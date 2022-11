Potwór uwolniony z klatki. Nowy Snapdragon 8 Gen 2 ma ray tracing i Wi-Fi 7

Przez prawie cały następny rok, a zapewne i jeszcze dalej, nowy procesor Qualcomma będzie używany przez czołowych producentów smartfonów na świecie. Powitajmy nową jakość w układach mobilnych. Oto Snapdragon 8 Gen 2.

Snapdragona 8 Gen 2 – wydajność przed mocą

Qualcomm zaprezentował swój najnowszy flagowy procesor przeznaczony dla urządzeń mobilnych. Jest następcą chipsetu Snapdragon 8 Gen 1+, który był z kolei poprawioną wersją „jedynki”. O ile poprzednie układy skupiały się na zwiększaniu zapasów mocy, tak nowy chipset bardziej zainteresowany jest balansowaniem wydajnością energetyczną. Będzie więc konkurował z Dimensity 9200 MediaTeka.

Snapdragon 8 Gen 2 wykonany jest w 4 nm procesie produkcyjnym firmy TSMC. Wykorzystuje przy tym najnowsze konstrukcje rdzeni ARM w zupełnie nowym układzie trzech klastrów. To połączenie:

wiodącego, mocnego rdzenia Cortex-X3 (3,19 HGz),

dwóch rdzeni Cortex-A715 (2,8 GHz)

i trzech rdzeni Cortex-A510 (2 GHz).

To o tyle interesujące, że Qualcomm zdecydował się na użycie rdzeni z różnych generacji. Najwyraźniej nie chce jeszcze przerzucać się – jak Google w nowych Pixelach 7 – na obsługę wyłącznie 64-bitowych aplikacji.

Tak czy siak, producent twierdzi, że nowy Snapdragon 8 Gen 2 jest o 35% szybszy i 40% bardziej energooszczędny niż Snapdragon Gen 1.

Sama grafika Adreno 740 to małe dzieło sztuki. To pierwszy układ graficzny Adreno, który sprzętowo obsługuje ray tracing, choć gry na Androidzie nie są jeszcze tak zaawansowane, by z niego korzystać. Procesor graficzny jest też w stanie obsługiwać API Vulkan 1.3 oraz OpenGL ES 3.2.

Chipset będzie wspierać ekrany QHD+ przy częstotliwości odświeżania 144 Hz i ekrany 4K przy 60 Hz. Fani dobrego obrazu ucieszą się z działania HDR10, HDR10+, Dolby Vision i 10-bitowej gamy kolorów Rec. 2020. Wśród obsługiwanych kodeków mamy AV1 i możliwość strumieniowania wideo 8K HDR przy 60 kl./s.

Od strony pamięci, procesorowi niestraszne będą kości LPDDR5X RAM (do 4200 MHz) oraz pamięć masowa UFS 4.0 z prędkością odczytu do 4200 Mb/s. i sekwencyjnego zapisu do 2800 Mb/s.

Pole do popisu dla aparatów

Nowe ISP Spectra będzie w stanie przetwarzać dane z aparatu 200 Mpix. Ważną informacją jest to, że do pracy ze Snapdragonem 8 Gen 2 zoptymalizowano działanie nowego sensora Samsung ISOCELL HP3. To w gruncie rzeczy potwierdzenie, że w nowym Galaxy S23 Ultra znajdziemy właśnie tak złożoną matrycę. Do tej pory sądziliśmy, że nie ma na to szans.

Oprócz tego, z chipsetem będą dobrze dogadywać się także sensory Sony z DOL-HDR (Digital Overlap HDR). Dorzućmy jeszcze informację o obsłudze aparatów 108 Mpix z zerowym opóźnieniem migawki i możliwością jednoczesnego przetwarzania obrazu z trzech kamer 36 Mpix.

Pod względem kręcenia filmów, nowy Snapek umożliwi przechwytywanie ujęć w 8K HDR 30 kl./s lub filmy 4K HDR 120 kl./s. Jeśli chodzi o filmy w slow motion, to tutaj akurat ulepszeń nie stwierdzono. Nadal będziemy mogli kręcić filmy w 720p przy 960 kl./s.

Łączność nowej generacji

Snapdragon 8 Gen 2 wyposażono w zintegrowany modem Snapdragon X70 5G, który obsługuje sieci mmWave 5G i sub-6GHz 5G. Jest on w stanie pracować z dwiema kartami SIM 5G jednocześnie. Poza tym, chipset oferuje działanie w nowym standardzie Wi-Fi 7 (802.11be).

Z pozostałych funkcji mamy obsługę Bluetooth 5.3 (z LE Audio i kodekiem LC3), dwuczęstotliwościowy GPS, NFC i USB 3.2 typu C. Gdyby wrócić do możliwości Bluetooth, to Qualcomm jest zdania, że nowy procesor oferuje dźwięk o prawie „przewodowej” charakterystyce o niskim opóźnieniu 48 ms, z bezstratnym strumieniowaniem muzyki 48 kHz przez aptX Lossless. Żegnamy kable na dobre!

Producent chwali się także lepszą wydajnością podczas operacji AI (nawet do 60%), wzmocnionymi zabezpieczeniami przetwarzania biometrycznego dzięki Snapdragon Secure, a także obsługą szybkiego ładowania Quick Charge 5 (100 W).

Które smartfony dostaną nowego Snapdragona?

Qualcomm opublikował całą listę producentów, którzy już zapowiedzieli współpracę z firmą przy budowaniu smartfonów z topowym procesorem. Lista klientów obejmuje firmy ASUS, ASUS ROG, iQOO, Meizu, Motorola, Nubia (wraz z RedMagic), OnePlus, OPPO, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi i ZTE.

Wielkim nieobecnym jest Samsung, który na pewno dostanie nowy procesor Qualcomma, ale być może ze względu na to, że Koreańczycy planują na część rynków udostępnić smartfony z procesorem Exynos 2300 zamiast Snapdragona 8 Gen 2, firma wstrzymała się z ogłaszaniem współpracy na oficjalnej prezentacji.