu odpowiada moduł OV16A1 16 Mpix z funkcją nagrywania wideo w Full HD.

Zamiast OLED-a – LCD na bogato

Zaskakujące wydaje się jednak postawienie na ekran wykonany w technologii LCD zamiast na rozwiązania z organiczną diodą. Przekątna wyświetlacza wynosi 6,6 cala, rozdzielczość to 2460 na 1080 pikseli – na tym etapie wydaje się, że sprzęt prosi się o utonięcie w morzu innych przeciętniaków.

Źródło: Redmi

Na szczęście reszta specyfikacji wyświetlacza nieco ratuje sytuację. Panel nie tylko oferuje maksymalną częstotliwość odświeżania o wartości 144 Hz, ale jest również adaptacyjny w zakresie 30/48/50/60/90/120/144 Hz, co pozytywnie wpływa na pracę na baterii.

Dodatkowo możemy liczyć na ściemnianie prądem stałym (DC Dimming), 10-bitową głębię kolorów, maksymalną jasność 650 nitów, 2047 poziomów jasności i wsparcie dla Dolby Vision oraz HDR10. Od strony audio znajdziemy zarówno głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos jak i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Bateria tylko nieznacznie przekracza oczekiwania wobec współczesnych urządzeń z tej półki – zamiast 5000 mAh mamy bowiem 5080 mAh. Redmi zadbało również o szybkie ładowanie o mocy 67 W. Po wyjęciu smartfonu z pudełka czeka na nas nakładka MIUI 14 oparta na Androidzie 13.

Źródło: Redmi

Czym się różni od Note 12 Pro i Pro+?

Jak się ma nowy przedstawiciel w rodzinie do innych modeli z dopiskiem Pro, w tym dostępnych w Polsce Note 12 Pro i Pro+? Przede wszystkim modele bez „T” korzystają z układu MediaTek Dimensity 1080 i innego zakresu pamięci:

6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej w Note 12 Pro,

8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej w Note 12 Pro+.

Obydwa urządzenia mają też mniejszą baterię 5000 mAh. O ile jednak Note 12 Pro ładuje się z taką samą maksymalną mocą 67 W jak wersja „T”, to już Plus serwuje ultraszybkie 120 W.

Note 12 Pro (po lewej) i Note 12 Pro+ (po prawej) (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo; Redmi)

Na pokładzie Note’ów 12 Pro i Pro+ występuje niższa o jeden numerek wersja modułu Bluetooth (5.2 zamiast 5.3). Natomiast Wi-Fi 6, NFC czy DualSIM to cecha wspólna całej trójki. Co się tyczy aparatów, widoczna różnica występuje wyłącznie w głównym module: Note 12 Pro korzysta z matrycy IMX766 50 Mpix, Note 12 Pro+ z matrycy 200 Mpix, a Note 12T Pro z OV64B 64 Mpix.

No i nie zapominajmy o najbardziej kontrowersyjnym elemencie, czyli wyświetlaczu. Note 12 Pro i Note 12 Pro+ wyposażono w ekrany AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Note 12T Pro musi natomiast bronić się trochę mniejszym panelem LCD, ale za to z szeregiem bajerów, których części nie poskąpiono starszym modelom (m.in. Dolby Vision i HDR 10) a część oferuje tylko Note 12T Pro (adaptacyjne odświeżanie ekranu czy DC dimming).

8 Ocena

Redmi Note 12T Pro – cena

Urządzenie jest dostępne w trzech kolorach – białym, błękitnym i czarnym. Ceny w oficjalnym sklepie zaczynają się od 1999 juanów (~1200 złotych). Jeżeli telefon miałby pojawić się w Polsce, to ciężko powiedzieć, czy spotkalibyśmy go właśnie jako Note 12T Pro. Z perspektywy wyświetlacza nawet bazowy Redmi 12 Note oferuje panel AMOLED, a coś czuję, że ekran jest czymś, na co klienci w Polsce zwracają uwagę.