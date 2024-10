Iqoo 13 to świetny smartfon. Ale nie dla Polaka

Oficjalnej prezentacji doczekał się smartfon Iqoo 13. Wygląda naprawdę nieźle i jego specyfikacja także nie rozczarowuje. Niestety nie ma się co nastawiać na to, że urządzenie pojawi się też na polskim rynku.

Specyfikacja Iqoo 13 wskazuje na moc

Iqoo 13 to rasowy flagowiec wyposażony w najbardziej zaawansowany procesor mobilny na rynku: Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Można więc liczyć na pierwszorzędną wydajność, szczególnie że jednostka współpracuje z 12 lub 16 GB RAM typu LPDDR5X. Szybkie przetwarzanie danych zapewnia z kolei pamięć UFS 4.0, której – w zależności od wariantu – może być 256 GB, 512 GB albo i 1 TB.

Producent zamontował w środku także potężny akumulator – o pojemności 6150 mAh. Użytkownicy mogą zatem oczekiwać długiego czasu działania, ale nie muszą nastawiać się na długie ładowanie, bo energia może być uzupełniania z mocą nawet 120 W. Setkę osiąga ponoć w pół godziny.

Smartfon Iqoo 13 ma też świetny ekran i trzy aparaty 50 Mpix

Prawie cały front wypełnia 6,78-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości 3168×1440 pikseli i dynamicznej częstotliwości odświeżania sięgającej 144 Hz. Plusem jest też jasność tego panelu, dochodząca aż do 4500 nitów. Odrobinę przestrzeni dla siebie zabiera jeszcze aparat 32 Mpix (f/2.45) do selfie. A skoro już przy fotografii jesteśmy…

Iqoo 13 (fot. Iqoo)

Smartfon Iqoo 13 oddaje do dyspozycji użytkowników trzy aparaty 50 Mpix. Podstawowy bazuje na 1/1,49-calowym sensorze Sony IMX921, cechuje się przysłoną f/1.88 i oferuje optyczną stabilizację obrazu (OIS). Towarzystwa dotrzymują mu: ultraszeroka kamera z obiektywem 150° i przysłoną f/2.0 oraz teleobiektyw z sensorem Sony IMX816, przysłoną f/1.85 i stabilizacją, oferujący 4-krotny zoom optyczny.

Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15 z nakładką Origins OS 5.0 w Chinach lub Funtouch OS 15 poza Państwem Środka. Warto też zwrócić uwagę na wykonaną częściowo z aluminium konstrukcję, która cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69. Ciekawostką jest również świetlna otoczka wokół wyspy aparatów.

A ile kosztuje?

W Chinach ceny Iqoo 13 prezentują się następująco:

12/256 GB – 3999 juanów (równowartość ~2255 złotych),

16/256 GB – 4299 juanów (~2420 złotych),

12/512 GB – 4499 juanów (~2535 złotych),

16/512 GB – 4699 juanów (~2645 złotych),

16 GB/1 TB – 5199 juanów (~2930 złotych).

Wszystko to brzmi więc naprawdę dobrze, ale niestety nic nie wskazuje na to, by coś miało się zmienić i smartfony tego producenta zaczęły trafiać na polski rynek. Szkoda.