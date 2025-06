Ile osób korzysta z GG? Liczba użytkowników Cię zaskoczy

Choć GG lata świetności ma już dawno za sobą, to pracuje bardzo ciężko, aby przywrócić sobie dawną chwałę. Jeśli myślicie, że nikt nie korzysta z tego komunikatora, to jesteście w błędzie. Co więcej, właściciele ex-Gadu-Gadu mają bardzo ambitne plany, wykraczające poza Polskę.

Ile osób korzysta z GG w Polsce w 2025 roku?

Okres, gdy Gadu-Gadu było najpopularniejszym komunikatorem internetowym w Polsce, dawno minęły. Dziś wiele brakuje mu, aby znaleźć się w tym gronie, lecz nie jest też tak, że nikt z niego nie korzysta. Spółka Fintecom S.A., która od 2018 roku jest właścicielem marki GG, podała dziś informację na temat liczby użytkowników. Może być ona dla Was zaskakująca.

Aplikacja GG na laptopie i smartfonie (źródło: GG)

Okazuje się bowiem, że dziś regularnie z komunikatora GG korzysta ponad 400 tysięcy użytkowników – robią to w aplikacjach urządzenia mobilne, za pośrednictwem przeglądarki oraz przez program przeznaczony na komputery. Nie można zatem powiedzieć, że w 2025 roku nikt nie używa Gadu-Gadu, gdyż robią to też firmy z sektora MSP.

Co więcej, równocześnie dość pokaźne jest grono użytkowników, które ma wykupioną płatną subskrypcję GG Premium – płaci za nią ponad 13 tysięcy użytkowników. Aktualnie kosztuje ona 9,90 złotych za miesiąc lub 49,50 złotych za pół roku albo 89 złotych za 12 miesięcy. Korzyści, jakie daje abonament, to:

kod dostępu do audiobooków BookBeat na 75 dni,

brak reklam,

200 zdjęć w Galerii,

własny GG Czat na stronę internetową,

możliwość skrócenia 100 linków miesięcznie,

nielimitowane wiadomości i zaproszenia od nieznajomych,

usługa przechowywania plików przez 24 miesiące,

profil w czołówce wyników wyszukiwania,

dostęp do asystenta AI na GG.

Korzyści, jakie daje subskrypcja GG Premium (źródło: GG)

GG chce zmienić się w GGapp i stać się superaplikacją

Spółka Fintecom ogłosiła, że GG zmieni się w GGapp, która umożliwi nie tylko wysyłanie i odbieranie wiadomości oraz prowadzenie rozmów wideo, ale zapewni też funkcję społecznościową z możliwością udostępniania postów, zdjęć i filmów.

Ponadto GGapp zaoferuje płatności mobilne online, funkcję wysyłania pieniędzy innym użytkownikom z opcją wymiany walut oraz dostęp do „szerokiego katalogu usług cyfrowych i e-commerce”. Firma Fintecom chce, aby aplikacja była używana nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie.

Z pewnością wymagać to będzie dużego wysiłku i reklamy, ale jeśli się uda – być może marka GG przestanie być w oczach większości osób „reliktem przeszłości”, a stanie się użytecznym na co dzień, wielofunkcyjnym narzędziem z polskim rodowodem, znanym na całym Starym Kontynencie. Jego pierwotni twórcy na pewno nie wyobrażali sobie takiej przyszłości.