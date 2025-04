Jaką wersję One UI otrzymają nowe składane smartfony Samsunga?

Trzeba przyznać, że proces adaptacji starszych telefonów i tabletów na One UI 7 nie idzie producentowi najlepiej. Taka sytuacja zaczęła zastanawiać fanów składanych smartfonów koreańskiego producenta, którzy przestali być pewni, jaki system trafi na nadchodzące modele Galaxy Z z „7” w nazwie. Wiemy już, czego się spodziewać po Samsungu.

One UI 7? Nie tak szybko

Jeżeli od momentu pisania tych słów nie wydarzy się żadna katastrofa, to już 7 kwietnia rozpocznie się proces udostępniania One UI 7 dla użytkowników Samsungów z serii Galaxy S24 oraz modeli Galaxy Flip Z 6 i Galaxy Z Fold 6. Jest to wyjątkowa sytuacja, niestety w negatywnym tego słowa znaczeniu. Rzadko zdarzało się z tym interfejsem tak, że starsze urządzenia czekały tak długo na możliwość przejścia o oczko wyżej.

Jeżeli dorzucić do tego fakt, że na nadchodzącym Google I/O, które zaplanowano na 20-21 maja, gigant z Mountain View najprawdopodobniej zaprezentuje stabilną wersję Androida 16, to połączenie Samsungów Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7 z One UI 8 na premierę stanęło pod dużym znakiem zapytania. Czy Koreańczycy zdążą z nową wersją systemu, czy może na start otrzymamy One UI 7?

Składane smartfony Samsunga jednak z „ósemką”

Dla osób, które obawiały się „interfejsowego zacofania” Samsunga mamy dobre wieści. Serwis SamMobile powołując się na swoich informatorów przekazał informację, że nowe składaki otrzymają na premierę One UI 8.0 bazującego na Androidzie 16. Oznacza to, że po prezentacji i udostępnieniu stabilnej wersji systemu w okolicach czerwca lub lipca przez Google, Koreańczycy powinni zaprezentować Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7 w ciągu kilku, kilkunastu dni.

Nie wiadomo, jak będzie wyglądał proces udostępniania nakładki na starsze urządzenia, w tym na Samsungi z serii Galaxy S25. Jakiś czas temu pojawiły się sygnały, że gigant z Korei testuje już nową wersję systemu na flagowcach z 2025 roku, jednak to za mało by wywnioskować, czy One UI 8.0 zawita na składanych smartfonach i flagowcach w tym samym momencie. Stuprocentową pewność uzyskamy dopiero za kilka miesięcy, w trakcie kolejnego Galaxy Unpacked.