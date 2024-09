Premiera Redmagic Nova. Trochę tablet, trochę gamingowa bestia

Masz już gamingowy smartfon, laptop oraz monitor i zastanawiasz się, co jeszcze przyda ci się w twojej „jaskini gracza”? Proponuję Redmagic Nova – świeżo zaprezentowany tablet dla graczy.

Redmagic Nova – specyfikacja

Nie sposób nie zacząć opisu Redmagic Nova od jego wnętrza. To jedyny tablet, który oferuje układ mobilny Snapdragon 8 Gen 3 w wersji Leading Edition. Taktowanie topowego rdzenia CPU podkręcono do 3,4 GHz, a taktowanie GPU wynosi 1 GHz. Do tego użytkownik może skorzystać z 24 GB RAM-u i 1 TB pamięci wewnętrznej w najbardziej wypasionej wersji.

Tablet dla graczy Nova (Źródło: Redmagic)

Oczywiście aby tak potężna maszyna nie przegrzała się zbyt szybko, potrzeba unikatowych rozwiązań. Redmagic Nova korzysta w tym celu z PAD Cooling System ICE 2.0, czyli 9-warstwowej techniki rozpraszania ciepła, która znacząco obniża temperaturę urządzenia. Oprócz tego tablet otrzymał wbudowany wentylator obracający się maksymalnie z prędkością 20000 obr./min., trójwymiarowy ciepłowód oraz kanały powietrzne. Oprócz tego pod ekranem upchnięto rozpraszający ciepło stop o powierzchni 29400 mm2, 9268 mm2 miedzianej folii, 89114 mm2 zintegrowanego aluminium lotniczego oraz żel termoprzewodzący.

Żeby moc takiego monstrum miała jak najlepsze zastosowanie, 10,9-calowy wyświetlacz oferuje rozdzielczość 2.8K w proporcjach 16:10, maksymalną częstotliwość odświeżania 144 Hz oraz próbkowanie dotyku o wartości 840 Hz. W połączeniu z czterema symetrycznymi głośnikami, trzema mikrofonami i wsparciem technologii DTS:X Ultra zamiast odłożyć tablet po gamingowej sesji, podejrzewam, że użytkownicy Redmagic Nova z chęcią będą również pracowali i oglądali filmy na tablecie.

Tablet dla graczy Nova (Źródło: Redmagic)

Jakiekolwiek obawy o czas pracy są bezzasadne. Tablet otrzymał akumulator o pojemności 10100 mAh, który można ładować maksymalnie z mocą 120 W. Producent obiecuje ładowanie od 0 do 100% w 45 minut i 10 godzin grania na jednym ładowaniu. Równie ważne jest zastosowanie w Redmagic Nova zestawu aparatów z sensorem 50 Mpix z tyłu i 20 Mpix z przodu, NFC czy skanera linii papilarnych w przycisku zasilania. Wisienką na torcie są natomiast duże podwójne silniczki linearne z wibracjami 4D. Co ciekawe, taka specyfikacja wcale nie oznacza, że Nova to nieporęczny kloc – urządzenie waży tylko 530 gramów.

Tablet dla graczy Nova (Źródło: Redmagic)

Nova to sprzęt gamingowy także od strony oprogramowania. W nakładce systemowej Redmagic OS 9.5 mieszka wirtualna asystentka Mora, a korzystając z Cube AI właściciel tabletu może sprawić, że np. niektóre ruchy urządzeniem będą interpretowane jako komendy w grach. Za pomocą platformy Gravity X 2.0 sprzęt może służyć jako handheld, host dla zestawów VR/AR, urządzenie podłączane do większego zestawu z klawiaturą i myszką czy lub jako maszyna do grania w chmurze.

No i nie zapominajmy o oświetleniu RGB na pleckach – bez dodatkowego oświetlenia nieistniejące Stowarzyszenie Graczy nie wręczyłoby tabletowi certyfikatu „prawdziwego gamingowego sprzętu”.

Ile kosztuje Redmagic Nova?

Tablet jest dostępny od dziś w Chinach w dwóch kolorach – czarnym (Cyclone) i srebrnym (Snowfall). Dostępne konfiguracje wyglądają następująco:

12 GB + 256 GB (wersje Cyclone i Snowfall): 3999 juanów (~2170 złotych),

16 GB + 512 GB (wersje Cyclone i Snowfall): 4499 juanów (~2440 złotych),

24 GB + 1 TB (tylko w kolorze Snowfall): 5599 juanów (~3035 złotych).

Globalna data premiery urządzenia została ustalona na 27 września 2024 roku i pojawi się ono w oficjalnym sklepie producenta.