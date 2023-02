OnePlus zaprezentował swój pierwszy tablet. OnePlus Pad może zainteresować wiele osób

O wejściu OnePlusa na rynek tabletów mówiło się bardzo, bardzo długo. Dziś w końcu nadszedł ten wyczekiwany szczególnie przez fanów marki dzień. Producent oficjalnie zaprezentował swoje pierwsze urządzenie tego typu. Co oferuje, od kiedy będzie można je kupić i gdzie?

Co oferuje OnePlus Pad? Specyfikacja

Urządzenie wyposażono w wyświetlacz LCD o przekątnej 11,61 cala i rozdzielczości 2800×2000 pikseli (dpi = 296 ppi), co przekłada się na dość nietypowe proporcje 7:5, bowiem najczęściej w tabletach ekrany mają 16:10 lub 16:9, ewentualnie 3:2. Obraz na nim będzie mógł być odświeżany z częstotliwością 60, 90, 120 lub nawet 144 Hz, podczas gdy dotyk próbkowany z prędkością 120 lub 144 Hz. Według deklaracji producenta, współczynnik screen-to-body ratio wynosi dokładnie 88,14%, a kontrastu 1400:1, podczas gdy jasność 500 nitów (typowa). Do tego nie zabrakło wsparcia dla 10-bitowej technologii True Color i Dolby Vision.

OnePlus Pad ma wymiary 258,03×189,41×6,54 mm, zatem jest naprawdę smukły. Jego waga to zaś 552 gramów, więc również niewiele. Mimo to tablet ma naprawdę potężne wnętrze na czele z (ex-flagowym) procesorem MediaTek Dimensity 9000 oraz 8/12 GB RAM LPDDR5 i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Urządzenie fabrycznie będzie pracowało pod kontrolą systemu Android z interfejsem OxygenOS 13.1, a za jego zasilanie odpowiedzialność weźmie akumulator o pojemności 9510 mAh/36,99 Wh, który użytkownik naładuje przewodowo z mocą 67 W (przez port USB-C do 100% w 60 minut).

Na pokładzie sprzętu znajdują się też cztery głośniki z technologią ogólnokierunkowego pola dźwiękowego i Dolby Atmos. Ponadto urządzenie odda swoim właścicielom do dyspozycji moduły łączności Bluetooth 5.3, WiFi 6 i 5G oraz aparaty 13 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie. Tablet nie ma zaś 3,5 mm złącza słuchawkowego, czytnika linii papilarnych i modułu NFC.

Cena, dostępność

Producent poinformował, że przedsprzedaż tabletu rozpocznie się w Indiach, Ameryce Północnej, Europie i Bliskim Wschodzie w kwietniu 2023 roku. Wówczas też dowiemy się, ile będzie kosztował – dziś firma nie ujawniła takiej informacji. Już teraz wiadomo natomiast, że w cenie klienci dostaną 100 GB w chmurze Google One na 6 miesięcy. Standardowo miesiąc korzystania z tej usługi kosztuje 8,99 złotych, a 12 miesięcy płatne z góry 89,99 złotych.

Do urządzenia klienci będą mogli dokupić dedykowaną klawiaturę magnetyczną i rysik – to zaskakujący obrót spraw, ponieważ przed premierą pojawiły się informacje (i to na oficjalnym kanale marki), że będą one dodawane w zestawie wraz z tabletem. Jak jednak widać – nie będą, aczkolwiek to nic nadzwyczajnego, tylko branżowy standard.