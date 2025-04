8 lat wsparcia? Z Samsungami Galaxy S25 w specjalnej edycji to możliwe

Dla niektórych osób okres wsparcia aktualizacjami wyznacza długość posiadania smartfona. Wyznawcy tej idei, którzy zdecydowali się na zakup Samsungów Galaxy S25 w wersji Enterprise Edition, prędko nie pozbędą się swoich urządzeń.

Rekordziści czasu wsparcia

Jeżeli w smartfonach zależy Wam na jak najdłuższym okresie wsparcia aktualizacjami, wielu producentów poczyniło w ostatnich latach ogromne postępy w tej kwestii. Obecnie do rekordzistów należy Google, który od czasu premiery serii Google Pixel 8 oferuje 7 lat wsparcia aktualizacjami i nowymi wersjami Androida. Najnowszym beneficjentem tego programu jest niedawno oficjalnie pokazany Pixel 9a, który powinien otrzymywać poprawki aż do kwietnia 2032 roku.

Gigantowi z Mountain View dorównuje Samsung, który od serii Galaxy S24 również planuje wspierać urządzenia przez siedem lat. Okazuje się, że właściciele Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra w wersji Enterprise Edition będą mogli pochwalić się jeszcze dłuższym, rekordowym okresem wsparcia.

Samsung Galaxy S25 Enterprise Edition, czyli 8 lat Androida

Przeglądając stronę Samsung Knox poświęconą zabezpieczeniom i aktualizacjom smartfonów koreańskiego producenta można znaleźć informacje dotyczące długości okresu wsparcia urządzeń w wersji Enterprise. W liście opublikowanej 2 kwietnia, zaglądając do zakładek dedykowanych możemy zauważyć, że Samsung chce zaoferować użytkownikom aktualizacje aż do Androida 23.

Oznacza to około osiem lat wsparcia aktualizacjami systemu, co jest w tym momencie rekordowo długim okresem – o rok dłuższym niż bazowa seria Galaxy S25 czy konkurencyjne modele Google Pixel 9. Samsung Knox potwierdza również, że seria Galaxy S25 Enterprise Edition będzie otrzymywała poprawki bezpieczeństwa aż do stycznia 2032 roku.

Choć mówimy tutaj wyłącznie o różnicy jednej aktualizacji systemu względem zwykłych modeli Galaxy S25, to i tak jest to imponujący okres wsparcia, który jeszcze 5 lat temu byłby nie do pomyślenia. Szkoda tylko, że mowa o naprawdę małej bazie użytkowników – Samsungi w wersji Enterprise Edition są dostępne w oficjalnej sprzedaży wyłącznie dla firm czy organizacji, więc baza potencjalnych kupujących nie jest gigantyczna. Pozostaje mieć nadzieję, że takie ruchy doprowadzą prędzej czy później do sytuacji w której 10-letni okres wsparcia zwykłych flagowców będzie jak najbardziej realny.