Oppo Find X8 Ultra zadebiutował. Ten smartfon potrafi zachwycić

Właśnie poznaliśmy (prawdopodobnie) jednego z najlepszych smartfonów 2025 roku. Oto Oppo Find X8 Ultra, czyli sprzęt dla zdecydowanie wymagających.

Tak wygląda specyfikacja Oppo Find X8 Ultra

Chociażby Oppo Find X8 Pro okazał się naprawdę udaną konstrukcją. Z kolei rok temu zadebiutował Oppo Find X7 Ultra, czyli smartfon potrafiący olśnić wielu użytkowników i recenzentów. Nie powinno więc dziwić, że sporo osób czekało na premierę kolejnego smartfona tego chińskiego producenta. Model Find X8 Ultra właśnie został oficjalnie zaprezentowany.

Oppo Find X8 Ultra ma czym się pochwalić i raczej nie zawiedzie osób, które go wyczekiwały. Uwagę z pewnością zwraca spory, 6,82-calowy ekran LTPO OLED z częstotliwością odświeżania 1-120 Hz. Jego rozdzielczość wynosi 3168 x 1440 pikseli i szczytowo osiąga jasność na poziomie 1600 nitów, więc odczytanie jakichkolwiek treści w pełnym słońcu nie będzie problemem.

Sercem urządzenia jest Snapdragon 8 Elite, któremu towarzyszy maksymalnie 16 GB RAM LPDDR5X-9600 i do 1 TB UFS 4.1 przestrzeni na dane użytkownika. Długi czas pracy będzie starał się zapewnić akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 6100 mAh. Mamy ładowanie SUPERVOOC o mocy 100 W i technologię indukcyjnego uzupełniania energii AIRVOOC o mocy 50 W. Do tego dochodzi ładownie zwrotne 10 W.

Wcześniejsze źródła wskazywały, że na plecach Oppo Find X8 Ultra znajdą się cztery potężne aparaty. Możemy stwierdzić, że była to poprawna zapowiedź tego, co oferuje omawiany smartfon. Główna aparat to 50 Mpix, 23 mm, f/1.8 z 1-calowym sensorem Sony LYT900. Następnie mamy dwa aparaty z peryskopowym zoomem – pierwszy 50 Mpix, f/2.1, 1/1,56″, 70 mm i 3-krotny zoom optyczny, a drugi teleobiektyw 50 Mpix charakteryzuje się 6-krotnym zoomem, czujnikiem LYT600 1/1,95″, 135 mm i f/3,1.

Czwarty to aparat ultraszerokokątny 50 Mpix, 15 mm, f/2.0 i kącie widzenia 120 stopni. Wypada jeszcze wspomnieć o poprzednim aparacie – 32 Mpix, f/2.4, 21 mm, LYT506. Producent chwali się technologią HyperTone Image Engine, która ma zapewnić jeszcze lepsze zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych.

Skoro jesteśmy przy robieniu zdjęć, to warto zauważyć obecność fizycznego przycisku Quick Button przeznaczonego do sterowania aparatem. Na przeciwnym boku znalazł się kolejny przycisk Shortcut Button, którego zadaniem – jak sugeruje już sama nazwa – jest możliwość przypisania skrótu do różnych funkcji i aplikacji. Oczywiście nie zabrakło przycisku zasilania czy przycisku sterowania poziomem głośności.

Oppo Find X8 Ultra to również Android 15 z ColorOS 15, mniej milimetrów w pasie względem poprzednika – 8,78 mm zamiast 9,5 mm, a także klasa odporność IP68 i IP69. Atrakcyjna obudowa ma dobrze znosić przypadkowe upadki, ale testowanie tego jest niekoniecznie wskazane.

Oppo Find X8 Ultra – cena i dostępność

Smartfon będzie dostępny w sprzedaży w Chinach od 16 kwietnia. Niestety nie ma informacji na temat jego ewentualnej premiery w Europie. Przejdźmy więc do cen obowiązujących na chińskim rynku: