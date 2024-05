Oppo zaprezentowało dwa nowe, bardzo fajne smartfony – Reno 12 i Reno 12 Pro

Do oferty marki Oppo dołączyły dziś dwa nowe smartfony – Reno 12 i Reno 12 Pro. Są one bardzo podobne do siebie, ale kilka rzeczy je różni. Jeden i drugi jest jednak bardzo atrakcyjną propozycją.

Specyfikacja smartfonów Oppo Reno 12 i Reno 12 Pro

Jeden i drugi model wyposażono w płaski wyświetlacz AMOLED ProXDR (nie mylić z Apple Pro Display XDR) o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli (394 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i śledzenia dotyku z prędkością do 240 Hz. Ekran obsługuje też 1,07 mld kolorów i paletę DCI-P3. Użytkownicy będą mogli również ustawić ręcznie jasność na poziomie maksymalnie 600 nitów, choć w słońcu jasność panelu może zostać podniesiona automatycznie do nawet 1200 nitów.

Oppo Reno 12 (źródło: producent)

Oba modele mają też taki sam zestaw aparatów. Na przodzie producent umieścił 50 Mpix z f/2.0 i pięcioma soczewkami, natomiast na tyle trio:

50 Mpix z f/1.8, ekwiwalentem ogniskowej 26 mm, pięcioma soczewkami i optyczną stabilizacją obrazu,

50 Mpix z f/2.0, ekwiwalentem ogniskowej 47 mm, pięcioma soczewkami i 2x zoomem optycznym,

8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112°, f/2.2, ekwiwalentem ogniskowej 16 mm i pięcioma soczewkami.

Tę dwójkę wyposażono również w akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 80 W (brak wsparcia dla indukcyjnego), ekranowy czytnik linii papilarnych, emiter podczerwieni, moduły NFC, Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 6, port USB-C (z obsługą OTG) i dual SIM (2x nano SIM).

Oppo Reno 12 Pro (źródło: producent)

Czym zatem Reno 12 różni się od Reno 12 Pro? Sercem, bo ten pierwszy otrzymał układ MediaTek Dimensity 8250 Star Speed Edition 3,1 GHz, a drugi SoC MediaTek Dimensity 9200+ Star Edition 3,35 GHz. W obu przypadkach na pokładzie może znaleźć się też od 12 do 16 GB RAM LPDDR5X i od 256 do 512 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1 (bez możliwości rozszerzenia za pomocą karty microSD).

Oba modele mają również zainstalowany system Android 14 z nakładką ColorOS 14.1. Oprogramowanie oferuje kilka funkcji, wykorzystujących sztuczną inteligencję, między innymi usuwanie niechcianych obiektów ze zdjęć oraz wycinanie ich w celu wykorzystania w innym miejscu. Ponadto jest funkcja, która przyda się podczas robienia zdjęć grupowych – gdy ktoś zamknie oczy, z wykorzystaniem AI można je otworzyć.

Funkcja ta jest dostępna na grupowych zdjęciach, na których jest nawet 20 osób. Producent nie precyzuje, jak ona dokładnie działa, ale podobne rozwiązanie jest dostępne w Google Pixelach, które umożliwiają podmienienie twarzy danej osoby na grupowym zdjęciu.

W kwestii oprogramowania producent podaje również, że oba modele umożliwiają prowadzenie rozmów bez internetu, ale także w tym przypadku nie opisuje dokładnie tej technologii. Wspomina jednak, że nie wolno z niej korzystać w samolocie. Przed premierą pojawiły się informacje, że Reno 12 wykorzysta w tym celu moduł Bluetooth.

Cena Oppo Reno 12 i Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 12

12/256 GB – 2699 juanów (równowartość około 1470 złotych)

12/512 GB – 2999 juanów (około 1630 złotych)

16/256 GB – 2999 juanów (około 1630 złotych)

16/512 GB – 3199 juanów (około 1740 złotych)

Oppo Reno 12 Pro

12/256 GB – 3399 juanów (około 1850 złotych)

16/256 GB – 3699 juanów (około 2010 złotych)

16/512 GB – 3999 juanów (około 2175 złotych)

Smartfony zadebiutowały dziś w Chinach, ale spodziewamy się, że w niedalekiej przyszłości trafią do sprzedaży również poza ojczyzną Oppo.