Jaki procesor ma najwydajniejszy smartfon na rynku? Na 50% trafisz

Kolejny miesiąc i znów producenci chipsetów do smartfonów zamienili się miejscami. W marcu tajwański MediaTek pokonał amerykańską firmę Qualcomm i chwilowo to do niego należy tytuł twórcy najwydajniejszego układu mobilnego. Oczywiście nie jest to do końca miarodajne, gdyż są to tylko wyniki syntetycznych testów, a do tego AnTuTu umieszcza w rankingu wyłącznie urządzenia, które zaliczyły w danym miesiącu minimum 1000 prób. Warunki są jednak dla wszystkich takie same, więc spójrzmy, jak to wygląda.

Najwydajniejsze smartfony na rynku – ranking AnTuTu za marzec 2025

W lutowym rankingu AnTuTu najwyżej uplasował się smartfon wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Miesiąc później jednak na szczyt powrócił chipset MediaTek Dimensity 9400. Pierwsze miejsce należy konkretnie do modelu Vivo X200 Pro, któremu udało się wykręcić wynik 2902298.

Dimensity 9400 widzimy także na najniższym stopniu podium, zajmowanym przez Iqoo Neo 10 Pro (2817285), a przedziela je Iqoo 13 z topowym Snapdragonem (2885754). Do Amerykanów należą też kolejne pozycje – od czwartej do siódmej (na których plasują się, kolejno, OnePlus 13, OnePlus Ace 5 Pro oraz Realme GT 7 Pro w wersji Racing Edition, a następnie w standardowej), jak również dziewiąta (Redmi K80 Pro). Ósma i dziesiąta padły łupem firmy MediaTek, a konkretnie do smartfonów Oppo Find X8 Pro i Oppo Find X8.

Ranking wydajności topowych smartfonów w marcu 2025 (źródło: AnTuTu)

Może i więc smartfon z Dimensity zajął pierwsze miejsce, ale to urządzeń ze Snapdragonem jest w rankingu TOP 10 więcej. Rywalizacja tej dwójki trwa zatem w najlepsze i – przynajmniej pod względem wydajności mierzonej syntetycznymi testami – idą łeb w łeb, reprezentując bardzo zbliżony poziom.

Średniopółkowe bestie. Jedna się wyróżnia

A jak tam na średniej półce? W tej kategorii także zwyciężył MediaTek, jako że pierwsze miejsce zajmuje Redmi Turbo 4 z procesorem Dimensity 8400-Ultra (1716923). Ma dużą przewagę nad smartfonem OnePlus Ace 3V wyposażonym w chipset Snapdragon 7+ Gen 3 (1452756), a tuż za nim znajduje się Oppo Reno 13 Pro z Dimensity 8350 (1373372).

Kolejne miejsca zajmują modele Redmi K70E i Oppo Reno 13 – oba z Dimensity 8300-Ultra, następnie Redmi Note 12 Turbo, za którego moc odpowiada Snapdragon 7+ Gen 2, a ostatnie cztery pozycje to smartfony wyposażone w chipset Dimensity 8200 – odpowiednio: Oppo Reno 12, Iqoo Z8, Iqoo Neo 7 SE i Redmi Note 12T Pro.

Ranking wydajności smartfonów ze średniej półki w marcu 2025 (źródło: AnTuTu)

A to już najwydajniejsze tablety z Androidem

Zerknijmy też na ranking tabletów z Androidem, gdzie w końcu odkuć zdołał się Qualcomm. W jego procesory wyposażonych zostało dziewięć na dziesięć modeli – jedynym wyjątkiem jest zajmujący ósmą lokatę OnePlus Pad z chipsetem MediaTek Dimensity 8350-Ultimate.

Pierwszy jest Redmagic Nova wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 3 OC (2177341), dalej: OnePlus Pad Pro i Lenovo Legion Y700 2025 – oba ze Snapdragonem 8 Gen 3 w standardowej wersji (wyniki, odpowiednio, 2051263 i 2012735), a następnie: Galaxy Tab S9 Wi-Fi i Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 z chipsetem Snapdragon 8 Gen 2, Xiaomi Pad 7 Pro i Honor Pad GT Pro ze Snpadragonem 8s Gen 3, Xiaomi Pad 7 ze Snapdragonem 7+ Gen 3 i Lenovo Legion Y700 2023 ze Snapdragonem 8+ Gen 1.

Ranking wydajności tabletów z Androidem w marcu 2025 (źródło: AnTuTu)

I to by było na tyle, jeśli chodzi o marcowy ranking AnTuTu. Trudno na jego podstawie wyłonić zwycięzcę – Qualcomm i MediaTek kontynuują swój wielki pojedynek i oby było tak jak najdłużej. Nic wszak nie napędza rozwoju lepiej niż rywalizacja.