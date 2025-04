To totalnie dwa różne tablety. Łączy je tylko jedno

Kolejne dwa nowe tablety zadebiutowały na rynku. Można powiedzieć, że są one z dwóch całkowicie innych bajek, jednak łączy je jeden element – dołączyły do oferty tego samego, znanego na całym świecie producenta.

Tablet Vivo Pad SE to budżetowy sprzęt dla uczniów

Jako że to sprzęt, który ma być przede wszystkim narzędziem do nauki, producent nie potraktował po macoszemu jego ekranu, ponieważ ma on rozdzielczość 2464×1600 pikseli przy przekątnej 12,3 cala, zatem powinien zapewnić wysoki komfort podczas użytkowania.

Szczególnie że do tego odświeży obraz z (wystarczającą tutaj) częstotliwością 90 Hz i obsłuży 100% palety barw sRGB. Maksymalna jasność wyświetlacza (LCD) to 600 nitów (w związku z czym raczej sprawdzi się w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz). Producent przygotował też wersję z matowym ekranem – korzystanie z niej ma przypominać obcowanie z papierem.

Vivo Pad SE (źródło: Vivo)

Tablet Vivo Pad SE oferuje ogromną bazę zawartości do nauki na różnych etapach edukacji – wśród niej producent wymienia lekcje prowadzone przez „sławnych nauczycieli” i ponad 300 milionów (!) pytań, a także kursy słuchania, mówienia, czytania i pisania. Oprogramowanie zapewnia również wykresy, które przedstawiają postępy w nauce i mają pomóc zlokalizować „słabe punkty”.

Niezbędną do nauki moc obliczeniową zapewni ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon z GPU o taktowaniu do 955 MHz, produkowany z użyciem 4-nm procesu technologicznego – producent nie podaje jego nazwy. Użytkownicy będą mieli do dyspozycji też do 8 GB RAM LPDDR4X i do 256 GB wbudowanej pamięci typu UFS 3.1 oraz dwa 5 Mpix aparaty i cztery głośniki stereo, a całość zasili akumulator o pojemności 8500 mAh, który ma wystarczyć na 8 godzin odtwarzania wideo. Można go ładować z mocą do 15 W.

W sprzedaży w Chinach dostępnych będzie w sumie sześć modeli:

6/128 GB za 999 juanów (równowartość około 510 złotych) lub za 1199 juanów (~610 złotych) z matowym ekranem;

8/128 GB za 1299 juanów (~665 złotych) lub za 1499 juanów (~765 złotych) z matowym ekranem;

8/256 GB za 1599 juanów (~820 złotych) lub za 1799 juanów (~920 złotych) z matowym ekranem.

Tablet Vivo Pad 5 Pro to z kolei propozycja z wysokiej półki

Model ten kierowany jest natomiast do osób, które wykorzystają go jako narzędzie do pracy. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu bardzo wydajnego procesora MediaTek Dimensity 9400 (3 nm), do 16 GB RAM LPDDR5X, do 512 GB pamięci wbudowanej typu UFS 4.1 (wersja 128 GB ma kości UFS 3.1) i akumulatora o pojemności 12050 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 66 W.

Tablet Vivo Pad 5 Pro wyposażono też w wyświetlacz LCD o przekątnej 13 cali, proporcjach 3:2 i rozdzielczości 3096×2064 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością nawet 144 Hz i próbkuje dotyk z prędkością do 480 Hz oraz osiąga jasność do 1200 nitów i wspiera HDR10. Można go obsłużyć również rysikiem, który nie wchodzi w skład zestawu sprzedażowego, ale pozwala zwiększyć funkcjonalność urządzenia podczas pracy.

Vivo Pad 5 Pro – w białym kolorze jest tylko wersja „lekka” (źródło: Vivo)

Na wyposażeniu tego urządzenia znajdują się również dwa aparaty: 13 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie oraz aż 8 głośników, które mają zapewnić „panoramiczny” dźwięk. Użytkownicy będą mieli do dyspozycji także Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 i port USB-C (USB 3.2 Gen 1).

Tablet Vivo Pad 5 Pro będzie dostępny w Chinach w dwóch wersjach – standardowej i „lekkiej”, wyróżniającej się mniejszą grubością (5,96 mm vs 6,07 mm) i wagą (578 vs 635 gramów). Ceny wynoszą:

2999 juanów (~1530 złotych) – 8/128 GB;

3099 juanów (~1580 złotych) – 8/256 GB;

3399 juanów (~1735 złotych) – 12/256 GB;

3699 juanów (~1890 złotych) – 12/512 GB;

3899 juanów (~1990 złotych) – 16/512 GB za wersję standardową i „lekką” w konfiguracji 12/256 GB;

4399 juanów (~2245 złotych) – 16/512 GB (wariant „lekki”).

Na tę chwilę nie wiadomo, czy tablet Vivo Pad SE i Vivo Pad 5 Pro trafią do sprzedaży w Polsce.