Mocarz. Tablet OnePlus Pad Pro oficjalnie zaprezentowany

OnePlus pokazał światu swoje najnowsze produkty. Wśród nich znalazł się tablet z solidnymi podzespołami. Na tyle dobrymi, by zasłużyć sobie na dodatek w postaci „Pro” w nazwie.

Tablet klasy Pro

Najnowszy produkt OnePlusa to tablet mający pełnić rolę flagowego w tej kategorii urządzeń. Zadziwiające jest jednak, że firma nie zdradziła zbyt wielu informacji na jego temat. Podczas prezentacji przekazano jedynie garść danych, bez wchodzenia w szczegóły.

Są oczywiście rzeczy, których jesteśmy pewni. O potencjale nowego urządzenia świadczy obecność procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Oznacza to, że tablet powinien swobodnie panować nad wszystkimi zadaniami, jakich będzie wymagać od niego użytkownik.

Treści wyświetlane są na 12,1-calowym ekranie LCD 3K (3000 x 2120 pikseli). Częstotliwość odświeżania określono na solidne 144 Hz, jasność wyświetlacza to maksymalne 900 nitów, a współczynnik proporcji wynosi 7:5. Sprzęt zyskał atest Dolby Vision.

OnePlus Pad Pro (źródło: Android Authority)

Oprogramowanie to Android „przypudrowany” nakładką Color OS. Producent wyposażył ją w takie dodatkowe funkcje jak możliwość udostępniania hotspotu jednym kliknięciem.

Obudowa ma grubość 6,49 mm, a to niewiele. Zresztą waga urządzenia też nie jest duża: to 584 gramy. Do urządzenia można dobrać akcesoria w postaci etui z klawiaturą i podstawką, a także rysika.

OnePlus Pad Pro – ile kosztuje?

Jest kilka szczegółów, których OnePlus na razie nie zdradził. Dotyczy to na przykład pojemności baterii, zestawu modułów łączności, wykorzystanych aparatów czy choćby liczby głośników. Nie omieszkał jednak podać ceny.

Za OnePlusa Pad Pro trzeba dać 2799 juanów, co w przeliczeniu daje nam jakieś 1520 złotych. Nie wiadomo do końca, o jakiej wersji pamięciowej tu mowa, ale nie wyobrażam sobie, żeby tablet z topowym procesorem miał mniej niż 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane. Coś takiego byłoby niedopuszczalne w tej półce wydajnościowej.

Nie ma żadnej gwarancji, że Pad Pro trafi do Polski, ale biorąc pod uwagę, że pierwszy tablet tej firmy zawitał do Europy, można być dobrej myśli.