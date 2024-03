Snapdragon 8s Gen 3 zaprezentowany. Nowy procesor dla dobrych smartfonów

Zgodnie z zapowiedzią firma Qualcomm zaprezentowała nowy procesor. Snapdragon 8s Gen 3 to układ, który trafi do modeli plasujących się w hierarchii tuż za flagowcami, oferując nie topową, ale wciąż wysoką wydajność i szeroką funkcjonalność, także w kontekście sztucznej inteligencji.

Snapdragon 8s Gen 3 – premiera procesora

Snapdragon 8s Gen 3 to nieco tańszy i mniej zaawansowany wariant procesora Snapdragon 8 Gen 3, który swoją premierę miał w październiku ubiegłego roku (i zdążył już trafić na pokłady flagowców, takich jak Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14, OnePlus 12 czy ASUS ROG Phone 8). Nowy układ zaoferuje nieco niższą wydajność i funkcjonalność, ale za to będzie tańszy, co pozwala liczyć na wysyp dobrych smartfonów w dobrych cenach.

źródło: Qualcomm

Sam Qualcomm zapowiada, że platforma Snapdragon 8s Gen 3 zapewni dostęp do najbardziej pożądanych funkcji na większej liczbie smartfonów z Androidem. Wspomina przede wszystkim o lokalnej obsłudze narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji, hiperrealistycznych grach mobilnych, przełomowej łączności i bezstratnym dźwięku.

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 – specyfikacja procesora

Rzućmy okiem na specyfikację. Nowy układ został wykonany w 4-nm procesie technologicznym i jest zbudowany z 8 rdzeni:

1x Cortex-X4 o taktowaniu 3 GHz,

4x Cortex-A720 o taktowaniu 2,8 GHz,

3x Cortex-A520 o taktowaniu 2 GHz.

Niższa częstotliwość taktowania i mniejsza liczba szybkich rdzeni (niżej znajdziesz dokładne porównanie) każe spodziewać się nieco słabszej wydajności niż w układzie Snapdragon 8 Gen 3, szczególnie w bardziej wymagających zadaniach i przy wykonywaniu wielu czynności naraz. Podobnie wygląda sytuacja przy przetwarzaniu grafiki, jako że jednostka Adreno 750 została zastąpiona przez Adreno 735.

Jeśli chodzi o pamięć, to nowy procesor przyjmie maksymalnie 24 GB RAM w formacie LPDDR5x. Jest też kompatybilny z UFS 4.0 oraz portami USB 3.1 Gen 2. Snapdragon 8s Gen 3 pozwoli również na nawiązanie łączności z siecią Wi-Fi 7 i 5G – wykorzysta w tym celu modem X70 (ten sam, który znajdował się na pokładzie układu Snapdragon 8 Gen 2).

źródło: Qualcomm

Kompatybilne wyświetlacze? Eska obsłuży rozdzielczość QHD+ przy częstotliwości odświeżania 144 Hz albo 4K przy 60 Hz. W tym miejscu wypada też wspomnieć o dekodowaniu wideo H.265 i AV1 oraz obsłudze HDR w formatach Dolby Vision, HDR10+ i HLG.

W kontekście fotografii układ oznaczony jako 8s Gen 3 obsługuje rozdzielczość do 200 Mpix. Jeśli chodzi o wideo, to przy 30 klatkach na sekundę poradzi sobie z pojedynczą kamerą 108 Mpix lub trzema po 36 Mpix. Jest kompatybilny z HEIC i HEVC, a maksymalna jakość to 4K/60fps (8K lub 4K/120fps to opcje zarezerwowane dla mocniejszych procesorów z rodziny Ósemek).

Producent wspominał też o bezstratnym dźwięku. Miał konkretnie na myśli obsługę bezprzewodowego odtwarzania strumieniowego audio w jakości 15-bit/44,1 kHz, dzięki LE Audio z Auracast.

Porównanie: Snapdragon 8s Gen 3 vs Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Proces technologiczny 4 nm 4 nm CPU 1x Cortex-X4 (3,0 GHz)

4x Cortex-A720 (2,8 GHz)

3x Cortex-A520 (2,0 GHz) 1x Cortex-X4 (3,3 GHz)

3x Cortex-A720 (3,2 GHz)

2x Cortex-A720 (3,0 GHz)

2x Cortex-A520 (2,3 GHz) GPU Adreno 735 z AFME 2.0 i HW Ray Tracing Adreno 750 z AFME 2.0 i HW Ray Tracing (z Global Illumination) NPU Hexagon (z obsługą maks. 10 miliardów parametrów) Hexagon (z obsługą maks. 10 miliardów parametrów) Aparaty maks. 200 Mpix (foto)

maks. 108 Mpix (wideo 30 fps)

maks. 4K/60fps maks. 200 Mpix (foto)

maks. 108 Mpix (wideo 30 fps)

maks. 4K/120fps lub 8K/30fps Łączność Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, 5G (modem X70 – 5/3,5 Gb/s) Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, 5G (modem X75 – 10/3,5 Gb/s) USB 3.1 Gen 2 3.1 Gen 2 Pamięć RAM: maks. 24 GB LPDDR5X (4200 MHz)

UFS 4.0 RAM: maks. 24 GB LPDDR5X (4800 MHz)

UFS 4.0 Wideo AV1, H.265

HDR (Dolby Vision, HDR10+, HLG) AV1, H.265

HDR (Dolby Vision, HDR10+, HLG) Audio 15-bit/44,1 kHz

LE Audio z Auracast 24-bit/96 kHz

LE Audio z Auracast

Tak właśnie się to pokrótce prezentuje. Wyraźnie widać, że jest wiele wspólnych punktów, ale są też zauważalne różnice.

Pierwsze smartfony z procesorem Snapdragon 8s Gen 3 w drodze

Pojawiły się już także pierwsze deklaracje. Dzięki nim wiemy, że smartfony z procesorem Snapdragon 8s Gen 3 wprowadzą na rynek między innymi tacy producenci, jak HONOR, realme, Xiaomi czy IQOO. Prezentacje i premiery odbędą się na przestrzeni najbliższych miesięcy.

Po premierze tych urządzeń będzie można realnie ocenić wydajność i możliwości nowego układu. Na papierze wygląda to jednak naprawdę przyzwoicie.